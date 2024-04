Record transmite final do Paulistão para todo Brasil Santos e Palmeiras começam a decidir o título do Campeonato Paulista, neste domingo, 18h

Primeiro jogo da final será transmitido pela Record às 6h da tarde deste domingo (31) Primeiro jogo da final será transmitido pela Record às 6h da tarde deste domingo (31) (Reprodução/Instagram)

Jogo de 180 minutos, os primeiros 90 na Vila Belmiro, e a segunda partida, domingo que vem, também às 6h da tarde, no Allianz Parque.

A Record, que tem os direitos exclusivos do Paulistão na TV aberta, vai transmitir os dois jogos para todo Brasil, inclusive Rio de Janeiro, após o programa “Hora do Faro”.

Narração de Lucas Pereira, comentários de Walter Casagrande Jr. e Sálvio Spínola, com as participações de Marcio Canuto, Bruno Piccinato e Jean Brandão. Alexandre Oliveira cobrindo a torcida fora do estádio e Janice de Castro cobrindo a torcida do Palmeiras na capital.

Apresentação nos estúdios de Bruno Laurence.