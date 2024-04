Que ideia é essa do SBT querer voltar com o 'Show do Milhão'? Lições e condenações do passado pela mesma prática parece que foram esquecidas

Depois de Silvio Santos, Celso Portiolli também comandou o “Show do Milhão” no SBT. Agora fala-se em Patrícia Abravanel Depois de Silvio Santos, Celso Portiolli também comandou o “Show do Milhão” no SBT. Agora fala-se em Patrícia Abravanel (reprodução)

Parece que, às vezes, as lições e as dores de cabeça pelo caminho ou são esquecidas, ou acabam não servindo para nada.

Diferentemente do que se fazia no passado, que todo mundo copiava ideia de todo mundo e não acontecia nada, já de uns bons tempos para cá, tudo passou a funcionar de forma diferente e, antes de mais nada, com maior responsabilidade.

Quem não lembra das tristes consequências da “Casa dos Artistas”? Uma cópia, bem à moda da casa, que Silvio Santos decidiu fazer do “Big Brother”, formato da holandesa Endemol, que ficou um ano nas mãos dele e na última hora não quis comprar? Caso na justiça e uma indenização milionária.

Agora, o que se lê e ouve por aí, é que o “Show do Milhão”, outro de tantas e não tão esclarecidas histórias, está em vias de estrear novamente. Esse é outro que, desde o dia que surgiu, sempre deu muita confusão, inclusive com um empresário já falecido, Jacques Glaz, que se colocava como coautor do projeto.

Arrumar, agora, briga com a Sony, que é dona do “Who Wants To Be A Millionaire”, e mesmo com a Globo, que foi lá e comprou os direitos do “Quem Quer Ser um Milionário?”, pra quê?

Ou alguém está achando que, desta vez, não vai dar nada?

Isa Salmen é Farah em "A Rainha da Pérsia" Isa Salmen é Farah em "A Rainha da Pérsia" (Johnne de Oliveira)

Perfil

Em “A Rainha da Pérsia”, nova série da Record, Isa Salmen viverá a personagem Farah, uma das candidatas à posição de concubina do rei Xerxes (Carlo Porto).

De origens árabes, domina as danças dos sete véus e ventre. Descrita como “de personalidade forte e arrogante”, fará de tudo para conquistar seus objetivos.

Mas será?

Na semana passada, no programa do Cacá Fernando no BandSports, a cadeira de um dos comentaristas quebrou e ele tomou um chão daqueles. Fora a vergonha.

Lembrar que o Silvio Luiz, há muitos anos, em 2010, foi mandado embora porque reclamou das cadeiras de lá. Será que ainda são as mesmas?

Aquecimento

Conforme noticiado por aqui, o SBT está se preparando para voltar com o “Bake Off Brasil”. Tudo ainda muito no começo, mas tem o seguinte: Nadja Haddad, grávida de gêmeos e já identificada com o formato, é um nome até natural para o programa.

Uma outra possibilidade atende por Chris Flores.

Documentário

Mesmo com uma agenda bastante movimentada, Maisa Silva irá gravar o documentário de Silvio Santos para a plataforma +SBT.

Henrique, Perla e Sara, irmãos do dono, também estarão no Doc.

A confirmar

No SBT trabalha-se com a possibilidade de colocar alguns ou mesmo pequenos trechos desses documentários no ar em agosto, mês do 43º aniversário.

Todos, completos, só em dezembro.

Fantasia

A dramaturgia do SBT desenvolveu algumas ações para seduzir a criançada em “A Caverna Encantada”, próxima novela da casa.

Que vão desde Moleza, um bicho-preguiça, melhor amigo da protagonista Anna (Mel Summers); Safira, uma serpente toda encrustada de pedras preciosas, e Dodô, apelido para Maldonado, um morcego muito atrapalhado.

Gravando

Depois de um piloto no dia de ontem, a Record inicia nesta segunda-feira as gravações de mais uma temporada do reality musical “Canta Comigo”, com apresentação de Rodrigo Faro.

Serão 11 episódios e previsão de trabalhos até 12 de abril.

Lucy Ramos e Alexandra Richter em "Família é Tudo" Lucy Ramos e Alexandra Richter em "Família é Tudo" (Manuella Mello)

Aliadas

Em “Família é Tudo”, as personagens de Alexandra Richter e Lucy Ramos vivem uma relação de parceria contrária à máxima popular.

Paulina/Lucy tem na ex-sogra Brenda/Alexandra uma grande aliada, capazes de tudo para evitar que Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes) voltem às boas.

Placar de momento

Informação da Band é que ainda no decorrer desta semana vai rolar uma reunião, definitiva, com o pessoal da Brax sobre a Série B.

A esperança já é quase nenhuma.

Mundo estranho

A informação é que a Brax, quanto aos direitos da Série B, jogou a toalha, porque não tem como honrar esse compromisso e deixou um pepino nas mãos do presidente da CBF.

Mas aí o que se lê é que a mesma Brax fez uma oferta de R$ 240 milhões para ter os jogos do Corinthians. Tem alguma coisa que não fecha. Devem ser dinheiros diferentes.

Especial

A partir desta segunda-feira, em substituição a “Jezabel”, entra em exibição na Record a série “Reis – Edição Especial”.

Uma produção focada nas decisões de Salomão (Guilherme Dellorto) e já em ritmo de aquecimento para “Reis – A Decadência”, décima temporada inédita, com lançamento marcado para 22 de abril.

Tá de boa

Dia desses aqui se falou que, mais dia menos dia, a TV terá o Tiago Leifert de volta. Até pode ser. Espaço, em se tratando dele, é o que mais sobra.

O problema é que o Tiago se deu muito bem no digital. Os resultados, que já eram bons, estão ainda melhores.

Estreia marcada

Produzida pela Floresta, a série “Da Ponte Pra Lá” estreia dia 4 de abril na Max. A trama se passa em São Paulo e fala sobre diferenças sociais e culturais dos jovens da periferia e do centro das grandes cidades, e procura responder a uma questão: quem matou Ícaro?

Nos principais papéis: Gabz, Victor Liam, João Guilherme, Marcello Antony, Augusto Madeira e Virginia Cavendish.

Bate – Rebate

• Hoje tem o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América, a partir das 19h45 na ESPN...

• ... Na escala dos trabalhos, Alex Tseng, Paulo Calçade e Leonardo Bertozzi...

• ... Jogos a partir de abril, na Globo, ESPN e Paramount+.

• Nesta segunda, 17h30, o SBT estreia o “Tá na Hora”, com apresentação de Christina Rocha e Marcão do Povo...

• ... Vai disputar audiência com Luiz Bacci e José Luiz Datena, já em voo de cruzeiro.

• A Alpha FM está com um time de primeira linha na sua apresentação, como Vanessa Calheiros e Nyvienn Reis...

• ... E muita música de qualidade, sem fazer qualquer distinção. Por exemplo, além dos sucessos internacionais, toca MPB também.

• Pluto TV e Grupo Bandeirantes firmaram parceria no canal New Brasil.

• O canal TNT Sports anunciou a contratação da comentarista Thais Picarte para a cobertura da UEFA Champions League Feminina, com início nesta terça-feira.

• A Netflix vai lançar ainda este ano a série “Senna”, sobre a trajetória de Ayrton Senna, estrelada por Gabriel Leone e grande elenco...

• ... O Globoplay, streaming da Globo, também vai homenagear o ídolo brasileiro. “Senna por Ayrton” estreia em maio.