Paramount anuncia seus primeiros jogos da Libertadores Flavio Ricco|Do R7 e Flavio Ricco 27/01/2023 - 12h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Libertadores e Sul-Americana também na Paramount+

A plataforma Paramount+, finalmente, se manifesta de forma oficial sobre os seus investimentos esportivos. E anuncia as primeiras partidas da Libertadores que serão transmitidas com exclusividade.

O Paramount+ irá mostrar os jogos exclusivos da primeira rodada a partir do dia 9 de fevereiro, com Boston River (Uru) x Zamora (Ven), válido pela fase preliminar do torneio.

Na segunda rodada desta fase, irá transmitir oito jogos no total, com destaque para Deportivo Maldonado (Chi) x Fortaleza (Bra) sendo a primeira partida no dia 23 de fevereiro e o jogo de volta no dia 2 de março.

O Paramount+ adquiriu os direitos da Libertadores e Sul-americana por três anos, começando com a temporada em 2023 até 2026.

‌



No Brasil, nenhuma outra emissora, de TV aberta ou por assinatura, irá exibir os jogos mencionados com acesso exclusivo para seus assinantes.

A transmissão do Paramount+ da Libertadores terá início em 9 de fevereiro, já a Sul-americana começa no dia 7 de março, com oito partidas da fase preliminar.

Nivaldo Prieto e João Guilherme serão os narradores.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.