Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Mauricio Manfrini, o Paulinho Gogó, comemora 30 anos de carreira Artista está em cartaz no teatro, cinema e TV paga

Mauricio Manfrini, o Paulinho Gogó, em tempo de comemorações Mauricio Manfrini, o Paulinho Gogó, em tempo de comemorações (Divulgação )

Mauricio Manfrini, o Paulinho Gogó, que está comemorando 30 anos de carreira, é um artista multimídia e alguém que se reinventa o tempo todo.

Ele, que teve lá uma passagem marcante pela “Praça” e depois partiu para novos desafios, está em cartaz no Rio, com seu novo show, “Só e Bem Acompanhado”, no Teatro Miguel Falabella, nos fins de semana.

O teatro fica no mesmo shopping em que uma rede de cinemas reservou três salas para a exibição de “Os Farofeiros 2”, que tem atraído milhares de espectadores. No elenco, o próprio Manfrini, Cacau Protásio, Daniele Winits, Aline Campos, Nilton Bicudo, entre outros.

Já na TV paga, Multishow, o Gogó marca presença em “Vai que Cola” e “O Dono do Lar”.

E não para por aí: está previsto para este ano o lançamento do filme “Top Love: Só e Bem Acompanhado”, pelo Amazon Prime Video. Ele, como protagonista, um sujeito que decide se reinventar após ser traído pela Nega Juju (Cacau Protásio).

Em tempo: “Só e Bem Acompanhado”, a peça, terá temporada em São Paulo e depois vai rodar o Brasil no segundo semestre.

Milton na Pan? É o que dizem Milton na Pan? É o que dizem (Bruno Cantini)

Tudo é possível

Difícil até imaginar a que ponto, porém existem pessoas, próximas dos dois lados, entendendo que uma volta do Milton Neves à Jovem Pan nos próximos tempos é uma hipótese que não pode ser desconsiderada.

Para fazer rádio e televisão.

Curiosidade

O interessante é que, mesmo tendo saído de lá e passado tanto tempo na Bandeirantes, Milton Neves e Jovem Pan tiveram suas brigas, mas nunca deixaram de ser muito próximos.

São, inclusive, vizinhos no mesmo prédio da Paulista.

Mercado

Chico Vargas, jornalista com mais de duas décadas de estrada, pós-graduado em Gestão do Entretenimento e Marketing Esportivo, é o novo Head da Zapping Sports.

Chega chegando, com propostas das mais interessantes, que serão imediatamente colocadas em prática.

De novo

Do exemplo do Chico, igual ao da Andrea Dallevo, que recentemente assumiu como Head of Content& Programming Strategy da Rede TV!, para perguntar de novo: é necessário mesmo dar a esses cargos nomes em inglês?

No nosso português, por acaso, perdem a importância?

Boa dupla

A ESPN, que já é responsável pela transmissão de vários torneios de tênis e terá muitos outros no ano que vem, está com um trabalho muito bom, completo, do torneio de Indian Wells, em curso.

Transmissões, o tempo todo, invadindo madrugadas, em um revezamento dos mais interessantes entre seus narradores e repórteres.

Professor Pasquale é juventino. Mas quem não é? Professor Pasquale é juventino. Mas quem não é? (Arquivo pessoal)

Professor no futebol raiz

Ninguém menos que o professor Pasquale Cipro Neto será o convidado especial da TV Cultura em Oeste e Juventus, jogo da A2 do Paulista, na tarde deste sábado.

Transmissão do estádio Brinco de Ouro, do Guarani, em Campinas, com narração de Marco de Vargas e comentários de Paulo Jamelli.

Inevitável

O mercado do streaming continua sofrendo transformações e ainda luta com muitas dificuldades para equilibrar as suas contas.

Além de algumas das principais empresas já trabalharem com novos reajustes para os seus assinantes, os espaços para a propaganda também serão ampliados. Há o entendimento que não é mais possível trabalhar de outra forma.

Cada vez mais

Algumas das muitas iniciativas já existentes, além de outras em vias de serem colocadas em prática, levam o streaming a se aproximar ainda mais daquele que sempre foi modus operandi da televisão.

A diferença é que a televisão aberta não cobra nada para oferecer seus serviços.

Cinema

Está confirmada para 18 de abril a estreia de “Vidente por Acidente”, com Otaviano Costa no seu primeiro protagonista no cinema.

Totia Meirelles, Evelyn Castro, Victor Lamoglia, Katiuscia Canoro e Jamilly Mariano também estão no elenco. Ele, o Otaviano, faz um arquiteto insatisfeito com a profissão.

Jade Picon ainda não tem nada acertado com a TV Jade Picon ainda não tem nada acertado com a TV (Reprodução/Instagram/@jadepicon)

Na espera

Sobre Jade Picon, a informação é que ela ainda não tem nenhum novo trabalho acertado na televisão, especialmente em séries ou novelas.

E nem desistiu de nada. Está só no aguardo de outra boa ocasião.

Ação 1

Interessante verificar que, a partir dessa movimentada do SBT na sua programação, as principais concorrentes também agilizaram seus produtos.

Como sempre, ganha o telespectador e o próprio anunciante.

Ação 2

Apresentado oficialmente o elenco de “A Caverna Encantada”, o SBT, agora, vai intensificar o trabalho de preparação com os atores.

O objetivo é iniciar as gravações em abril ou maio.

Parte infantil

Já é uma característica da dramaturgia da Record em também sempre apostar em atores-mirins, principalmente lançamentos.

E isso não será diferente com as próximas temporadas de “Reis” e “A Rainha da Pérsia”. Vem uma garotada boa por aí!

Gravação marcada

O SBT está se preparando para gravar, no próximo dia 21, a primeira edição do “Sabadou com Virginia”, com estreia marcada para 6 de abril.

Conforme informado por aqui, Virginia Fonseca terá estúdio à sua disposição, para gravações, sempre às quintas-feiras. Direção de João Mesquita, o mesmo do “The Noite”.

Bate – Rebate

• Osmar Prado estreia, no Rio, em maio, com a peça “Veneno do teatro”.

• Ainda do teatro, em 26 de abril, Débora Falabella inicia a temporada do monólogo “Prima Facie” no Teatro Adolfo Bloch, no Rio.

• Tainá Muller já está em Portugal, envolvida com os trabalhos de “Faro”, série da RTP, com direção de Joaquim Leitão.

• Recuperada da Influenza, Grazi Massafera voltou a participar normalmente das gravações de “Dona Beja”...

• ... Aliás, sobre os incidentes que Beja” ainda observa em seus bastidores, muito disso se deve também a falta de boa vontade das partes...

• ... E isto tanto por parte dos responsáveis pela sua realização, como do próprio elenco. É só um primeiro trabalho.

• Em 14 de abril, a Globo passará a dividir o “Domingão com Huck” em duas partes...

• ... A primeira, antes do futebol, das 14h30 às 15h45, e a outra depois, das 18h às 20h30.

• No SBT, nesta sua primeira semana de estreias, um fato que chamou atenção dos funcionários mais antigos...

• ... Pela primeira vez na história da TV, Silvio Santos não deu palpite nenhum em nada.