Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Gravações da décima temporada de 'Reis' têm cronograma definido As gravações, em estúdio e externas, devem terminar no final de março

Alto contraste

A+

A-

Julianne Trevisol vive Mazaab em “Reis” Julianne Trevisol vive Mazaab em “Reis” (Arquivo pessoal)

Com estreia definida para abril, na Record, a 10ª temporada de “Reis”, A Decadência, já tem o seu planejamento totalmente estabelecido, com encerramento das gravações, em estúdio e externas, previsto para o finalzinho de março.

Desta vez, o destaque será para a queda de Salomão, vivido por Guilherme Dellorto, causada por escolhas erradas e que acabaram por corromper seu coração.

Entre essas duas fases, o apogeu e a decadência, o público também irá se deparar com personagens marcantes, como Makeda, a rainha de Sabá, interpretada por Sharam Diniz, e encontrar trabalhos muito especiais da cenografia e figurinos, alguns deles confeccionados em tecidos próprios de outros mercados.

Por trás de muita beleza e suntuosidade, o mergulho em uma tensa rede de traições e decepções. “A Decadência” reúne um total de 21 episódios.

Roberto Cabrini vai estrear “Missão Israel – Por trás das câmeras” no PlayPlus Roberto Cabrini vai estrear “Missão Israel – Por trás das câmeras” no PlayPlus (divulgação)

Por trás das câmeras

O documentário “Missão Israel – Por Trás das Câmeras”, com os bastidores da cobertura da guerra entre Israel e os terroristas do Hamas, está pronto para estrear no PlayPlus.

Mais um trabalho com a marca do jornalista Roberto Cabrini. Como se sabe, ele acompanhou de perto esse conflito, que ainda faz numerosas vítimas. A direção é de Bruno Lima.

Por que mexeram?

Ainda são muitas as críticas ao trabalho da Globo, no quesito escolas de samba. E tudo muito por causa do afastamento do jornalismo das transmissões dos desfiles.

Ou alguém tem dúvida que um Pedro Bassan, Lília Teles e mais dois ou três dariam perfeitamente conta do recado? O reconhecimento aos erros conhecidos foi ontem, com a colocação de jornalistas cascudos na apuração do Rio. E tudo correu maravilhosamente.

Simples assim

Só um cirurgião pode operar. Ou só um dentista saber tratar bem dos dentes de alguém. E assim por diante, cada um na sua.

Assim como só jornalistas para fazer trabalhos jornalísticos.

Separar as coisas

É importante, por um lado, reconhecer que o Carnaval deste ano teve inovações muito importantes na Globo.

A iluminação mudou, valorizando mais os desfiles, inclusive apagando as luzes em algumas ocasiões, a pedido das escolas. Foi usada uma nova geração de drones, que trouxe imagens inéditas, assim como houve a troca de tecnologia na captação de som e da transmissão.

O porém...

Nenhuma inovação, por mais importante, substitui o serviço que presta o jornalismo.

O que se sabe é que Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, mas que é jornalista, já encomendou mudanças para o ano que vem. A pretensão é saber usar o avanço da tecnologia com o melhor da informação.

É o caso

Alguém que se identifica apenas como Bigode, no X ou Twitter dele, postou o seguinte:

“Coisas que só tem no SBT: duas novelas pro público infantil à noite, duas novelas mexicanas pro público adulto no início da tarde”. E não é que é mesmo.

Festa do cinema

Marcada para 10 de março, a próxima edição do “Oscar” tem transmissão confirmada pelo TNT e HBO Max, com início da cobertura às 19h de Brasília.

A Globo, consultada, ainda não se pronunciou. Se optar por mostrar a festa do cinema, deve fazer inserções no “Fantástico” e abrir a cobertura só depois do “BBB”.

A propósito

Para o próximo dia 27, se anuncia que o HBO Max será apenas Max.

Evidente que não se trata só de uma denominação diferente, mas também a proposta de algumas novidades.

Nina Frosi, amiga da Nathalia Dill, em "Família é Tudo" Nina Frosi, amiga da Nathalia Dill, em "Família é Tudo" (divulgação)

Melhor amiga

Em “Família é Tudo”, substituta de “Fuzuê” na Globo e com estreia em 4 de março, Nina Frosi viverá a personagem Bia.

Amiga de infância de Vênus (Nathalia Dill), trabalha com ela numa Fundação e está sempre dando socorro nos seus esquecimentos.

Estreou ontem

A passagem do jornalista Eric Faria, de repórter a comentarista, no Grupo Globo deve ser motivo de comemoração.

Não apenas pela promoção, justa, devido aos bons serviços prestados, mas por acontecer num momento e em uma função que só ex-jogadores têm tido lugar. Bom trabalho, Eric.

Prato cheio

Parece que nada mais importante aconteceu no mundo nos últimos dias e até agora, a não ser o caso Marcelo Courrege, Carol Barcellos e Renata Heilborn. A bisbilhotagem tá solta. Falar da vida dos outros virou o esporte preferido.

É de se imaginar o que tem de feijão queimando por aí.

Grade

Nesta sexta-feira, às 23h15, a Record vai exibir o último capítulo de “Pecado Mortal – Edição Especial”.

Já na segunda, às 21h45, o início da exibição de “Gênesis”, seguida de “Doc Investigação”, às 23h. Terça, às 22h45, entrará semanalmente a sessão “Cine Record”. “Patrulha da Fronteira”, “Câmera Record” e “Quilos Mortais” são outras atrações.

Ana Maria Braga está em viagem pelos Estados Unidos Ana Maria Braga está em viagem pelos Estados Unidos (Daniela Toviansky)

Rota 66

Ana Maria Braga foi para os Estados Unidos, em férias com a família.

Um passeio que inclui até motorhome pelas estradas americanas. Ana só volta a comandar o “Mais Você”, ao vivo, a partir de 11 de março.

Bate – Rebate

• Podem acontecer mudanças nas datas de estreias de alguns dos novos programas do SBT...

• ... Salvo uma contraordem qualquer, só o “SBT Brasil” está assegurado para 11 de março...

• ... “Chega Mais”, com Regina Volpato, Paulo Mathias e Michelle Barros, na mesma data, ainda depende de confirmações.

• José Henrique Fonseca, diretor de “Bom Dia, Verônica”, avalia uma série de novos projetos...

• ... Que inclui também outros trabalhos para a Netflix.

• Chama atenção a facilidade de Sophie Charlotte na mudança de personagens...

• ... A atual, em “Renascer”, não lembra em nada ao trabalho realizado em “Todas as Flores”. Talento puro.

• Pessoal do “Vai que Cola” informa que as gravações da nova temporada só começam em junho...

• ... O momento, agora, é o de escrever os roteiros dos episódios.

• O longa “Fazendo Meu Filme”, inspirado em obra de Paula Pimenta, chega ao Prime Video no próximo dia 14...

• ... Bela Fernandes, Xande Valois e Pedro David estão no elenco.

• Devido ao sucesso, foi prorrogada a temporada do espetáculo “Cá Entre Nós” no Teatro União Cultural, em São Paulo...

• ... A produção tem à frente Eduardo Martini, Suzy Rêgo e Cristiana Oliveira.