Na festa dos seus 60 anos, Globo não deveria, nem de longe, pensar em remakes Isto poderá escancarar a falta de bons autores no seu principal horário de novelas

Glória Pires Foi uma das atrizes que integrou o elenco do original de “Vale Tudo” (Divulgação/Globo)

Entre as tantas comemorações que a Globo tem armadas para os seus 60 anos em 2025, já existe toda uma programação delineada, entre eventos e edições especiais de praticamente todos os programas, jornalismo, esporte, novelas e séries.

A ideia é fazer uma grande festa, prevista para começar ainda em dezembro.

E que será das mais merecidas. A Globo, historicamente, soube se impor no mercado e fazer uma televisão respeitada, destacando-se em setores os mais diferentes e, não por acaso, se colocando entre as principais do mundo.

Os votos de todos é que ela continue sendo assim pelos próximos 60, 120 anos, trabalhando sempre com responsabilidade e criatividade.

Exatamente por isso, e ao contrário do que se dá como certo e definitivo, existe também uma certa contrariedade à produção do remake de “Vale Tudo” para as 21h.

Está certo que foi um enorme sucesso e que, remodelado, tem até chances de se sair muito bem, mas não como parte das festividades dos 60 anos.

O que se espera, isto, sim, é que a Globo, em vez de apelar novamente ao passado, venha com um trabalho novo e tão vigoroso quanto a tantos outros que ela teve capacidade de produzir ao longo de sua existência. “Vale Tudo” será um atestado de fragilidade da sua atual dramaturgia.

De um lado

A definição de “Vale Tudo” vem apenas escancarar o sofrimento da Globo com a exiguidade de talentos, na altura que já teve, no seu principal horário de novelas.

João Emanuel Carneiro entrará agora, na sequência de “Renascer” com “Mania de Você”, mas, por que não apostar em um texto inédito de Walcyr Carrasco ou Glória Perez depois dele? Será muito mais interessante que qualquer remake.

Nathalia Florentino Muito bem avaliada em "A Raubga da Pérsia" (Divulgação)

Bem avaliada

Os três primeiros capítulos de “A Rainha da Pérsia” foram muito bem avaliados pela direção da Record. Entre outros detalhes, chamou atenção o trabalho executado pela estreante e protagonista Nathalia Florentino, intérprete de Hadassa/Ester, que superou as expectativas.

Outro ponto destacado foi a “química” da Nathalia com Carlo Porto, o rei Xerxes. Há uma grande expectativa em torno desse projeto que estreia dia 31 no UniverVideo. Na TV aberta, em junho.

Pesquisa

No começo do mês, o Kantar/Ibope promoveu mudanças na sua direção, com a saída de Melissa Vogel e a chegada de Márcio Costa, antes diretor de operações para a América Latina, agora promovido ao cargo de managing diretor.

Como parte da mesma mudança, Adriana Favaro tornou-se a vice-presidente comercial.

O que se espera

Naquilo que se refere à TV, a expectativa vai além de uma troca de postos. Ou nomes.

Mas de mudanças há tempos reclamadas na base de amostras, viciada e acomodada. É por aí que devem existir as principais alterações.

Desculpa aí

Andrea Bocelli é incontestável. Não tem como não reconhecer o seu talento, por isso mesmo é considerado um dos maiores do mundo.

E acho até que não deve ser responsabilizado diretamente, mas, pagar entre R$ 50 mil e R$ 140 mil para assistir à sua apresentação, como foi ontem, no Rio, não cabe nos tempos atuais. Especialmente “nos tempos atuais” de nós brasileiros. Me perdoem os envolvidos, só que chega a ser um acinte.

Organização

Band e Endemol Shine estão voando nos trabalhos da próxima temporada do “MasterChef - Amadores”, que estreia no próximo dia 28.

As equipes já entraram nas gravações do quinto episódio.

Previsão

Se tudo der certo, a mudança do BandNews TV para um novo estúdio, mais moderno, na sede da Band em São Paulo, acontecerá dentro de 60 dias.

Vai para o antigo espaço do BandSports, que antes passará por uma grande reforma.

Nicolas Prates O Rudá de "Mania de Você" (Instagram)

É muito Rudá

Em “Travessia”, novela de Gloria Perez, o jovem ator Guilherme Cabral interpretou Rudá, um hacker que teve destaque em toda a trama. Um tempinho depois, aí em “Terra e Paixão”, também surgiu um Rudá, vivido por João Vitor da Silva. Pensa que acabou?!

Adivinha qual será o nome do personagem de Nicolas Prattes em “Mania de Você”, próxima das 21h? Os autores da Globo, ao que parece, têm fixação por esse nome.

Marca

A Globo solicitou o registro da marca “Na Cama com Pitanda” e aguarda o prazo de apresentação de oposição.

Como o nome entrega, para título do programa das ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel, que vão tentar a sorte no Multishow. Total de 10 episódios.

Futebol

O SBT, em 11 dias, vai transmitir nada menos que três finais.

Começa quarta-feira, com a Europa League: Atalanta e Leverkusen, seguida da Conference League, dia 29: Olympiacos e Fiorentina, mais a Champions, em 1º de junho: Borussia e Real Madrid. Pra quem não tinha e nem gostava de futebol, está bom demais.

Stephanie Durval Atriz e modelo, estará no elenco de "Uma Mulher sem Filtro" (Divulgação)

Persistência

A atriz e modelo Stephanie Durval, em seus primeiros passos, participou de um concurso para revelar talentos das periferias promovido pelo “Caldeirão do Huck” e que teve Taís Araújo como madrinha. Rendeu uma boa visibilidade.

E mais recentemente, enquanto realizava um trabalho em Paris, Stephanie fez um teste online para o filme “Uma mulher sem filtro”, da Conspiração. Foi aprovada e vai aparecer ao lado de Fabiula Nascimento e Camila Queiroz. Outro projeto da atriz é o documentário “Cinema negro”.

Bate-Rebate

• As muitas mudanças no texto de “Renascer” comparadas ao original, revelam o interesse de sacudir a novela e alcançar melhores resultados...

• ... Imagina-se a dificuldade de Bruno Luperi, neto, ser obrigado a mexer no trabalho do avô, o monstro Benedito Ruy Barbosa.

• Tony Ramos estava longe da TV, mas não do trabalho no instante do seu problema de saúde...

• ... Imediatamente após a novela “Terra e Paixão”, ele começou a rodar “A Lista”, formando a dupla principal com Lilia Cabral e direção de José Alvarenga. E estava também em cartaz no teatro.

• Rapidinho: César Galvão, amanhã, será o convidado do “Programa de Todos os Programas”. Ao vivo.

• Nos dias 1º e 2 de junho, no Renascença Clube, Rio, acontecerá a 2ª edição do “Sarau Preto Especial Mulheres”. Zezé Motta será a grande homenageada.

• Chegaram ao fim as gravações da quinta e última temporada da série “Sintonia”, produção da Netflix...

• ... Em seu elenco, Christian Malheiros, Jottapê, Bruna Mascarenhas e Martha Meola. Ainda não existe previsão de lançamento.

• Programa da Virgínia Fonseca no SBT vai muito bem, obrigado...

• ... Só tem um detalhe que ainda falta e deve ser melhor observado: conversar mais com a TV aberta.

