Facilidades na produção e avanços tecnológicos tornam possíveis trabalhos de época As dificuldades que existiram no passado, principalmente na questão do custo, foram sendo superadas

Grazi Massafera grava remake de “Dona Beja”, ainda sem data de estreia na Max Grazi Massafera grava remake de “Dona Beja”, ainda sem data de estreia na Max (Instagram)

Em um determinado momento, a dramaturgia brasileira, devido a uma série de fatores, em especial custo e dificuldades de reconstituição, se afastou das produções de época, que já foi inclusive uma marca da Globo na faixa das 18h. Não se chegou a um abandono completo, mas a uma redução das mais drásticas.

Aliás, como bem recorda Mauro Alencar, doutor em teledramaturgia brasileira e latino-americana, “foi com essa precisão em produzir novelas de época que a Globo abriu o fechadíssimo mercado internacional na década de 1980”.

Só que hoje, ao contrário do passado, o que se constata é que nossa indústria avançou muito e está mais preparada para trabalhos neste segmento. Barreiras foram superadas e questões relativas aos custos, contornadas.

Graças ao que a tecnologia veio proporcionar, deixou de ser um desafio “transportar” o texto, a produção e — acima de tudo — os atores para tais conteúdos.

Só restaram, como trabalho manual, os figurinos e cenários “sob medida”, além de tornar contemporâneas as suas discussões. A insistência em datá-las pode levar ao desinteresse e pouca atratividade.

É um mundo novo, que nos permite voltar ao antigo, até mesmo com uma maior riqueza de detalhes.

Renata Varandas, repórter e apresentadora da Record Renata Varandas, repórter e apresentadora da Record (Arquivo pessoal)

Um nome

No jornalismo é sempre muito agradável assistir ao surgimento de novos talentos e outros ou outras, com mais tempo de estrada, firmando-se a cada dia neste cenário.

Caso da Renata Varandas. Repórter da Record em Brasília, ela também se sai muito bem como apresentadora. Faz o “Jornal da Record” aos sábados.

Novas funções

Na Band, Douglas Santucci passa a ser repórter especial em Curitiba e assume a recém-criada chefia de produção integrada das Emissoras do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Santucci deixará São Paulo e assumirá essas novas funções após concluir uma reportagem especial na Colômbia.

Recuada

Nos interiores da Band já se fala muito sobre isso e alguns dos seus diretores, ainda que timidamente, admitem que o fortalecimento do jornalismo surge como prioridade.

Uma volta ao passado. Reforçar a cobertura em diferentes pontos do país será o primeiro passo.

Roda Viva (1)

Flávio Bolsonaro será o entrevistado do “Roda Viva”, da Cultura, segunda que vem. Ao vivo.

Vai daí que são totalmente injustificadas, sem apoio nenhum, as críticas ao programa, por ter Flávio Bolsonaro como convidado, achando que foi uma imposição do governador Tarcísio de Freitas. Nada a ver, por favor. Isto é jornalismo.

Roda Viva (2)

Flávio Bolsonaro no “Roda Viva” é, antes de tudo, uma iniciativa de coragem e isenção, se nos lembrarmos do episódio do ex-presidente com a apresentadora Vera Magalhães nas últimas eleições.

E, ao que se sabe, na bancada de entrevistadores estarão representantes de alguns dos mais importantes órgãos de imprensa. Em certas questões, como é o caso desta, não existe pelo em ovo. Nem adianta procurar porque não tem.

Paulo Andrade no lugar de quem no SporTV? Paulo Andrade no lugar de quem no SporTV? (Divulgação )

Preparem os corações

Contagem já em regressiva para Paulo Andrade iniciar seus trabalhos no Grupo Globo. O Campeonato Brasileiro começa no dia 14 e o Paulo com ele.

Mas será mesmo no SporTV, como um dos titulares.

Não quer calar

A pergunta da vez é como será montado, a partir da chegada do Paulo Andrade, o quadro de narradores do SporTV, que tem hoje Milton Leite, Luiz Carlos Jr., Everaldo Marques e Gustavo Villani como nomes principais? Os dois últimos, vale ressaltar, também costumeiramente trabalhando na Globo.

Este é o desafio: como vai ficar?

Trabalho de campo

A coluna, interessada, entrou um pouco mais a fundo na questão e descobriu que na chegada do Paulo Andrade, alguém estará de saída.

Será uma substituição. E agora? O que se fala é que o substituído continuará até a Olimpíada, trabalhando aqui no Brasil mesmo, e depois cairá fora.

Dublagem

Giovanna Antonelli, recém-saída das gravações de “Beleza Fatal”, novela da Max, está fazendo a dublagem do filme “Amigos Imaginários”. Aliás, não só ela, como também Murilo Benício, e Pietro Antonelli Benício, filho deles.

Em cartaz a partir de 16 de maio nos cinemas.

Confraternização

Antigos funcionários do SBT, liderados pela Sonia Mello e Walter Wanderley, o Goiabinha, sob a supervisão de Homero Salles, estão organizando uma grande confraternização.

Gente que não acaba mais. Inicialmente será num bufê, dia 23. Mas do jeito que está indo, vai ter que reinaugurar o Pacaembu. São esperadas pessoas que até moram fora do país.

Estética

Pintar o cabelo, na TV, quem não? Mas nada contra, porque é a escolha de cada um e tudo bem. A maioria até fica melhor, cai direitinho.

Só que alguns, jogam o “Tablete Santo Antonio” nos cabelos, mas deixam a barba grisalha. Qual a lógica?

Helena Kern estreando em "Justiça" Helena Kern estreando em "Justiça" (divulgação)

Primeiro trabalho

A série “Justiça 2”, escrita por Manuela Dias, estreia no próximo dia 11 no Globoplay e promove o lançamento da atriz Helena Kern. Ela faz Maria Eduarda, a única filha de Nestor (Marco Ricca) e Silvana (Maria Padilha).

Como filha leal à mãe, se compromete a fazer de tudo por ela, e isso inclui descobrir os podres do pai. É descrita como esperta, afrontosa e corajosa.

Estreias

Na noite desta quinta, em Talleres x São Paulo, a Paramount+ vai fazer o jogo com Nivaldo Prieto, PVC e dois repórteres estreantes: Carlos Cereto, ex-Globo/Sportv e Priscila Doroche, ex-TV Record.

Equipe toda no estádio.

Outras contratações

Além de Marília Ruiz, a Paramount+ também definiu as contratações de Guilherme Lage e Luiz Ademar.

Lage, narrador, conhecido pelo trabalho na Transamérica, e Luiz Ademar, comentarista, ex-SporTV.

Tá disparado

Segundo levantamento da plataforma Taboola, com base em dados de popularidade na internet, o participante do “BBB”, Davi, consolida favoritismo no jogo, com 21 milhões de pageviews, um aumento de 11 milhões em relação a fevereiro.

Vale destacar que o baiano possui o triplo de visualizações da Bruna Griphao, participante mais popular da edição passada, que havia acumulado 7 milhões de pageviews até a segunda semana de abril.

Bate – Rebate

• Neste sábado, a partir das 17h, a TV Cultura transmite o clássico da NBB, Flamengo e Corinthians.

• Luís Ricardo disse no “Programa de Todos os Programas” que espera pela oportunidade de apresentar um programa.

• Gianne Albertoni, modelo, apresentadora e atriz, agora é contratada da agência Mega Business Group.

• Oficialmente, ontem, o SBT iniciou as gravações de “A Caverna Encantada”...

• ... É a substituta de “A Infância de Romeu e Julieta”.

• Rachel Sheherazade não esconde que está de bem com a vida, escolhida para apresentar “A Grande Conquista”...

• ... Está certa que este será só o seu primeiro desafio para fincar os pés no entretenimento.

• Nesta última quarta, a direção do “Encontro”, Patrícia Poeta e Globo ofereceram um almoço para toda equipe do programa...

• ... O evento foi promovido para comemorar os bons resultados comerciais e de audiência.