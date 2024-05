Gabi Lopes vive protagonista de 1º filme em formato vertical no Brasil

Alto contraste

A+

A-

Gabi Lopes é a estrela de “A Garota do Bar” (Divulgação)

A atriz Gabi Lopes, que tem no currículo trabalhos como “Gênesis”, “Sintonia”, “Malhação”, entre muitos outros, concluiu as filmagens de “A Garota do Bar”. De acordo com os produtores, trata-se do primeiro longa-metragem no formato vertical no Brasil.

No projeto, ela interpreta Carla, uma garçonete, do interior, que tenta a vida na cidade grande.

Caio Paduan, intérprete de Abinadabe na série “Reis”, também integra o elenco do filme.

“Estou muito honrada de ter sido selecionada para fazer essa comédia romântica ao lado do Caio Paduan em um projeto inédito no nosso país.

Publicidade

Lá fora, o formato vertical está muito em voga”, ressalta Gabi, que atua, ainda, ao lado de Narjara Turetta e Renata Bozzy.

No filme, a atriz interpreta uma mulher simples, do interior, que ganha a vida como garçonete, em São Paulo.

Publicidade

Apaixonada por Paulo (Paduan), Carla acaba misturando a vida pessoal com o trabalho e promete movimentar a história do início ao fim.

O longa é dirigido por Arthur Moric e conta com Miro Moreira e Felipe Sampaio na direção de fotografia.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.