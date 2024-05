Execução do Hino Nacional nos campos de futebol virou uma enorme esculhambação

Alto contraste

A+

A-

Time do Palmeiras Por parte dos jogadores, mesmo os estrangeiros que jogam aqui, há sempre um grande respeito (Reprodução)

Na Alemanha, Portugal, Inglaterra, Itália, Rússia e em muitos outros lugares, porque a lista vai longe, não existe a obrigação de executar os hinos desses países antes das competições esportivas nacionais. E nem mesmo internacionais, como Champions League e Europa League, por exemplo.

Um dever que só existe em grandes eventos, como jogos entre seleções.

Aqui no Brasil, no entanto, devido a uma lei aprovada no Congresso e publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 2016, passou a ser obrigatório tocar o Hino Nacional antes de todas as disputas esportivas. Entende-se até que foi com a melhor das intenções, no entanto, o que se vê, especialmente nos campos de futebol, é um total desrespeito a um símbolo da nação.

A televisão não cansa de expor os torcedores nem aí para o que deveria ser um momento solene. O que se vê e ouve são outros cantos, gritos dos nomes dos clubes e jogadores, ou em outras atitudes desrespeitosas, muito provavelmente levados por uma obrigação que se tornou corriqueira.

Publicidade

Perdeu-se a referência ao que é correto.

Falta de educação e civilidade? Sim, claro. Mas por que não regular e reservar a execução só aos grandes eventos? Dar ao Hino do Brasil a importância e consideração que merece.

Publicidade

Reis - A Conquiista Bia Brumatti e Henrique Camargo nos bastidores da série (Divulgação)

Mudança à vista

A décima temporada de “ Reis — A Decadência ”, se nada mudar, terá seu último episódio exibido no próximo dia 20, marcando assim o adeus de grande parte do atual elenco.

Publicidade

“A Divisão”, próxima da série, ainda contará com Henrique Camargo/Robão, protagonista ao lado de Vitor Novello/Jeroboão, que na mudança de fase darão espaço para Heitor Martinez e Marcelo Valle, respectivamente.

Despedida

Está tudo caminhando para que as gravações de “Dona Beja” sejam encerradas nesta quarta-feira.

Com trabalhos conduzidos pela Floresta/Sony, observou-se uma forte turbulência nos seus interiores desde o início, em função do estranhamento entre direção e elenco.

Olha o que deu

Toda essa perturbação nas gravações de “Dona Beja” poderia ser evitada se existisse boa vontade de ambos os lados, tanto por parte do diretor Hugo de Sousa como do elenco.

Em vez de tentar uma solução pacífica, optou-se por um conflito aberto. Deu no que deu: atrasos e aborrecimentos.

Maracelo Medici É o convidado do "Programa de Todos os Programas" (Divulgação)

Hoje é ele

Marcelo Médici, 34 anos de carreira, entre teatro, televisão e cinema, é o convidado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”.

Trata-se de um dos atores mais requisitados para novelas e séries. Às 18h, ao vivo, no YouTube da Record, R7 e nas mídias digitais.

Mesma confusão

Até agora não se chegou a um entendimento para a transmissão do Brasileirão, já em curso, para o exterior.

Aliás, em se tratando de um acordo para breve, data hoje, a perspectiva é nenhuma. No próximo final de semana iremos para a sexta rodada.

Jeito dele

Diante de todo esse imbróglio, o Botafogo transmitiu o seu jogo contra o Bahia pelo canal do YouTube.

E liberou imagens só para o exterior.

Denilson Vai ter um programa dele na Band (Divulgação)

Programa do Denílson

Está bem avançada na Band a ideia de um programa semanal para o Denílson.

Futebol, claro, vai entrar, mas não será só isso. O projeto prevê também entretenimento, inclusive com a participação de muitos convidados.

Ao trabalho

Novo diretor nacional de Jornalismo do SBT, Luiz Alberto Weber, que era de Brasília, já está despachando em São Paulo.

Mais precisamente da sala que pertencia ao antecessor, José Occhiuso.

Teste

A Band não exibiu ontem, segunda-feira, o “The Chef”, do Edu Guedes, por conta da cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Algo que já pode ser visto como um ensaio do que virá, com o “Bora Brasil” já escalado para ocupar a faixa do programa, muito em breve. Edu deve deixar a emissora em julho.

Gabriela Minerbo Uma das novidades de "A Rainha da Pérsia" (Divulgação)

Lançamento

A jovem atriz Gabriela Minerbo, que estudou atuação em Los Angeles, tem no currículo trabalhos no cinema e teatro, mas faltava uma investida na TV. Não falta mais!

Ela fará uma participação nos primeiros capítulos de “A Rainha da Pérsia”, como Kimia, uma candidata a concubina que vai causar no Harém do rei Xerxes (Carlo Porto).

Grade

A partir do próximo dia 27, às 15h30, a novela “Apocalipse” volta à programação da Record, dividindo o horário da tarde com os últimos capítulos de “A Terra Prometida”.

Já no dia 4 de junho, a grade da Record retorna à sua configuração original, com “Apocalipse” entregando para o “Cidade Alerta”.

Bate – Rebate

· Felipe Vieira deixou a bancada dos telejornais da Band. Foi deslocado para a reportagem.

· O repórter Victor Moraes também deixou a Jovem Pan. Nova baixa.

· Serão disparadas as gravações de uma minissérie ambientada na Amazônia, dirigida por Quico e Fernando Meirelles, com produção da O2 Filmes.

· Felipe Brosco está oficializado como novo reforço do jornalismo da Rede TV!...

· ... Ele produzirá reportagens para os telejornais da casa e também ocupará esporadicamente a bancada do “Rede TV News”, na ausência de Augusto Xavier...

· ... Brosco tem passagens por BandNews, onde atuou por seis anos, Record, CNT e RIT TV.

· Band continua transferindo vários jornalistas para a cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul...

· ... Joana Treptow, por exemplo, está lá desde quinta-feira passada.

· O Globoplay decidiu antecipar para 13 de junho a estreia de “O Jogo que Mudou a História”, produção de época sobre facções do Rio de Janeiro...

· ... A série estava prevista para entrar no fim do próximo mês, no mesmo dia da estreia do Brasil na Copa América, que também terá transmissão no Globoplay...

· ... Como se observa, também no streaming existe “estratégia” de lançamento...

· ... No elenco de “O Jogo”: Vanessa Giácomo, Ravel Andrade, Juliane Araújo, Breno de Filippo, entre muitos outros.