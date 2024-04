Falta de autores leva Globo a se socorrer de remakes na sua principal faixa de novelas

Alto contraste

Beatriz Segall Beatriz Segall brilhou como Odete Roitman em Vale Tudo. Remake está a caminho na Globo (Bazilio Calazans))

Na ponta do lápis, de toda aquela quantidade de autores que a Globo tinha às 21h, sobraram Glória Perez, Walcyr Carrasco e João Emanuel Carneiro somente.

Os demais saíram ou aposentaram os seus teclados, o que nos remete a algumas reflexões, entre as principais, a dúvida de até quando ainda será possível poder contar com tão pouco.

João Emanuel, escalado, vem aí depois de “Renascer”. A dúvida diz respeito ao depois.

Ao que se sabe, ou como informação oficial, no caso da Glória não se tem nada previsto para os próximos tempos. Quanto ao Walcyr, o imponderável sempre deve ser levado em conta. Mesmo no modo descanso e se cuidando, a vida ensinou que a possibilidade do seu retorno, a qualquer momento, nunca pode ser descartada.

O fato é que a principal faixa de novelas da Globo, ao longo dos tempos tão farta, até com direito a filas e ordens de entradas e saídas, foi drasticamente reduzida.

Daí não ser surpresa nenhuma a opção por seguidos remakes. “Pantanal” antes, “Renascer” agora e, muito possivelmente, “Vale Tudo” a caminho.

Na verdade, este é um cenário que merece maior atenção e se resume a apenas duas alternativas: ou se investe e se oferece oportunidade para novos valores ou continuará sendo necessário recorrer ao passado glorioso. Só que até quando isso?

Aline Müller Além da TV, Aline Müller também está no cinema (Divulgação)

Novela das sete

Com vários bons trabalhos no currículo, entre eles, “Dom”, “Bom Dia, Verônica” e “Sob Pressão”, Aline Müller fechou para a novela “Família é Tudo”.

Ela que também se prepara para uma comédia no cinema, “Tudo pela herança”, com direção de Marcelo Zambelli, e ao lado de Humberto Martins, Marcos Pasquim e Jackson Antunes.

Regressiva

Assinantes estão sendo informados que a plataforma de streaming Star+ estará disponível “até aproximadamente” 24 de julho. “Aproximadamente” é bom.

Depois dessa data, o serviço será descontinuado e, dois dias depois, todo o conteúdo migrará para o Disney+.

Um detalhe

Vários estrelados, como Juliana Paes, Rodrigo Simas, Bruna Marquezine e Sergio Malheiros, gravaram séries originais, entre elas “Vidas Bandidas” e “Amor da Minha Vida”, para alavancar o Star+.

Além disso, esses tantos artistas também deixaram toda uma campanha pronta com base na marca. Como o conteúdo irá para o Disney+, resta saber como vai ficar. Vai ter que gravar tudo de novo?

Contramão

Enquanto se observa uma retração importante em todo o mercado de streaming, entre junções e extinções, a Amazon continua nadando de braçada.

Em um evento realizado em São Paulo, entre outras declarações do executivo Paulo Koelle, chamou atenção a disposição da empresa, via Prime Video, em investir em eventos ao vivo.

Milhem Cortaz Hoje, no "Programa de Todos os Programas" (Estevam Avellar)

Craque

Milhem Cortaz, ator com quase 30 anos nesta estrada, entre televisão, teatro e cinema, é o convidado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”. Promessa de um bom papo.

Ao vivo, 18h, no YouTube da Record e mídias digitais do R7.

Merecidas homenagens

Neste 1º de maio, quando se completam 30 anos da morte de Ayrton Senna, serão muitas as homenagens ao grande ídolo brasileiro.

Roberto Cabrini será o convidado de uma edição especial do “Programa de Todos os Programas”, para contar um pouco mais do seu documentário, lançado domingo na Record e PlayPlus.

Mocinha

Giullia Buscacio, a Sandra, sem querer, querendo, se tornou a principal personagem feminina de “Renascer”, ofuscando até as protagonistas.

Já estava em um núcleo muito bom, ao lado de Camila Morgado e Vladimir Brichta. E a exposição só aumentou, agora com Matheus Nachtergaele e Almir Sater.

Pensa que é fácil

Seguinte: Ivan Lins é o convidado desta noite do “Provoca”, 22h na Cultura, com apresentação de Marcelo Tas.

O programa, do começo ao fim, é todo interessante e tem revelações de fazer qualquer um cair da cadeira. Por exemplo: a de que para ganhar um real, a música do Ivan, como de qualquer outro, tem que tocar mais de 20 mil vezes. Direitos autorais, direitos?

Neto "Os Donos da Bola"! no Teatro Itália (Reprodução)

Plateia do Neto

Na última sexta-feira, o programa do Neto, “Os Donos da Bola”, foi apresentado diretamente do Teatro Itália.

Experiência aprovada e outros dois, nos mesmos moldes, já têm suas realizações acertadas no mesmo local. Diferentemente do que a coluna informou ontem, o teatro continuará sendo usado pela Band até o final de julho.

Por outro lado

Ainda da Band vale informar que o “The Chef”, do Edu Guedes, seguirá em exibição até o final de junho. É o que ficou estabelecido entre as partes.

Haverá, na verdade, uma antecipação do encerramento do contrato, que só se encerraria no final do ano.

Bate Rebate

• Alice Braga, a brasileira de maior sucesso nos Estados Unidos, será uma das atrações da Apple TV+, a partir do dia 8, com a série “Dark Matter”.

• A 10ª edição do Santos Film Festival vai acontecer entre os dias 18 e 26 de junho, na cidade de Santos, em São Paulo...

• ... Entre os homenageados, a atriz Carol Castro, que estará presente na abertura e na tela, em uma sessão especial do filme “Ainda Somos os Mesmos”.

• “Uma ideia de você”, novo filme de Anne Hathaway, chega no dia 2 de maio ao Prime Video.

• Márcio Gomes apresentará algumas edições do “CNN Prime Time” direto de Paris, durante os Jogos Olímpicos...

• ... João Vítor Xavier também estará por lá, para fazer a cobertura do evento pela rádio Itatiaia...

• ... A CNN contará ainda com o apoio da correspondente Priscila Yazbek em Paris.

• Uma boa parte do elenco de “Dona Beja” se diz esgotado, por causa dos contratempos que esticaram as gravações...

• ... Mas o desejo, assim que possível, é marcar uma festa para a despedida dos trabalhos...

• ... Nesse caso, nada como um pouco de bom senso até, por se um primeiro trabalho, as dificuldades precisam ser encaradas como naturais...

• ... Os zangões de plantão devem entender que é bom ter uma empresa nova no mercado, ainda que com as dificuldades de um começo, produzindo, contratando e dando emprego. Ou não?