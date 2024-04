Personagens marcantes sumiram das novelas. Por quê? Cadê as Porcinas? E as Carminhas? Empobrecimento dos textos também é um problema

Débora Falabella e Adriana Esteves, do sucesso Avenida Brasil (Divulgação TV Globo)

Quando se fala da necessidade de repensar as novelas, é claro que, por trás, há também o desejo de fazer com que as suas produções tenham novamente a relevância que sempre tiveram.

Que voltem a criar polêmicas, propor discussões e atingir a sociedade em larga dimensão.

Esta não é uma opinião isolada, mas de vários outros profissionais da área, que apontam os mais diversos fatores para este momento de baixa e, como principal, o empobrecimento dos textos, muitos deles ralos e sem criatividade, que a todo instante repetem as mesmas situações.

Houve um descuido muito grande na formação e acompanhamento de novos autores. Foi tanta a desatenção, que a conta chegou. Com roteiros fracos, atores inexperientes e diretores sem tempo de ensaio, o que se vê são personagens em nada marcantes e sem nenhum interior.

Cadê as Carminhas, as Nazarés Tedesco, Odetes Roitman, Zecas Diabo, Odoricos Paraguaçu, donas Armênias, Betos Rockfeller, Sinhozinhos, Porcinas e tantos outros? Por que não aparecem mais?

Não por acaso a diferença de qualquer uma das novelas em cartaz para, por exemplo, “Justiça 2″, que foi um produto feito nos moldes antigos e que custou caro, em valores bem acima dos atualmente praticados.

A dramaturgia é, sim, um produto caro, como nunca deixou de ser, mas que sempre ofereceu retornos comerciais, vendas e de audiência dos mais compensadores.

Modelo de negócio

Band está esperando um e-mail, confirmando os termos das conversas dos últimos dias e do que ficou ajustado sobre transmissão da Série B.

É só o que está faltando. Mas os primeiros jogos já estão escolhidos: CRB x Amazonas e Paysandu x Botafogo (RP) amanhã, 17h, e Coritiba x Brusque, domingo, 16h.

Belo estará no Domingão do Luciano Huck (Divulgação TV Globo)

Olha essa

O “Domingão”, do Luciano Huck, vai ter o Belo como convidado da primeira parte do programa, neste final de semana, a que vai ao ar antes do futebol.

E é claro que com a colocação dos assuntos pertinentes.

Mas tem outra

O mais interessante em relação ao Belo no “Domingão”, é que ele topou participar de um quadro de namoro no outro domingo.

Disse que vai, que vai mesmo, porque também acha oportuno arrumar alguém rapidinho, para esquecer o que a Gracyanne fez.

Melhor saída

São muito frequentes as reclamações sobre o horário de exibição do “Conversa com Bial”, quase sempre no meio da madrugada.

Na Globo continua assim, mas agora é possível assistir antes, às 23h30, no GNT. Muito melhor.

A propósito

Sobre o “Conversa com Bial”, foi das mais interessantes a entrevista com Michael Douglas, que está divulgando a série “Franklin”, do Apple TV.

Várias histórias do pai dele, Kirk Douglas, inclusive aqui no Brasil. Tem até netos morando por aqui.

Celso Zucatelli comanda Quilos Mortais na Record (Chahestian)

Hoje tem

Na noite desta sexta, Celso Zucatelli apresenta mais um “Quilos Mortais” na Record, com a impressionante história de duas irmãs. As chamadas no ar já dão uma ideia do drama que elas vivem.

Exibição após “A Grande Conquista”.

Ponto em questão

Aqui mesmo, já há algum tempo, foi falado que Rebeca Abravanel seria uma das boas opções para os domingos do SBT. Por ser uma figura simpática ao público e com rejeição zero.

Só que não será. O momento dela, por enquanto, é o de ser mãe em tempo integral. Existem outras alternativas em estudo, mas sem bater o martelo para nenhuma até agora.

Dudu no Zapping

Depois do Téo José, o canal Zapping acaba de acertar a contratação de Dudu Monsanto, que teve passagem marcante pela ESPN, para as transmissões do Brasileirão da Série C.

Estreia segunda-feira, 20h, com São José-RS e Confiança-SE.

Roberto Cabrini e Adriane Galisteu em documentário sobre Ayrton Senna (Divulgação Record)

PlayPlus

O documentário “Senna 30 Anos: o dia que ainda não terminou”, do Roberto Cabrini, que o PlayPlus vai disponibilizar neste domingo, com toda certeza ficará na história como relato mais completo dos fatos que determinaram a morte de Ayrton Senna.

Não existe outro com a revelação de tantos pormenores. No “Domingo Espetacular” também terá trechos em “A Grande Reportagem” e, na sequência, a exibição no “Câmera Record”.

Alguns detalhes

O documentário do Cabrini aborda completamente tudo o que aconteceu antes, durante e após a corrida fatal, isto em meio a um ambiente muito tenso e revelações importantes sobre o complexo jogo político da Fórmula 1.

A lista de pessoas que deram depoimentos é das mais extensas.

Betty, a Feia

Na equipe de “Família é Tudo” ainda não existe uma definição sobre mudanças no visual de Lupita, muito bem interpretada por Daphne Bozaski.

Mas, considerando o estilo “Betty, a Feia” da personagem, difícil imaginar que isso não irá ocorrer lá pelo fim da história.

Bate – Rebate

· Foi anunciado um programa com as ex-BBBs Pitel e Fernanda. Exibição no Multishow a partir de maio.

· Na Band, o “Canal Livre” do próximo domingo entrevista o Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil/MA...

· ... Em pauta, temas como a regulamentação da Inteligência Artificial e a taxação das chamadas big techs.

· Sob encomenda do Globoplay, José Junior, do Afroreggae, o cineasta Afonso Poyart e o diretor Raoni Carneiro trabalham em um novo filme.

· Lívia Nepomuceno vai substituir Paloma Tocci, domingo, no “Show do Esporte”, da Band.

· Vai sair logo o programa do Ronnie Von no horário nobre da Rede TV!. Estreia está prevista ainda para este primeiro semestre.

· A elogiada “Justiça 2″ será o “Tela Quente” da Globo na segunda-feira.

· A Globo está encerrando hoje a convenção do seu departamento comercial em Atibaia.

· Daniela Beyruti, claro, não poderia faltar nas gravações do documentário de Silvio Santos.