No futebol fora de campo, nem com VAR para entender tanta mesquinharia e jogo sujo No mundo do futebol o que vale ainda é o quem parte, reparte e não leva a melhor parte, é burro ou não tem arte

Alto contraste

A+

A-

Um São Paulo e Palmeiras, cheio de dúvidas, foi mais limpo dentro que fora de campo Um São Paulo e Palmeiras, cheio de dúvidas, foi mais limpo dentro que fora de campo (Guilherme Veiga/Ag. Paulistão - 03.03.2024)

Entre os tantos assuntos em pauta, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, a partir do ano que vem, é um que promete fortes emoções ao longo dos próximos meses.

Se levarmos em conta que tudo sempre foi atrapalhado, muitas vezes obscuro, é de se imaginar a confusão que nos espera agora, e como aqui já foi comentado, com os clubes divididos em duas ligas.

Pode até existir alguma boa intenção, mas, na prática, a possibilidade de se chegar a acordos que atendam os tantos interesses em jogo é praticamente nenhuma.

A começar pelos clubes.

A rivalidade, invariavelmente, ultrapassa as quatro linhas, até em atitudes as mais rasteiras. Prova, provada, são os acontecimentos do último domingo. O São Paulo decidiu não ceder ao Palmeiras a sua sala de coletivas, como um revide ao adversário porque quando foi visitante, não teve um local apropriado para receber a imprensa.

Mesquinharia sobrando, vamos combinar. De um e de outro.

E os dois, Palmeiras e São Paulo, estão de mãos dadas na Libra. Caso para tentar saber se fora do campo de jogo as relações são mais saudáveis mesmo ou há um entendimento fingido.

Barraco bravo

Sobre os acontecimentos pós-jogo, domingo, basta verificar a quantidade de queixas-crimes que prometeram prestar, representantes de São Paulo e Palmeiras, por xingamentos e troca de ofensas nos bastidores.

Querem união assim?

Dizer o quê?

A direção da Band está em silêncio sobre o assunto Série B e todo o imbróglio que envolve Brax e CBF.

Silêncio determinado até pela falta do que dizer. Havia a desconfiança de que as coisas não vinham bem, mas não a ponto de colocar tudo em risco.

Diretriz

Colocar atores negros em posição de destaque em suas novelas virou regra na dramaturgia da Globo, como pode ser observado em suas últimas escalações.

Uma preocupação que agora se repete para “Mania de Você”, do João Emanuel Carneiro, próxima das 21h, e “Tutti Frutti”, escrita por Alessandra Poggi, fila das seis. Testes a todo vapor

Celso Freitas estreia a quarta temporada do "Programa de Todos os Programas" Celso Freitas estreia a quarta temporada do "Programa de Todos os Programas" (divulgação)

A vez dele

Desde o lançamento, sempre existiu interesse da produção do “Programa de Todos os Programas” em ter Celso Freitas como convidado. O horário de exibição muito próximo do “Jornal da Record” sempre foi uma pedra de tropeço. Mas que hoje será tirada da frente.

O Celso promete, de um estúdio ao outro, se entender com figurino, maquiagem, etc. Às 18h, no YouTube e redes sociais do R7.

Como será

O Still Standing, que o Tom Cavalcante vai apresentar na Record e ainda sem título em português, tem seu início de gravações definido para o final de maio nos estúdios da BoxFish, produtora do Diego Guebel, na Argentina.

Os participantes serão todos brasileiros, claro, levados daqui.

Condições

Os escolhidos para o programa do Tom terão direito a diárias, para fazer frente às despesas pessoais, livres de outros custos, como transporte, hospedagem, etc.

E concorrer a um prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil em cada edição.

Pode rolar

No último domingo, Daniela Beyruti, vice do SBT, surgiu de surpresa no palco do “Domingo Legal” para parabenizar Celso Portiolli por seus 30 anos de casa.

E, ainda no ar, se falou da possibilidade de uma volta do “Curtindo Uma Viagem”. Detalhe: a conversa prosseguiu nos bastidores e vai agora para a fase de estudos, orçamento.

Tem chão

O elenco já foi informado que as gravações de “Elas por Elas” devem invadir abril, contrariando planos iniciais de se encerrarem no final deste mês.

Está tudo muito em cima. Ao mesmo tempo, os trabalhos da substituta, “No Rancho Fundo”, estão bem acelerados.

Sabrina Petraglia está cotada para "Família é Tudo" Sabrina Petraglia está cotada para "Família é Tudo" (Mauricio Fidalgo)

Na mira

Sabrina Petraglia, longe das novelas desde “Salve-se Quem Puder”, e João Baldasserini, já liberado de “A Infância de Romeu e Julieta”, são nomes cotados para “Família é tudo”.

Como se sabe, haverá uma série de participações na trama, principalmente a partir da segunda metade.

Repara nisso

O experiente Marcos Lazarini foi chamado para a equipe de colaboradores de “No Rancho Fundo”, novela de Mario Teixeira que vai substituir “Elas Por Elas”.

Interessante observar também a montagem do seu elenco. É praticamente um time de novela das nove, com Andrea Beltrão, Alexandre Nero, José Loreto, Luísa Arraes, Debora Bloch e Eduardo Moscovis. Como se observa, a ordem é evitar novos erros.

Novela da novela

A escalação da próxima novela do SBT também se transformou em uma novela, com direito a vários capítulos.

A informação recente é que nesta semana, ao menos uma boa parte dele será definida. Mas também pressa pra quê? “A Infância de Romeu e Julieta” ainda tem capítulos para exibição a perder de vista.

Programa do Raul

Diferentemente do informado, o “Programa Raul Gil” não será exibido apenas para São Paulo, a partir do dia 16, na mudança para o meio-dia.

Segundo o SBT, também irá para Rio de Janeiro, Belém, Brasília e Porto Alegre.

BG Manaus

O “Balanço Geral Manaus” tem um novo apresentador, Wésllen Tecchio, que estreia já na próxima segunda-feira. Ele chega ao programa após atuar como titular de atrações jornalísticas de emissoras da Record em Mato Grosso.

Na região, esteve à frente do “Balanço Geral Sinop” e do “Balanço Geral MT”, além de trabalhar em cobertura de escalas, em São Paulo, no “Cidade Alerta - Especial de Sábado” e também no “Balanço Geral Manhã”.

Bate – Rebate

• Após “Vai na Fé” e “Reis – A Sucessão”, Paula Caldas estará em “Até Onde Ela Vai”, no UniverVideo. Estreia dia 11.

• “Ser Artista”, baseado no livro homônimo do empresário artístico Marcus Montenegro, estreia nesta quarta-feira no Teatro dos 4, no Rio...

• ... Em seu elenco, Anderson Muller e Leona Cavalli. A direção é de Beth Goulart.

• Em cartaz na série “Bom Dia, Verônica” e anunciada na “Dança dos Famosos”, Klara Castanho também tem estreia no cinema...

• ... “Férias Trocadas”, comédia, será exibida a partir de 2 de maio.

• Com Fefa Moreira, o espetáculo “Hebe, Uma Revista Musical” estreia em São Paulo, no Teatro Mooca, no próximo dia 8...

• ... O espetáculo, idealizado por Marcello Camargo, filho de Hebe, é um tributo oficial à rainha da televisão brasileira.

• Gabriel Vivan já está devidamente instalado no Rio de Janeiro, para disparar os trabalhos de caracterização de Abias, protagonista da 12ª temporada de “Reis”.

• Barbara Duvivier, roteirista de séries como “Os Outros” e “Filhos da Pátria” é a criadora de “Quebra-Cabeça: em busca da peça que falta”, um espetáculo de improviso para crianças...

• ... A estreia será neste próximo sábado no teatro O Tablado, no Rio. Barbara também faz a direção e a produção, ao lado de Victoria Scorza.