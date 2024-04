Estreia do Paulo Andrade fez acender uma luz no fim do túnel Narrador trabalhou na derrota do São Paulo para o Fortaleza

Paulo Andrade no estádio do Morumbis para a transmissão de São Paulo e Fortaleza (Divulgação)

A Globo, via SporTV, teve a estreia do Paulo Andrade no jogo entre São Paulo e Fortaleza, sábado, no Morumbi, e o que se viu e ouviu foi o mesmo Paulo Andrade da ESPN ou, mais do comecinho ainda, no SBT, em 2003, no Campeonato Paulista.

Narração clássica, modulando de acordo com a viagem da bola, sem gritaria desnecessária e nenhuma obrigação de ficar espalhando bordões ou frases montadas aos lances mais diferentes.

No momento em que a tendência ou o embalo que vinha era o da transmissão nervosa e de querer colocar emoção em tempo integral, mesmo onde não exista, encontra-se o Paulo Andrade, em plena estreia, sabendo dosar as palavras e, muito de acordo com o seu estilo, não tentando colocar telespectador nenhum em estado de choque.

Luz no fim do túnel.

Aliás, na semana em que são lembrados os dez anos da morte de Luciano do Valle, inspiração para toda uma geração, que esse começo e o próprio trabalho do Paulo possam incentivar os novos a frear, ao menos um pouco, o freneticamente incorreto tão em prática.

Ressalva

Na narração esportiva, o que não pode é misturar estação. No rádio, se faz necessário preencher todos os espaços e descrever todo o cenário. Já na televisão, vale deixar claro, muito disso a imagem se encarrega de fazer.

O jogo bom, o telespectador vê que é bom. O ruim, ele também vê que é ruim.

Só uma opinião

É perfeitamente natural todo jornalista esportivo ter preferência por um time, assim como qualquer um. Só que nunca foi tão escancarado como agora. O lado torcedor é colocado sempre em primeiro lugar, com tentativas de derrubar técnicos, discutir arbitragens, etc.

E isso a ponto de ter briga nas redes sociais.

Rachel Sheherazade e Rodrigo Carelli estarão no Programa de Todos os Programas

É hoje

No “Programa de Todos os Programas”, nesta terça, as presenças da apresentadora Rachel Sheherazade e do diretor Rodrigo Carelli, de “A Grande Conquista”. Contagem regressiva para a estreia. E promessa de grandes revelações.

Ao vivo, a partir das 18h, no YouTube da Record e do R7.

Negócios

A Exame, ontem, baseada em informações da Fortune, noticiou que a Skydance Media, de David Ellison, filho do milionário Larry Ellison – “o mais rico do mundo”, está em negociações avançadas para adquirir uma participação significativa da Paramount.

O negócio, revela-se ainda, incluiria o acervo histórico do estúdio.

Nosso quintal

No Brasil, como já se informou por aqui, os últimos acontecimentos indicam mudanças em breve na Paramount, possivelmente uma preparação para a venda. Dez pessoas foram dispensadas na semana passada.

O único setor que apresenta retorno de assinaturas é o esporte.

Instabilidade

Importante acompanhar esse momento de retração das plataformas de streaming. Ninguém escapa. Falamos outro dia da Paramount+ e Amazon Prime Video. E, segundo o pessoal do mercado, a Netflix chegou a cancelar várias séries em desenvolvimento.

Recentemente, circulou a informação que “Luz”, um grande investimento, parou na primeira temporada.

Qualidade

Estão disponíveis no Globoplay os primeiros quatro episódios de “Justiça 2″, de Manuela Dias, com direção de Gustavo Fernández. Para quem gosta de dramaturgia é uma verdadeira aula.

Grandes atuações, como as de Marco Ricca, Juan Paiva, Alice Wegmann e Belize Pombal, e uma belíssima fotografia. Padrão internacional.

Cuidados

Depois dos problemas ocorridos em “Nos Tempos do Imperador”, a Globo passou a ser mais cuidadosa com a questão do ator negro e de elementos de diversidade nas suas produções. É o que também se constata em “Justiça 2″.

Das quatro tramas apresentadas, duas delas têm atores negros como protagonistas. A de Juan Paiva é uma lição de vida.

Aline Campos vem com outra estreia nos cinemas

Cinema

Aline, ex-Riscado, Campos, depois de “Os Farofeiros 2″, ao lado de Maurício Manfrini, vai estrear outra comédia, “Férias Trocadas”, dia 2 de maio, desta vez com Edmilson Filho.

Suellen é a sua personagem.

Roupagem

O BandNews TV, que completou 23 anos em março, ganhou uma nova identidade visual. O pacote gráfico passa a contar com uma logomarca, que agora traz a palavra “TV” pela primeira vez.

Adotou também um novo slogan: “Na velocidade da notícia”.

A voz

A marca Voz do Campo, desejada pela Globo para o reality de Galvão Bueno, chegou a pertencer a outra empresa, Pilati Produções. No órgão de registros, porém, a situação do nome aparece como “Arquivado”.

Esse reality do Galvão, cuja proposta é revelar um novo nome da narração, deverá entrar no segundo semestre.

A propósito

Em outros tempos, não em forma de reality, mas de concurso, a TV Gazeta abriu inscrições para buscar um novo comentarista esportivo. Isso lá pelos anos 1970 e lá vai pedrada.

O vencedor: Galvão Bueno.

Leticia Peroni integra o elenco de Reis - A Decadência (ULISSES NETTO/Seriella)

Reis

A jovem atriz Leticia Peroni, conhecida por trabalhos como “A Terra Prometida” e “Topíssima”, além de “D.P.A”, no Gloob, será uma das atrações de “Reis – A Decadência”, com estreia dia 22 na Record.

Kéfira é a sua personagem e atua no núcleo Família de Salomão.

Bate – Rebate

• Dois novos documentários estão em produção no SBT: Ratinho e Jô Soares.

• Hoje chega ao fim o “BBB” da Globo. Alguém tem dúvida sobre quem vai levar?

• Só para deixar tudo como se deve, o encontro dos ex-funcionários do SBT, desde o começo, está sendo conduzido pela Carmem Portela e Sonia Mello.

• Todas as novelas da Globo, atualmente no ar, são exibidas em 4k....

• ... Faltava a faixa das 18h, mas com a estreia de “No Rancho Fundo” não falta mais.

• Conforme o esperado, o “Apito Final”, do Neto, no domingo da Band, observou crescimento na audiência no novo horário das 6h da tarde...

• ... Claro que foi só o primeiro dia, mas chegou próximo dos 2 pontos de média.

• Na próxima sexta, a TV Cultura destacará a literatura em dois dos seus programas...

• ... O “Entrelinhas”, às 20h, com Manuel da Costa Pinto, lembrará os 50 anos da Revolução dos Cravos, com entrevistas do jornalista italiano Marco Ferrari e o historiador português Fernando Rosas...

• ... Já o “Estação Livre”, às 22h, vai destacar o protagonismo negro na literatura brasileira. No estúdio, estarão Sérgio Vaz, criador do Sarau da Cooperifa, e a jornalista Adriana Ferreira Silva.