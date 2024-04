Record estreia hoje sexta temporada de Canta Comigo

Alto contraste

Rodrigo Faro apresenta o Canta Comigo (@edumoraes/Edu Moraes)

A Record estreia neste domingo a sexta temporada do reality musical “Canta Comigo”, sob o comando de Rodrigo Faro, que está à frente do programa desde 2020.

Na atração, candidatos de todos os cantos do Brasil sobem ao palco, seja com performances individuais ou em grupo.

Todos têm diferentes histórias, mas o mesmo sonho: conquistar o coração de todos os jurados e levar o prêmio final de 300 mil reais.

Porém, para chegar à final, os participantes devem impressionar um grupo de 100 jurados, posicionados em um enorme painel iluminado.

Se qualquer um dos especialistas gostar da apresentação da vez, pode se levantar e cantar junto com o competidor.

Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos o candidato consegue.

O ápice da atração acontece quando todos os jurados formam uma só voz, em um coro emocionante. Este competidor segue direto para a grande final do programa.

Uma das novidades da edição é O Duelo de Jurados! A cada programa, dois jurados vão ser sorteados para duelar no palco e quem vai decidir quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.COM.

Canta Comigo é a versão nacional do All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

Nesta temporada, a Record também vai apresentar uma nova edição do “Canta Comigo Teen”, com o Faro e Ticiane Pinheiro.