Por que, em vez de aposentar, não se aproveitar da experiência no jornalismo?

É duro entender um Ernesto Paglia afastado da TV É duro entender um Ernesto Paglia afastado da TV (Instagram)

Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que têm as suas redações de jornalismo povoadas por cabeças brancas, aqui profissionais de grande valor e no auge de suas aptidões, físicas e intelectuais, são afastados do circuito.

Sistematicamente a experiência e o muito ainda a oferecer são trocados pela aparência e jovialidade. Ou como costuma repetir o dono de uma das nossas TVs no instante de demitir alguém: “com o salário dele, contrato outro pela metade do valor”.

Um grande erro. E o que explica as tantas bobagens que acontecem.

Considerando só os últimos tempos, valores importantes e na altura de Carlos Tramontina, Ernesto Paglia, Carlos Nascimento, Galvão Bueno, Neide Duarte, Maria Cristina Poli, Boris Casoy, Edney Silvestre, Giuliana Morrone e tantos outros foram tirados do ar, não por falta de capacidade, mas devido aos muitos anos de estrada.

É enorme a falta que todos eles fazem, principalmente porque poderiam muito bem ser aproveitados, nas funções que são especialistas, em poder oferecer um pouco de suas experiências para os mais jovens.

Para um apresentador de telejornal, por exemplo, quem não gostaria de ter um Sérgio Chapelin por trás, passando um pouco do seu conhecimento?

A mesma coisa, o Paglia, para um novo repórter? E assim por diante. Com toda certeza teríamos uma passagem de bastão com mais classe, elegância, segurança e sabedoria. Quer melhor? E por que não pensar e não fazer assim?

Desde esta última quinta-feira, o Fox Sports 2 não existe mais no Brasil Desde esta última quinta-feira, o Fox Sports 2 não existe mais no Brasil (reprodução)

Fim do FS

O fim da marca Fox Sports coloca ponto final aqui no Brasil, no longo projeto de transformação, iniciado desde que a Disney comprou a Fox mundialmente. E tudo dentro do prazo estabelecido.

O canal, que até aqui estava no ar como Fox Sports 2, virou ESPN 6. E o Extra, agora, é o 5.

Parceria desfeita

O SBT vai produzir sozinho a sua próxima novela, substituta de “A Infância de Romeu e Julieta”.

Não haverá parceria com o Prime Video no novo projeto, atualmente em fase de testes para a formação do seu elenco.

Noves fora

SBT e Prime Videio, quando decidiram trabalhar juntos, chegaram a falar em acordo por muito tempo.

Esse tempo, como se vê, não foi além de uma novela, prova, provada, que alguma coisa, para um dos lados, não funcionou da forma desejada.

A propósito

Ainda sobre a substituta de “A Infância de Romeu e Julieta”, o SBT acaba de registrar mais um título.

Agora é “Enfrentando Gigantes”. Esquisito, não acha?

Desabafo

No podcast do Flávio Prado, em uma entrevista bem interessante, o jornalista Celso Cardoso também falou da sua saída da TV Gazeta, depois de 31 anos e 4 meses de casa.

Disse que tinha a expectativa de apresentar o “Mesa Redonda”, aos domingos, mas quando não foi o escolhido, entendeu que “o ciclo se encerrava ali”. E foi embora.

Viviane Araújo vai se apresentar na Europa Viviane Araújo vai se apresentar na Europa (divulgação)

Lá fora

Encerrado mais um Carnaval, Viviane Araújo, agora, retoma a agenda de trabalhos.

A atriz, juntamente com o ator Maciel Silva, vai levar para Portugal, Alemanha e Inglaterra o espetáculo “A Toda Poderosa”, comédia na qual ela faz o papel de Deus. A estreia será em Lisboa no dia 23 de maio.

Compasso de espera

As prometidas mudanças na grade da TV Jovem Pan para depois do Carnaval ainda não aconteceram. Estão todos no aguardo.

As atenções maiores ficam para o “Morning Show”. Tido como ponto mais problemático.

Placar de momento

Por enquanto, o advogado e comentarista Nelson Kobayashi está apresentando o “Morning Show”, mas Evandro Cini segue como mais cotado para assumir o posto.

E Vitor Brown, a apresentação do “3 em 1”.

Chegando

Estão previstas para exibição no próximo dia 20, em “Renascer”, as primeiras cenas de José Augusto, personagem interpretado por Renan Monteiro.

É outro filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira), este formado em medicina.

Está pronta

“Nos Jardins da Babilônia”, da Rita Lee, será o tema de abertura de “Família é Tudo”, próxima da Globo na faixa das 19h.

Já gravada, em sua nova versão, tem a interpretação de Jão e Julia Mestre.

Próximo passo

A Globo, no tempo dela, tem realizado mudanças importantes na sua dramaturgia. A maioria dos atores, nas novelas e séries, trabalha por obra certa. Um número bem reduzido continua contratado da casa.

Em seus interiores, comenta-se que o mesmo se dará com os autores, em muito pouco tempo. Há o desejo de remodelar o quadro.

Danielle Winits e Miguel Falabella, juntos, em novo filme Danielle Winits e Miguel Falabella, juntos, em novo filme (Reprodução)

Mãe do filho

Em “Querido Mundo”, novo filme do Miguel Falabella, com direção dele, Danielle Winits é Odila, uma mulher cruel, casada com o personagem do Eduardo Moscovis e mãe do Noah Winits Reis, um dos filhos dela na vida real.

Falabella também atua, em um papel bem icônico. O longa é baseado na peça homônima escrita por ele e Maria Carmem Barbosa.

Bate – Rebate

• A atriz Belize Pombal, Quitéria na primeira fase de “Renascer”, também estará em “Justiça 2”, na Globoplay...

• ... Escrita por Manuela Dias, tem estreia prevista para março.

• A Warner Bros. Discovery adquiriu os direitos de transmissão da UEFA Champions League Feminina, para as temporadas 2023/24 e 2024/25...

• ... Os direitos fazem parte de um acordo de sublicenciamento com a DAZN...

• ... A TNT irá transmitir 13 jogos das fases eliminatórias, incluindo a grande final, que ocorre no dia 25 de maio, em Bilbao, na Espanha.

• O diretor Mauro Mendonça Filho também abre caminho no streaming...

• Em “Travessia”, seu último trabalho na Globo, após 40 anos de casa, enfrentou alguns problemas, mas, ao concluir o projeto, fez questão de elogiar a todos, incluindo Jade Picon.

• Marjorie Gerardi se prepara para filmar “MMA” – Meu Melhor Amigo...

• ... É o filme do Marcos Mion, que também conta com a participação de Antônio Fagundes.

• “A Hora da Venenosa”, em Minas Gerais, com Mônica Fonseca também é sucesso de audiência. Quase todos os dias belisca o primeiro lugar de audiência.

• Ontem, a Jovem Pan demitiu o comentarista Cláudio Dantas, de Brasília.