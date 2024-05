Não caia da cadeira: existe até um ranking dos filmes mais pirateados

Alto contraste

Godzilla "Godzilla Minus One" é o filme mais pirateado (Reprodução)

Entre o bom e ruim, certo ou errado, nessa vida você vai vendo de tudo um pouco.

O pior, em se tratando de transgressões, é que também nos surpreendemos com a criatividade e velocidade que acontecem.

A todo instante aparece uma nova e, para quem acha que já viu tudo, esqueça, porque sempre vai aparecer uma diferente e mais sofisticada.

Por exemplo, a pirataria. É curioso como há toda uma sofisticação envolvida, em se tratando de telefonia, TV paga, eletricidade e internet.

Quem ainda não recebeu uma ligação da “filha sequestrada”, ou do “banco”, com o próprio número do banco aparecendo na tela e alguém, do outro lado, pronto para desferir o aplique? Ou transferências que você fez e precisa aprovar?

O tempo todo surge uma nova, a ponto de até existir, pasmem, um ranking com os filmes mais pirateados. Contravenção na veia.

E como sempre, tungando solenemente aqueles que têm direito de receber por seus trabalhos. Em uma matéria do Oficina da Net, assinada por Adalton Bonaventura, nos cabe anunciar que “o prêmio de filme mais pirateado vai para ‘Godzilla Minus One’, lançado em 2023″.

É de se imaginar o que os seus realizadores estão perdendo por aqui.

Vale esclarecer

“Godzilla Minus One” não está disponível de maneira legal no Brasil. Chegou a ser lançado num circuito pequeno e bombou muito porque ganhou o Oscar.

Não se tem ainda uma previsão de data para chegar aqui.

Em tempo

Na relação apresentada dos 10 mais da pirataria, não foi encontrada nenhuma produção brasileira. Nenhumazinha.

Aí vem a questão: isso é bom ou ruim?

“Kora Mundo Afora” estreia domingo, às 20h30, no Canal Off (Divulgação)

Em família

“Kora Mundo Afora” é a estreia do Canal Off neste domingo, às 20h30, com apresentação também no Globoplay a partir de segunda-feira.

O documentário acompanha as aventuras do casal Karina Oliani e Maximo Kausch, apaixonados por natureza e esportes de aventura, na companhia de sua filha recém-chegada ao mundo, Kora Oliani Kausch.

É preciso calma

O SBT agora terá que usar de muita cautela com o “Chega Mais”, porque existiram erros muito sérios na implantação do programa.

Escolhas equivocadas, especialmente. O simples fato de, em um determinado momento, colar um segundo diretor no primeiro – experiência que não existe – o tamanho da tragédia já pode ser imaginado.

Momento seguinte

Desde a semana passada, o “Chega Mais” passou a contar com os serviços do Ariel Jacobowitz na sua direção, alguém mais rodado, com Hebe, Galisteu e Eliana, até hoje, no currículo. Só ele, como tem que ser.

Pegou o bonde andando. Além de colocar um programa no ar todo dia, entende-se que também está cabendo a ele a tarefa de reorganizar toda a casa. Um enorme desafio. E nada, claro, vai acontecer da noite para o dia. Agora, paciência, tem que ser a palavra de ordem.

Caso em apuração

Está uma situação bem delicada nos interiores da Rede TV!, porque se levantou suspeita sobre pagamento de jabá no “Geral do Povo”.

Desde a tarde do último domingo, a partir da denúncia de um alguém, que teria pago para cantar no programa e não entrou, o caso passou a ser investigado.

Um por um

O fato é que todo pessoal da produção do “Geral do Povo” está sendo ouvido, sem ninguém ainda saber como isso vai acabar. Um episódio, claro, que deve ser esclarecido totalmente para que responsabilidades sejam apuradas.

O que se tem como informação, “jabá” é uma prática que a televisão tinha deixado no passado. E há muito tempo.

César Galvão Em nova casa (Divulgação/Record)

Na fita

Foi, e continua sendo enorme, a repercussão da contratação de César Galvão pelo jornalismo da Record. É um nome que o público e o próprio mercado têm muito respeito.

A sua estreia, se tudo correr nos conformes, já se dará no próximo “Domingo Espetacular”.

Vai que vai

“A Divisão”, próxima temporada da série “Reis”, será apresentada imediatamente após “A Decadência”.

Heitor Martinez, Bianka Fernandes, Juliana Knust, Gabriel Vivan, Mharessa Fernanda, Giselle de Prattes, Brenda Haddad e Natascha Stransky serão algumas das atrações.

Mudança de planos

O diretor Leonardo Miranda, após vários trabalhos seguidos, vai entrar em férias na Record depois de entregar a série “A Rainha da Pérsia”, que estreia dia 31 no UniverVideo e na TV aberta, em junho.

Na volta, o Leo irá se preparar para tocar um novo grande projeto para a programação de 2025.

Consequentemente...

Com Miranda saindo de férias após “A Rainha da Pérsia”, a parceria Record/Seriella irá anunciar, muito em breve, outro profissional para a direção da série “Neemias”, prevista para estrear em dezembro.

Roteiro e escalação desse projeto já estão bem adiantados.

Susana Vieira, Maitê Proença e Mauro Alencar Lançamento de “Senhora do meu Destino”, (Divulgação)

Biografia

Foi um grande sucesso o lançamento de “Senhora do meu Destino”, biografia da Susana Vieira escrita por Mauro Alencar, terça-feira, no Rio de Janeiro.

Carolina Dieckmann, Hans Donner, Mateus Solano, Maitê Proença, Arlete Salles, Amora Mautner, Maria Ribeiro e Liège Monteiro prestigiaram o evento, entre outras personalidades. Dia 14, vez de São Paulo.

Retaguarda

“No Rancho Fundo”, produção das seis da Globo, tem, sim, um elenco de novela das nove, com Alexandre Nero, Eduardo Moscovis, Andréa Beltrão, Loreto...

Mas, repare, como os atores, entre festejados e desconhecidos – caso de Larissa Bocchino, foram bem preparados. Há todo um trabalho por trás.

Bate – Rebate

· Louvável o esforço do jornalismo em acompanhar e prestar serviço em toda essa tragédia no Rio Grande do Sul...

· ... Assim como é perfeitamente normal apresentadores e repórteres se emocionarem no desempenho das funções...

· ... Anormal é a insensibilidade de alguns, por exemplo, não querer paralisar um campeonato, Brasileirão, com três gaúchos envolvidos...

· ... Quais interesses são maiores, que não permitem?

· As gravações do documentário sobre Silvio Santos, para a plataforma +SBT, estão chegando ao fim...

· ... “Recordamos muitas histórias e segredos de SS”, contou Wanderley Villanova à coluna, que gravou depoimento recentemente....

· ... No caso do Wanderley, foram mais de 20 anos trabalhando ao lado do dono do SBT, entre os tantos, a direção do “Show de Calouros”.

· Na noite desta quinta-feira, a Record vai promover a última eliminação de “A Grande Conquista”...

· ... E serão, enfim, conhecidos os 14 participantes que faltam, para se juntar aos seis já definidos, que a partir de amanhã passam para a “Mansão”...

· ... A partir de agora, é que o programa vai valer, valendo.

· A Band está armando a coletiva do “MasterChef” para dia 22, e a estreia, no dia 28...

· ... Programa em tempo de comemorações dos seus 10 anos de exibição.

· Leandro Lima, após “Terra e Paixão”, será Elvis Presley em “Elvis - A Musical Revolution”, que estreia em agosto no Teatro Santander.