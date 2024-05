Morre Silvio Luiz

Alto contraste

Silvio Luiz Após duas internações, faleceu nesta manhã (Divulgação)

O mestre Silvio Luiz descansou.

Após duas internações seguidas, ele veio a falecer na manhã desta quinta-feira.

Ainda não há informação dos motivos que levaram ao óbito, porém, ele já vinha com a saúde debilitada há algum tempo e foi até o fim fazendo o que mais gostava: trabalhando. Narrando jogos do campeonato paulista no R7, ao lado do Carioca e Bola, ao seu estilo, sempre de uma forma leve e divertida.

Está na história como um dos principais narradores esportivos, criador de inúmeros bordões, que acabaram se integrando ao vocabulário do futebol.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

