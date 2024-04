Que culpa tem o comentarista de arbitragem quando juiz e VAR erram em campo?

Alto contraste

A+

A-

Salvio Spinola, comentarista de arbitragem

Domingo passado, o pênalti assinalado para o Palmeiras contra o Santos , ainda no primeiro tempo da final Paulista, originou uma série de postagens nas redes sociais, até com suspeições de que o VAR do árbitro Raphael Klaus, juiz do jogo, foi o Sálvio Spínola que comentava o jogo na Record.

O lance, se foi ou não foi, é discutido até agora.

Dia desses, aqui se falou do grande erro da Globo em abolir o analista de arbitragem das suas transmissões de futebol, assim como foi destacado os bons serviços e tantos ensinamentos que Arnaldo Coelho, José Roberto Wright, Sandro Meira Ricci, Arnaldo Marsiglia, Paulo Cesar Oliveira, Leonardo Gaciba, Nadine Bastos, Fernanda Colombo, Carlos Eugênio Simon, o próprio Sálvio, além de outros, vieram prestar no exercício da função.

A participação deles, antes de tudo, além de didática, sempre se mostrou das mais oportunas, o que não deve levar ninguém a querer misturar o samba.

O comentário da arbitragem na TV foi um grande avanço. Ponto mesmo. Agora se em campo as coisas não funcionam como deveriam, mesmo com VAR e equipes de arbitragem que chegam a mais de 30 pessoas, que culpa cabe a eles?

Vale destacar

Diferentemente dos comentaristas de futebol, onde alguns não conseguem disfarçar o corporativismo, entre os analistas da arbitragem não tem essa de aliviar ou poupar ninguém.

Há, pelo menos por parte dos que estão em atividade, o interesse de colocar suas opiniões, independentemente de agradar ou não quem quer que seja.

Só um particular

Silvio Luiz

Silvio Luiz sofreu um mal-estar no instante em que narrava Palmeiras e Santos, a final do Paulista, no último domingo, pelo R7.

Carioca e Bola, do lado dele, logo perceberam e solicitaram o necessário socorro, algo que rapidamente aconteceu pelos médicos da Record.

Pois bem

Os primeiros atendimentos foram imediatamente prestados ao Silvio Luiz e por se tratar de uma figura que todos conhecem, é claro que imediatamente o fato se espalhou.

E foi tratado com devido cuidado e respeito, que todo mundo merece, pela grande maioria da imprensa. Mas houve quem quisesse escandalizar e caçar cliques, expondo uma situação tão delicada.

Uma pena. Ninguém aqui vai dar presta atenção ou querer ensinar jornalismo a quem quer que seja. Mas foi bem lamentável.

Boletim

Sobre o Silvio Luiz ainda e àqueles que têm por ele o respeito quer todos merecem, continua hospitalizado, mas passa bem e vem reagindo satisfatoriamente.

Os médicos, bem animados, só aguardam os resultados de novos exames, para poder liberá-lo.

Painel

No evento promovido ontem pela Globo no Projac, para discutir o futuro do audiovisual brasileiro, que reuniu profissionais da casa, líderes de produtoras de conteúdo e muitos outros convidados, um espaço, em especial, foi dedicado às novelas.

Falaram sobre o tema: Rosane Svartman – em alta na casa, Gloria Perez, João Emanuel Carneiro, Walcyr Carrasco e Elísio Lopes Junior.

Conteúdo local

A Globo pretende dar mais atenção ao segmento de conteúdo local para além de suas fronteiras. Daí o desejo de produzir 7 telefilmes regionais com o mercado independente.

O projeto inclui também um apoio a 450 programas em parceria com 120 afiliadas.

Trabalho novo

Mara Carvalho (Divulgação)

Mara Carvalho, com extensa ficha de serviços prestados e atriz das mais respeitadas, em parceria com o diretor Ulysses Cruz começa a caminhar no projeto de uma produção teatral, em cima do sucesso do filme “Barbie”.

A ideia é montar um musical da Susi e colocar no palco toda uma história ligada à sua personagem, além de questões sociais, como o estereotipo ligado à beleza.

Previsão

No dia 1º de maio serão completados 30 anos da morte de Ayrton Senna e a Netflix possui uma série inédita sobre a trajetória do ídolo brasileiro, estrelada por Gabriel Leone.

Mas, consultada ontem, a resposta é que ainda não tem uma data de estreia definida. Há quem aposte que será só em outubro.

Quebra cabeça

Todo o problema que envolve os direitos de TV do Brasileirão, a partir do ano que vem, com o Corinthians não vinculado à nenhuma das duas ligas, vem causando também mais que ruídos internos.

Membros da sua direção, entre eles o presidente Augusto Melo, estão batendo de frente.

Coletiva

Marcada para quinta-feira que vem, a coletiva de “A Grande Conquista”, que vai marcar a estreia de Rachel Sheherazade na sua apresentação.

O evento vai acontecer nas próprias instalações de Itapecerica da Serra, a partir das 13h.

Rachel Sheherazade Sheherazade garante que não vai torcer para ninguém (Reprodução/Instragram)

Detalhe

Em se tratando de “A Grande Conquista” ainda, as instalações de Itapecerica tiveram que passar por reformas e sofrer adaptações, pelo elevado número de participantes.

Mas com relação a isto, tudo que tinha que ser feito já foi.

Bate – Rebate

· Serginho Groisman e as suas, que são até imitadas: amanhã no “Altas Horas”, encontro da Alcione e MV Bill.

· “Acampamento de Magia para Jovens Bruxos” é a estreia do Gloob, nesta sexta-feira, a partir das 19h30...

· ... Nicole Orsini faz a protagonista, como a feiticeira Berenice, em um total de nove episódios.

· Sábado, a partir das 13h30, a Band exibe ao vivo o confronto entre Brasil e França pelo Futsal World Series...

· ... A primeira partida amistosa da seleção brasileira antes da Copa do Mundo de Futsal contará com narração de Rodrigo Bitar e comentários de Vander Iacovino.

· O empresário Eike Batista será o convidado do “Canal Livre” deste domingo, na Band.

· Autores Raphael Montes e Susanna Lira marcaram presença no evento da Globo, ontem.

· Mário Teixeira, também foi convocado, mas não para o painel de novelas...

· ... A sua participação aconteceu no tema “Só tem no Brasil”, ao lado de Maria Beltrão e Dira Paes.

· Rodrigo Simas, liberado de “Renascer”, vai viajar com o espetáculo “Prazer, Hamlet”, dirigido por Ciro Barcelos...

· ... São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza no circuito.