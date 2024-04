Influenciadores digitais ganham data de estreia no SBT

Alto contraste

PodNight, nova sessão do SBT para o fim de noite (Divulgação)

O SBT marcou para esta segunda-feira, dia 26, a estreia do PodNight, uma sessão que vai reunir alguns dos maiores podcasts do Brasil – Flow, Inteligência Ltda., Vênus, Papagaio Falante e Pod Delas –, no ar, de segunda a sexta, logo após a exibição do “Operação Mesquita”.

Confira a programação, divulgada pela emissora:

Segunda-feira – Flow Podcast com Adriano Imperador

Apresentado por Igor Coelho, mais conhecido pelo público da internet como Igor 3K, o Flow é considerado um dos podcasts mais ouvidos pelos brasileiros, chegando a bater mais de 5 milhões de inscritos no YouTube.

Terça-feira – Inteligência Ltda. com Dr. Bactéria

Rogério Vilela, mais conhecido por Vilela, é idealizador do Inteligência Ltda. Com mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, o podcast aborda diversos convidados com os assuntos mais criativos do momento.

Quarta-feira – Vênus com César Menotti

Representado pelas apresentadoras Criss Paiva e Yasmin Yassine, o Vênus Podcast é uma produção dos Estúdios Flow que reúne mais de 1 milhão de inscritos no YouTube.

Quinta-feira – Papagaio Falante com Elba Ramalho

O podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e o jornalista Renato Rabelo, traz uma animada conversa com Elba Ramalho.

Sexta-feira – Pod Delas com Mc Daniel

Apresentado pela dupla de amigas Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, o Pod Delas é um dos maiores podcasts femininos do país, aproximando-se da marca de 3 milhões de inscritos no YouTube.