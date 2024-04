Problemas nas gravações de 'Dona Beja' poderiam muito bem ser evitados

Alto contraste

Grazi Massafera é a protagonista de 'Dona Beja' Grazi Massafera é a protagonista de 'Dona Beja' (Divulgação)

O “quanto pior, melhor”, pelo menos no universo da dramaturgia, é uma situação que deveria passar bem longe, até por se tratar de um mercado estreito e nem sempre capaz de assimilar as necessidades de todos.

As perspectivas são poucas e, em grande parte das vezes, insuficientes e também incapazes de acontecer da forma desejada.

Muito por isso os registros nos interiores de “Dona Beija”, entre atrasos e mudanças, desde o primeiro dia até agora e que geraram tanto descontentamento e reclamações, deveriam ser repensados e contemporizados.

Natural a estranheza dos atores, de modo especial aqueles que foram da Globo, em relação ao ritmo de trabalho imposto nas gravações. Até por ser um começo, impossível ser igual ao que estavam acostumados e não entender que incidentes viessem a acontecer.

É um preço a ser pago em todo começo. “Beja” com “Beleza Fatal” estão sendo só as primeiras. Com certeza, as lições e experiências de agora serão de enorme valia em suas próximas realizações.

Noite de estreias

A Record acaba de definir a data de 22 de abril para o retorno de “Reis” e o lançamento de “A Grande Conquista”.

Uma noite de estreias. Além de se iniciar a exibição da décima temporada da série, "A Decadência”, Rachel Sheherazade assume a apresentação do reality show.

Proposta na mesa

Augusto Melo, presidente do Corinthians Augusto Melo, presidente do Corinthians (Arquivo pessoal)

O Corinthians, que não entrou na negociação com a Libra, está em vias de fechar com a Globo.

Fontes do mercado revelam que o valor é muito próximo a R$ 300 milhões, por se tratar do clube com maior torcida em São Paulo e considerado indispensável para atender os seus patrocinadores.

Por outro lado

Nos interiores da Globo, especialmente em alguns dos seus principais setores, essa já é uma questão fechada: tem que assinar com o Corinthians de qualquer jeito. E o mais rápido possível.

Qualquer coisa diferente disso implicará em sérios prejuízos comerciais e de audiência.

Bastidor

Esta oferta da Globo na ordem de quase R$ 300 milhões, segundo essas mesmas fontes, já foi levada ao conhecimento do atual presidente do clube, Augusto Melo. E com avisos ou advertências de que ele sabendo usar o dinheiro, poderá negociar muito bem algumas das principais dívidas do clube.

Doc

Ainda longe da TV e se preparando para o musical “A Noviça Rebelde”, Larissa Manoela gravou o documentário de Silvio Santos para a plataforma +SBT.

A jovem atriz tem toda uma identificação com a casa. Foi lá que tudo começou.

Garibaldi

Miguel Coelho, confirmado como protagonista de “A Caverna Encantada”, substituta de “A Infância de Romeu e Julieta”, estreia hoje o espetáculo a céu aberto "A Tomada de Laguna", em Santa Catarina, vivendo Giuseppe Garibaldi. Thais Melchior fará Anita Garibaldi.

Serão 9 apresentações e expectativa de 1600 espectadores por dia.

Eleições

Jornalismo da Band, com Fernando Mitre e Rodolfo Schneider, já tem atenções voltadas para as realizações dos debates municipais.

Em algumas praças, já a partir de agosto, inclusive com possibilidades de realizar mais de um no primeiro turno.

Mergulho

Gravação de 'Por um Fio' Gravação de 'Por um Fio' (Divulgação)

Terminam hoje as filmagens de “Por um Fio”, baseado no livro homônimo de Drauzio Varella. Romulo Estrela faz o papel do médico, que narra história de vítimas de câncer, entre eles, a do seu próprio irmão vivido por Bruno Gagliasso.

Gagliasso que perdeu 14 quilos para fazer o personagem e ainda raspou os cabelos e sobrancelhas. A direção é de David Schumann. Sem data ainda de lançamento.

Intervalo

Maurício Cavazani, depois de 20 anos de casa, atuando como diretor de Branded Content e Comercial, está de saída da Rede TV!.

Agora, à frente da sua própria agência, ele assume o Marketing e Comunicação da Ultrafarma.

Título definido

Tom Cavalcante vem aí com Acerte ou Caia, na Record Tom Cavalcante vem aí com Acerte ou Caia, na Record (Reprodução/Instagram)

“Acerte ou Caia” é o título escolhido pela Record para o novo programa do Tom Cavalcante.

Grava no final de maio com 11 famosos, concorrendo a um prêmio de 300 mil reais a cada programa.

Teve festa

Na Band, José Luiz Datena foi homenageado pelos seus 21 anos de casa. Contaram só a última fase. Teve uma primeira, ele ainda repórter integrando a equipe de esportes do Luciano do Valle.

A propósito

Este foi um tempo histórico da Band. A sua equipe, além de Luciano, Silvio Luiz, tinha como comentaristas Rivellino, Zico, Mario Sérgio e muitos outros. Quando iam fazer jogos no interior, paravam a cidade.

Audiência

Pessoal que trabalha com audiência entende que os resultados da TV, mesmo após as estreias do SBT na segunda-feira, só irão permitir uma análise mais segura em duas ou três semanas. Se teremos ou não alterações significativas.

Há uma parte considerável do público que ainda não tem o conhecimento das mudanças que existiram.

Bate – Rebate

• Após “Terra e Paixão” na Globo, Leona Cavalli está dedicada ao teatro...

• ... Ela chega ao Teatro J. Safra, em São Paulo, dia 13 de abril com o espetáculo “O Elogio da Loucura”, dirigida por Eduardo Figueiredo.

• Como já é característico em novelas do SBT, haverá muitos clipes musicais em “A Caverna Encantada” ...

• ... Uma estratégia, aliás, que também ajuda na exibição a perder de vista...

• ... Outro detalhe interessante: haverá muitos lançamentos no seu elenco.

• Direção da Band decidiu aguardar até sexta-feira uma posição da Brax sobre Série B...

• ... No entanto, todos já admitem que a situação é muito difícil.

• Benjamin Back será o convidado do “The Noite”, do Danilo Gentili, para falar do lançamento do seu novo programa, “É Tudo Nosso”, na sexta-feira.

• Kayky Brito chegando a São Paulo para as filmagens de “A Caipora”, com direção de Bellamir Freire...

• ... José Trassi, Camilla Camargo e Nill Marcondes também estão neste elenco...

• ... É o primeiro trabalho do Kayky após aquele acidente de setembro do ano passado.

• Novela de Walcyr Carrasco, “Alma Gêmea” será a próxima atração do Vale a Pena Ver de Novo.

• Com a transmissão exclusiva do “Oscar”, domingo, a TNT foi líder de audiência em toda a TV por assinatura, no total de indivíduos...

• ... Detalhe: registrou uma vantagem de mais de 60% de audiência em relação ao segundo colocado.