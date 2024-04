Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Gravações do remake de Dona Beja poderão ser estendidas Atrasos que também implicam em prorrogar os contratos do elenco

Grazi Massafera é a protagonista de "Dona Beja" Grazi Massafera é a protagonista de "Dona Beja" (Instagram)

O elenco de “Dona Beja”, da HBO, já vive a expectativa de as gravações avançarem um pouco mais em relação ao plano inicial. A informação, desde o início, é que seriam concluídas em março.

Porém, profissionais que vivem o dia a dia da produção apostam na certeza de avançar até o final de abril, “porque tem muita coisa ainda pra fazer”. E o que também forçará a necessidade de um novo acerto com os atores.

O grande problema, nessa era do contrato por obra, é que muita gente já se comprometeu com outros trabalhos, o que torna as negociações mais complicadas.

Vale lembrar o exemplo de Rhaisa Batista, que após vários meses de espera para o início dos trabalhos, foi obrigada a deixar o elenco de “Beja” e ser substituída Isabelle Nassar. Isto sem nem mesmo fazer uma única cena, porque já estava comprometida com a novela “No Rancho Fundo”, da Globo.

Nesses novos tempos, tudo deve ser enfrentado e contornado, mesmo os imprevistos, o mais rapidamente possível, para se evitar inevitáveis aborrecimentos.

“Dona Beja”, uma parceria Floresta/Max, tem estreia prevista para 2025.

Tênis

O SporTV, no nosso quintal, tem os direitos de transmissão das mais importantes competições do tênis, mas só até o final deste ano.

A partir do próximo, inclusive Roland Garros, todos Grand Slams passam para a ESPN. O dinheiro da Disney é pesado. .

A propósito

Segundo fontes do mercado, o Rio Open, em jogo, perigas de ser o último.

Existem problemas para a sua continuidade, assim como já se especula Portugal ou Estados Unidos como próximos destinos.

O diretor Foguinho e as atrizes Bruna Trevisan e Oli Bela O diretor Foguinho e as atrizes Bruna Trevisan e Oli Bela (divulgação)

Passagem de bastão

Em “Reis – A Decadência”, com estreia em abril na Record, Oli Bela será Tafate, mas só por algumas semanas, porque logo depois será substituída por Bruna Trevisan.

Nos bastidores, o diretor Rudi Lagemann, o Foguinho, e as duas atrizes.

Detalhe: os assinantes do UniverVideo poderão acompanhar a nova temporada de “Reis” a partir do dia 4 de abril. Será disponibilizado um episódio por semana.

Fogos na Paulista

Na noite da quarta-feira, já tinha um zunzunzum, mas ontem se oficializou que a TV Jovem Pan volta a ser monetizada pelo Youtube.

Uma interrupção que vinha desde novembro de 2022.

Linha cruzada

Aqui, neste sagrado espaço, se informou a contratação do Matheus Ceará pela TVC de Orlando. Que ele vai ter um programa dele, por isso saiu do SBT. Tudo de acordo.

Como também foi correta a informação de que ele, Matheus, depois de ter acertado, cancelou na véspera a sua participação no programa do Netão, da Rede TV!.

Errou duas vezes

Matheus Ceará, no Instagram, disse que estava correta a informação da televisão dos Estados Unidos dada por aqui, mas que não tinha nada combinado com o Netão.

Tinha sim. Cancelou a participação na véspera, deixando a produção no vácuo. Na última hora, conseguiram fechar com Carlinhos e o Caíque Aguiar.

O comunicado da Rede TV! O comunicado da Rede TV! (reprodução)

Comunicado

Em se tratando de Rede TV!, agora sim, de fato e de direito, Andrea, filha do Amilcare Dalevo, já tem funções estabelecidas na direção da casa.

Ela é a Head of Content & Programming Strategy; em bom português, Superintendente de Conteúdo e Estratégias da Programação.

Um ponto

Das mais positivas a designação da Andrea para essas funções.

Trata-se de alguém preparada e, provavelmente por isso, muito bem aceita por toda galera da TV, em seus diferentes setores.

Agora o seguinte:

Por que, não só na Rede TV!, mas em zilhões de outros lugares, entre TVs e fora de TVs, essa mania de colocar títulos de trabalho em inglês?

Fora a babaquice da sofisticação, o que mais justifica?

Doc do dono

O engenheiro Alfonso Aurin, o sobrinho Guilherme Stoliar, e Humberto Mesquita, que hoje mora na França e possui toda uma história no jornalismo do SBT, são alguns personagens que já gravaram para o documentário de Silvio Santos.

Luciano Callegari e Jassa também foram convidados. Os trabalhos prosseguem

Denilson renova com a Band Denilson renova com a Band (Lance! Galerias)

Renovado

O comentarista Denilson acaba de acertar novo contrato com a Band, agora por mais três anos.

Entre outras coisas, ele é um dos titulares do "Jogo Aberto", da Renata Fan, diariamente, na hora do almoço.

Tá difícil

A São Paulo dos buracos – cuidado que você ainda vai cair em um - também continua com sérios problemas de segurança.

Simone Garuti, repórter da equipe da Luciana Gimenez, foi assaltada no Ladeirão do Morumbi. O conhecido Ladeirão de tantas vítimas. Terrível. Felizmente, a Simone saiu inteira.

Futebol na Record

Duas partidas do Campeonato Paulista da A2 serão transmitidas pela Record neste final de semana.

Amanhã, sábado, 17h, Linense e São José, direto de Lins. No domingo, 11h, Ferroviária e Capivariano, em Araraquara.

Débora Bergamasco estreia segunda-feira na CNN Brasil Débora Bergamasco estreia segunda-feira na CNN Brasil (divulgação)

Estreia

Confirma-se para esta próxima segunda-feira, a estreia da jornalista Débora Bergamasco na CNN Brasil, como comentarista política do jornal “Live CNN”, exibido das 9h às 12h.

Experiente, Débora trabalhou nos últimos cinco anos no SBT, depois de vários jornais e revistas.

Bate – Rebate

• Com Osmar Prado e Maurício Machado, o espetáculo “O Veneno do Teatro” tem estreia marcada para o próximo dia 23, no Sesc Santana, em São Paulo.

• O roteirista Silvio Cerceau encaminhou duas sinopses de novelas para a Globo: “Escolhi Você” – faixa das 18h, e “O Amor e o Tempo”, 21h.

• Em comemoração ao aniversário de dez anos do “The Noite”, do Danilo Gentili, o SBT vai oferecer uma “pizzada”, dia 28, para jornalistas e convidados.

• O grupo Pixote, comemorando 30 anos de estrada, será homenageado na edição deste sábado do “Programa Raul Gil”, no SBT.

• O advogado Laerte Braga, demitido ainda nos tempos de Paulo Markum da TV Cultura, por determinação da Justiça acaba de ser reintegrado ao jurídico da Fundação Padre Anchieta.

• O programa do cardiologista Roberto Kalil, neste sábado, na CNN Brasil, ganha um novo formato.

• Patrícia Abravanel volta com as gravações do “Programa Silvio Santos” na semana que vem...

• ... E com a expectativa do anúncio de novos quadros durante o ano.

• Globo confirma Paolla Oliveira e Taís Araújo no especial “Falas Femininas”, dia 8 de março, após o “BBB”...

• ... Intitulado ‘Louca’, o programa será inteiro sobre a voz das silenciadas, abandonadas, descredibilizadas, manipuladas, e a urgência de serem ouvidas.