Próxima novela do SBT pode estrear antes do previsto ‘A Caverna Encantada’ seguirá ‘A Infância de Romeu e Julieta’

Após Globo e Record, Miguel Coelho estreia no SBT como protagonista de “A Caverna Encantada” (Divulgação)

“A Caverna Encantada”, substituta de “A Infância de Romeu e Julieta” no SBT, segundo informações internas, poderá entrar no ar em julho.

Até então, o comentário na emissora era de que o lançamento aconteceria em agosto, como parte da programação de aniversário: 43 anos.

Em televisão, datas de estreia mudam a todo o momento, portanto, resta aguardar o anúncio oficial.

“Caverna”, mais um texto da equipe de Iris Abravanel, vem aí com a missão de recuperar o ibope perdido pela atual novela.

O projeto navega nas mesmas águas de grandes sucessos já produzidos pelo SBT, como “Carinha de Anjo”, “Carrossel” e “Chiquititas”. Um roteiro com muito mistério, romance, humor, fantasia e música.

Miguel Coelho, Isabela Souza e Mel Summers são os protagonistas. No começo da trama, Elam Lima também terá uma função importante, no papel de Paulo, pai de Anna (Summers).

O desaparecimento dele em uma missão secreta desencadeia as primeiras ações da trama.

Roberto Cabrini e Adriane Galisteu em gravação para o documentário (Divulgação)

Edição especial

O “Programa de Todos os Programas” terá nesta quarta-feira uma edição especial para lembrar os 30 anos da morte de Ayrton Senna, com a participação de Roberto Cabrini, que produziu o documentário “Senna 30 Anos: O dia que ainda não terminou” - disponível no PlayPlus.

Cabrini estava no autódromo, como repórter à época, acompanhando o GP de San Marino de Fórmula 1, em Ímola, na Itália, no fatídico dia do acidente com o brasileiro.

Ele conta como foi produzir este emocionante documentário, além de relembrar bastidores da cobertura da morte do piloto, fato marcante e que causou comoção no Brasil e no mundo.

O bate-papo com Cabrini será transmitido a partir das 18h, nos canais do R7.com e da Record, no YouTube.

Estrada

Carlos Alberto de Nóbrega completa 70 anos de carreira artística nesta quarta-feira. Ele assinou contrato em

1º de maio de 1954 com a Rádio Nacional de São Paulo.

Certamente, hoje, será motivo de muitas homenagens no SBT pela data, que coincide com as gravações de “A Praça é Nossa”.

Julianne Trevisol em tempo de férias após gravações de Reis (Instagram)

Mazaab

Julianne Trevisol, intérprete de Mazaab na série “Reis”, encerrou sua participação nas gravações.

E já se encontra em um festejado destino de férias na Bahia, de frente para o mar.

Dois tempos

Viviane Araújo abriu conversas com a Afroreggae para integrar o elenco de um novo trabalho da produtora.

A atriz que está a caminho de Portugal para apresentações do espetáculo “A Toda Poderosa”.

Homenagem

Christina Rocha entra para o seleto grupo de nomes que terão suas trajetórias contadas em documentário no +SBT, plataforma de streaming da casa.

A apresentadora, como se sabe, se desligou recentemente do programa “Tá na Hora”, mas continua contratada da emissora.

Previsão

O SBT ainda não tem uma posição oficial sobre o lançamento da plataforma +SBT.

Segundo apurado, isso deverá acontecer entre julho e agosto.

Manhã

Na sede do Morumbi, a pergunta que não quer calar: por que a BandNewsTV não usa os antigos estúdios do BandSports?

Todo dia é uma operação de guerra para a transição do Jornal BandNews 1ª Edição para o Jornal Gente e do Jornal Gente para o Manhã BandNews.

Tarde

Uma operação complicada também para montar o estúdio do “Entre Nós”.

Os jornais que antecedem e sucedem ficam espremidos.

Daí, não seria mais fácil usar os estúdios do BandSports para transmitir alguma coisinha e quebrar um pouco esse monta e desmonta?

Em tempo: algumas ações do “MasterChef” estão acontecendo naqueles espaços.

Tiro certeiro

A cada episódio da série “Justiça 2″ no Globoplay, a certeza no acerto da escalação de Marco Ricca para viver o bandido da história. Muitos atores badalados têm lá grande dificuldade em se mostrarem como personagens. Se repetem o tempo todo.

Não é o caso do Ricca.

Alice Wegmann, um dos destaques da série Justiça 2 (Divulgação)

Sobra talento

Ainda a propósito de “Justiça 2″, entre os seus muitos destaques, Alice Wegmann, fazendo uma personagem violentada pelo tio. Depois do bonito trabalho em “Rensga Hits!”, repete a dose nessa série de Manuela Dias.

Alice é uma das nossas jovens atrizes mais disputadas atualmente pelo mundo do Entretenimento.

Irresponsabilidade

Tem um pessoal na internet se especializando em “divulgar” salário de jogadores de futebol, principalmente quando eles vão mal em campo.

Nem aí para as consequências.

Ritmo de festa

O clima nos bastidores do “Fofocalizando”, no SBT, é de comemoração após alguns meses difíceis. A atração tem ficado várias vezes entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, vários vídeos viralizando e a audiência crescendo. O programa, por exemplo, aparece na vice-liderança em diferentes praças do PNT pelo Brasil.

Devido ao bom momento, vai até rolar uma festa de comemoração com todo o elenco nesta quarta-feira, com o Fofoquito comandando o evento.

Paulo Betti está no documentário Seraphim: Uma Pipoca para Toda uma Vida! (Globo/João Miguel Júnior)

Seraphim

Estreia hoje no canal do YouTube do roteirista e diretor Adriano Vaz a produção “Seraphim: Uma Pipoca para Toda uma Vida!”, com participação especial de Paulo Betti. Um documentário que retrata a vida de Seraphim Martins de Oliveira, um pipoqueiro emblemático de Itapeva–SP.

Ao longo dos seus 102 anos, Seraphim não só vendeu pipocas durante sete décadas, mas também testemunhou as transformações da cidade.

Segurança

Primeiro semestre quase chegando ao fim e a impressão que serão poucas as novidades na programação da Band nesta temporada.

E dentro da política dos pés no chão, lançamentos por lá, só com retorno comercial garantido. Nada de aventuras.

Bate – Rebate

· O “A Tarde é Sua”, da Sonia Abrão, contará com plateia na edição de hoje, comemorativa aos 18 anos de programa.

· O Globoplay promove, no próximo dia 8, a estreia de “Um cara comum da Bahia”, documentário sobre Davi, campeão do “BBB24″...

· ... Por conta de tudo o que rolou após a final do programa, resta saber como será a audiência desse trabalho.

· Entre os dias 26 a 30, no Rio de Janeiro, a Barho Produções e JMP produções promovem as audições para formar o elenco de “Um Musical Chamado Favela”. Direção: Gustavo Barchilon...

· ... Ainda dos palcos, confirmada para 7 de junho a estreia de “Priscilla, a Rainha do Deserto”, com Reynaldo Gianecchini e Diego Martins.

· Tatá Werneck gravou o “Conversa com Bial” para, entre outras coisas, falar da nova temporada do “Lady Night”.

· Ney Matogrosso chega ao Allianz Parque, em 10 de agosto, com promessa de show histórico.

· Bianca Palheiras fará a série “Neemias” na Record.

· Jaqueline Dantas será Raquel na 11ª temporada de “Reis” – A Divisão.

· Depois de um período sabático, Maria Casadevall vai retomar projetos no palco e na TV...

· ... Por conta dessa nova fase, a atriz trocou de agente recentemente.

· Nesta quarta-feira, o “Mais Você” inicia mais uma temporada do reality gastronômico “Jogo de Panelas”, apresentando os participantes da edição.