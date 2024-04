Recuperação de Fausto Silva segue muito bem, de acordo com as etapas estabelecidas Apresentador está muito bem, após duas cirurgias em menos de cinco meses

Alto contraste

A+

A-

É muito boa a recuperação de Fausto Silva É muito boa a recuperação de Fausto Silva (Reprodução/Instagram )

É gratificante ver a preocupação das pessoas com o Fausto Silva, querendo saber da sua recuperação e como ele está passando, duas semanas depois do transplante de rim e cinco meses após ter recebido um coração novo.

Assim como é melhor ainda poder dizer que tudo segue conforme o esperado, por se tratar de dois procedimentos distintos, realizados com pleno sucesso, mas que exigem estágios de recuperação diferentes e muito próprios.

Sem pular etapas, Fausto tem levado no hospital, consideradas as questões de local e espaço, uma vida praticamente normal, com todas as atividades possíveis. Fala sem parar como de hábito, anda quase o tempo todo, já tem uma série de planos traçados e continua realizando com obediência os movimentos propostos pela equipe de fisioterapia.

Tudo dentro do tempo necessário para a adaptação e ciente de que, como os próprios médicos repetem o tempo todo, não se deve trabalhar com prazos estabelecidos.

O importante é que está tudo muito bem, obrigado.

Bianca Bin ainda nos bastidores de "Beja"" Bianca Bin ainda nos bastidores de "Beja"" (Instagram)

Mais gente

Além de Bianca Bin, também já encerraram participação nas gravações de “Dona Beja” os atores Tuca Andrada, Bukassa Kabengele, Otávio Müller, Simone Mazzer, Rita Pereira, entre outros.

Trabalhos na reta final, mas, lançamento somente em 2025.

Olha só

Desde ontem a TV Jovem Pan vem veiculando pílulas da campanha do combate a fake news.

Na verdade, trata-se do atendimento a uma exigência do MPF para evitar perda de concessão. A primeira fala sobre urnas eletrônicas e tem a voz de André Ramos, diretor de jornalismo, para conferir maior institucionalidade.

Passou da hora

Por se tratar de uma TV de jornalismo, a Jovem Pan deveria dispensar um tratamento mais adequado às tarjas da sua tela e evitar os tantos erros cometidos.

O cuidado é sempre nenhum.

Doc do SS

Luciano Huck, devidamente autorizado pela Globo, gravou participação no documentário sobre Silvio Santos para a plataforma +SBT.

Leleco Barbosa, filho do Chacrinha, também estará no projeto.

Téo José em casa

Téo José acaba de acertar com a TV Sucesso, afiliada da Band em Goiânia, para ser o seu titular de esportes e chefe do departamento.

A estreia, inclusive com direito ao lançamento do “Jogo Aberto” local, ainda depende das instalações, em fase de conclusão, e montagem de equipe. Mais tardar, meados de abril.

Andreia Horta sabe muito de cinema Andreia Horta sabe muito de cinema (Instagram)

Oscar

O Oscar, no domingo, teve uma cerimônia grandiosa. Tudo muito bem realizado, tornando uma festa, que às vezes é monótona, num acontecimento muito bom de se ver.

E com direito, também, a uma transmissão à altura, na TNT/Max, com Ana Furtado no comando e Andreia Horta se destacando pelo conhecimento.

Crepúsculo

Segundo a equipe de “A Rainha da Pérsia”, um dos momentos mais interessantes dos recentes trabalhos no Marrocos aconteceu durante as gravações na chamada “hora mágica”.

É assim que o pessoal se refere ao Twilight/Crepúsculo, o que possibilitou ver a beleza do deserto também à noite. As imagens captadas prometem impressionar.

Preparação

Alexandre Barros, após um período dedicado ao teatro, está de volta à Record e à série “Reis”.

Em “A Divisão”, título da 11ª temporada, ele viverá o personagem Jeoconias. O ator já se encontra no Rio de Janeiro para dar início aos trabalhos.

Presta atenção

No campo da TV, a todos é dado o direito de gostar ou não de um programa, ainda que se considere toda a subjetividade implícita.

Mas o quanto pior, melhor parece ser aquilo que mais agrada determinadas pessoas. Ontem, só com o desenrolar dos acontecimentos, chamou atenção a torcida contra de alguns, má vontade mesmo, para a estreia do “Chega Mais” do SBT.

Pior ainda

Sobre as línguas venenosas contra o “Chega Mais”, o panorama é até pitoresco.

Gente que vive da televisão, falando mal da televisão e torcendo descaradamente contra. Calma, foi só o primeiro dia. Dá um tempo. Assim como erros foram cometidos e parece que todos já intensamente exaltados - o “coach” entre eles -, também existiram acertos.

Rachid

As primeiras cenas de Almir Sater como Rachid deverão ser exibidas em “Renascer” já na próxima semana.

No início da trama, interpretado por Gabriel Sater, o personagem salvou o jovem José Inocêncio (Humberto Carrão).

Daniela Albuquerque, na foto com Amilcare Dallevo, é a convidada do "Programa de Todos os Programas" Daniela Albuquerque, na foto com Amilcare Dallevo, é a convidada do "Programa de Todos os Programas" ( Fotos: Thiago Duran/BrazilNews )

É ela

Dia de beleza e elegância no “Programa de Todos os Programas”, com a presença de Daniela Albuquerque nesta terça-feira. Entre as perguntas guardadas, tem essa: “ser mulher do dono de uma televisão, mais ajuda ou atrapalha?”.

Às 18h, ao vivo, no YouTube e redes sociais do R7.

Nova série

Aprovada na Lei Paulo Gustavo, a série em oito episódios “As Mineiras, Uai”, sobre mulheres empoderadas do interior de Minas, inicia gravações em maio.

Roteiro de Silvio Cerceau, direção de Márcio Trigo e produção da Cangaral.

Bate – Rebate

• Se depender do número de chamadas, “Família é Tudo” e “Cheias de Charme” estão resolvidas na Globo...

• ... Chegam até a “encher o álbum” de tantas que têm.

• A cantora Marina Sena será uma das atrações do “Melhor da Noite”, na Band, nesta quarta-feira.

• “A Caipora” é o título do novo trabalho do cineasta Bellamir Freire, que começa a ser filmado ainda nesta semana...

• ... Os trabalhos, na maioria, serão realizados em uma aldeia indígena...

• ... Integram o elenco: José Trassi, Camila Camargo, Nill Marcondes e Kayky Brito.

• Roteirista do “Vai Que Cola”, Vitor de Oliveira assina a direção do espetáculo “Dois Querer”, estrelado por Maria Rocha e Gesiel Oliveira...

• ... Estreia dia 23, às 21h, no Teatro Santos Dumont, em São Caetano do Sul.

• Fabio Piperno está de volta ao “3 em 1” da Jovem Pan.

• O ator-mirim Miguel Moro, Absalão em “Reis”, agora interpreta Daniel, filho da protagonista Bárbara(Louise Clos), na minissérie “Até Onde Ela Vai”, do UniverVideo.

• Confirmando informações da coluna, Miguel Coelho, Isabela Souza e Mel Summers serão protagonistas de “A Caverna Encantada”, nova novela do SBT.