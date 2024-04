Família de Faustão está tranquila sobre recuperação do apresentador Apresentador passou por um transplante de rim no final do mês passado

Fausto Silva segue se recuperando do transplante de rim a que foi submetido no final do mês passado. O novo órgão ainda não funcionou, mas a família está tranquila e paciente quanto à recuperação do apresentador.

Segundo a família, ele está bem de saúde e bem clinicamente. A esperança é de que o novo rim vai funcionar ao longo do prazo. Existem vários casos de pessoas que recebem um rim e ele começa a funcionar depois de um ou dois meses.

Nesta semana, Faustão passou por um procedimento para corrigir um vazamento linfático. A recuperação segue dentro do esperado.

"Ele está bem, está feliz, está no quarto e está esperançoso. Agora é um momento de ter paciência", disse João Silva, filho de Faustão, nas redes sociais.

Como já foi dito aqui, Fausto tem levado no hospital, consideradas as questões de local e espaço, uma vida praticamente normal, com todas as atividades possíveis. Fala sem parar como de hábito, anda quase o tempo todo, já tem uma série de planos traçados e continua realizando com obediência os movimentos propostos pela equipe de fisioterapia.