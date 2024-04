Rachel Sheherazade encara estreia em 'A Grande Conquista' com garra e determinação Jornalista assume segunda temporada do reality show na Record

Rachel Sheherazade, desde o final de “A Fazenda”, tinha traçado com ela mesma que, após tantos desafios em sua carreira, faltava o entretenimento. Que era o objetivo a ser alcançado. E o convite para conduzir “A Grande Conquista”, naquele que será seu primeiro trabalho na Record, era a oportunidade que esperava.

Admite até uma mistura de sentimentos, entre entusiasmo e reflexões, porque “sei que tenho em minhas mãos uma grande responsabilidade. Sou uma aprendiz e tenho buscado mergulhar no universo do programa, maratonando os episódios da primeira temporada e que foi tão bem conduzida pela Mariana (Rios)”.

Rachel, ao mesmo tempo, se mostra admirada com toda a estrutura e por já encontrar “tanta gente trabalhando, firme e forte, para colocar este reality no ar. A equipe é enorme, muito maior do que eu imaginava. São profissionais muito engajados e comprometidos, que trabalham com muito amor e companheirismo, e me acolheram muito bem”.

De fato, a segunda temporada de “A Grande Conquista” já está com a sua produção em estágios bem avançados, em se tratando de roteiros, cenários, figurinos, dinâmicas, patrocinadores, divulgação. A escolha de Rachel Sheherazade, para felicidade dela, apenas veio completar este quadro.

Gastronomia

Joaquim Lopes, fora da Globo após 14 anos, investe agora no seu lado empresarial.

Este mês, ele inaugura seu primeiro restaurante, o Oripi, em São Paulo, onde também segue com o espetáculo musical “Beetlejuice”.

Serginho Groisman comanda o Altas Horas na Globo Serginho Groisman comanda o Altas Horas na Globo (Divulgação )

Boa fase

Em uma das suas melhores fases na Globo, Serginho Groisman terá Laura Pausini no “Altas Horas” do próximo dia 23.

O programa foi gravado ontem.

Escola de jornalismo

Para todo aquele que tem interesse em seguir jornalismo, especialmente o esportivo, tem uma escola de graça e um corpo docente na altura de Renato Gaúcho e Abel Ferreira.

Aulas, principalmente, sobre como se comportar e saber perguntar. É cada uma nessa vida.

Correspondente

Marcelo Torres, ainda na apresentação do “SBT Brasil”, já tem as suas próximas funções definidas.

Após cumprir alguns compromissos ainda por aqui e deixar a casa em ordem, ele será o novo correspondente do SBT na Argentina. Bom valor.

Marília Ruiz deixou o BandSports Marília Ruiz deixou o BandSports (Divulgação)

Esporte

O canal BandSports acaba de sofrer, com a saída de Marília Ruiz, um grande desfalque em sua equipe. Uma perda e tanto. Além de carismática, Marília sempre se mostrou inteligente, com posições claras e bem informada.

Já existe a busca de uma ou outro comentarista para o seu lugar.

Pensar no travesseiro

Ontem foi sacramentada a mudança do Paulo Andrade da ESPN para os canais Globo.

Resta agora aguardar como este quadro se definirá. Na TV aberta e desde muito tempo, a Globo sempre trabalhou com três narradores, funções atualmente desempenhadas por Luís Roberto, Gustavo Villani e Everaldo Marques.

Dúvida no ar

É preciso saber se agora serão quatro – Luís, Villani, Everaldo e Paulo Andrade ou se algo diferente está sendo pensado.

Fato é que, colocando na ponta do lápis, não cabe tanta gente nos espaços atualmente disponíveis para as transmissões. Vai sobrar.

Digital

Tiago Maranhão, que trabalhou durante 10 anos no Grupo Globo e deixou a empresa em 2019, foi contratado pela Vibra Digital, empresa de tecnologia do Grupo Bandeirantes.

Maranhão era apresentador do “Troca de Passes” e, à época, se desligou do Sportv para assumir um desafio na Amazon.

Gabriela Di França, jornalista da Rede TV! Gabriela Di França, jornalista da Rede TV! (Instagram)

Delas

Sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, Amanda Klein e Gabriela Di França estarão juntas na bancada do “RedeTV News”, na Rede TV!.

Por sua vez, Carol Nequirito ficará responsável pelo bloco de esporte do jornalístico e Stella Freitas apresentará o “Leitura Dinâmica”.

Jornada

A propósito de Rede TV!, nesta semana, Stephanie Freitas completa um ano à frente da Superintendência de Jornalismo da casa.

Foi a escolhida para substituir Franz Vacek, que deixou a emissora após 18 anos.

Venenosas

“No Rancho Fundo”, próxima das 18h na Globo, na falta de uma, terá três fofoqueiras.

É assim que serão conhecidas as Rosalinas, filhas de Primo Cícero (Haroldo Guimarães): Fé (Rhaisa Batista), Esperança (Andréa Bak) e Caridade (Clara Moneke). Rhaisa desistiu de “Dona Beja”, da Max, por causa desse papel.

Bate – Rebate

• Rita Lisauskas estreia nesta quinta-feira, às 20h30, na TV Cultura, à frente do programa “Opinião”.

• A atriz Jakelyne Oliveira, com passagens por “A Fazenda” e “Reis”, em breve vai lançar um projeto independente com entrevistas.

• Adriano Melo, recém-saído de “Fuzuê”, passa a colaborar na direção de “Família é tudo”.

• “A Vedete do Brasil”, musical estrelado por Suely Franco, Flávia Monteiro e Bela Quadros, chega ao Teatro Faap, em São Paulo, nesta sexta-feira...

• ... A montagem celebra o centenário de Virgínia Lane (1920-2014).

• Gui Agustini, brasileiro, filho de mãe argentina e pai peruano, com trabalhos como “Solteira Quase Surtando” e “O Faixa Preta”, será a voz de Mancha Solar, primeiro super-herói brasileiro da Marvel, na animação “X-Men 97”...

• ... Estreia nos Estados Unidos no próximo dia 20, pelo Disney+...

• ... Agustini batalha espaço no cenário americano há 15 anos e também fará uma série, “Elsbeth”.

• O programa “Qualé, Moré?”, do Ivan Moré, a partir de segunda-feira, às 11h50, na Rede TV!, terá o ex-jogador Marcos Assunção como comentarista.

• Em São Paulo, “Família é tudo” anotou 20 pontos de média e 33% de participação no capítulo de estreia...

• ...”Fuzuê” deu 24 e “Vai na fé” marcou 22 no primeiro capítulo...

• ... A Globo meio que já sabia que a coisa não ia ser fácil...

• ... O festival de chamadas será inevitável, entre outras ações.