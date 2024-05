Rede TV! decide acabar com o Teste de Fidelidade. João Kleber terá novo programa A proposta de agora é deixar polêmica e sensualidade de lado, para investir mais no humor

João Kleber Já trabalha no desenvolvimento de novo projeto na Rede TV!

A informação é que o “Teste de Fidelidade”, do João Kleber, irá ao ar pela última vez neste próximo domingo na Rede TV!, confirmando nota do TV Pop publicada em 26 de abril.

A novidade é que o João já está inteiramente envolvido na criação de outro projeto para o “João Kleber Show”, versão dominical, com um modelo diferente, novos quadros e mais gravações externas.

Hoje é praticamente só pegadinhas.

A ideia, inclusive, é investir pesado no humor, o que se comprova pela presença de tantos artistas da área rodando por lá de uns tempos para cá.

Exemplo: Robson Bailarino e Rodrigo Cáceres.

A ideia da casa é tornar o domingo mais competitivo, para fortalecer essa faixa da noite, com a dobradinha Geraldo Luís - João Kleber.

Christina Rocha

É ela

Christina Rocha é a convidada desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”. Ela que acaba de deixar o SBT, sua casa por mais de 42 anos.

Ao vivo, a partir das 18h, no YouTube da Record, R7 e mídias sociais.

Cheirando a tinta

A TV Jovem Pan vai disponibilizar, em uma semana, para a sua reportagem, um novo ônibus, com dez câmeras, drones, capacidade de edição, grafismo e satélite.

Há, agora, a curiosidade de saber como será a sua utilização.

Portas abertas

Parece que a Globo percebeu que está na hora de colocar em prática a “Operação Resgate” e recontratar autores que foram marcantes nas suas faixas de novelas.

Já se fala, inclusive, na volta de Izabel de Oliveira, responsável por trabalhos como “Cheias de Charme”, em reprise, e “Verão 90″, entre outras.

Reunião

A Globo vai promover nesses próximos dias uma reunião com seus autores e aí, sim, será possível saber quem irá desenvolver novos projetos.

O nome da Izabel consta na lista, como também há a informação que uma sinopse dela para as 19h já avançou.

Carlos Miguel

Costas largas

O que é não saber assumir responsabilidades. No futebol, quando alguma coisa não vai bem, a culpa é sempre da imprensa.

O novo goleiro do Corinthians, Carlos Miguel, banco até outro dia e que falhou feio contra o Flamengo, também já entrou no espírito da coisa. Nas entrevistas após o jogo, mandou ver nos jornalistas.

Ódio descabido

Repórteres da Globo e GloboNews estão sendo hostilizados em meio a catástrofe no Rio Grande do Sul, porque algumas pessoas entenderam que o trabalho de cobertura só começou depois do show da Madonna.

Não foi exatamente assim, e os repórteres também não têm nada com isso. Estão lá fazendo o trabalho deles, com sacrifícios e da melhor forma possível.

Não é por nada

Ontem, aqui se falou dos tantos ídolos que já tivemos e nenhum outro ter surgido nos últimos tempos, em diferentes atividades.

A caixa de entrada lotou. Muitos responsabilizando o Lula, outros o Bolsonaro, ideologias, a Record, a Globo, o desmatamento da Amazônia e a imprensa, que não poderia faltar, entre outros. Não é fácil.

Assunto importante

A atriz Samara Felippo estará no programa “Opinião”, da TV Cultura, na próxima sexta-feira, agora em novo horário, às 20h30.

O caso da filha dela, que foi vítima de racismo na escola, será o tema em questão. Jaque Conceição, psicanalista e antropóloga, e Sarah Carolinna, historiadora e educadora racial, também participam.

Karina Amorim

Escalada

Com mais de 30 peças no currículo e recém-saída da série “Até Onde Ela Vai”, Karina Amorim fechou um novo trabalho com a parceria Record-Seriella.

Em “Neemias”, spin-off de “A Rainha da Pérsia”, ela fará a personagem Sheifá.

Opositor

Tatsu Carvalho, após passagens por “Arcanjo Renegado”, “Lov3″ e “Terra e Paixão”, é mais um em “Neemias” e para viver Sambalate, um dos principais opositores das reformas.

E também das propostas de reconstrução das muralhas de Jerusalém, defendidas por Neemias.

Regressiva

A nova grade do SBT aos domingos será lançada em julho,

Eliana grava até o dia 12 de junho os seus últimos programas na casa.

Bate – Rebate

· “Dança Comigo”, música da Banda Universos e tema de Xerxes e Ester em “A Rainha da Pérsia”, já tem mais de 16 mil visualizações no YouTube.

· Depois de “Elas por Elas” na Globo, Arilson Lucas poderá ser visto no remake de “Dona Beja”, ainda sem data para lançamento na Max.

· “Renascer” chega ao capítulo 100 nesta quinta-feira, com as entradas de Malu Galli e Guilherme Fontes como Meire e Humberto, os pais de Buba (Gabriela Medeiros)...

· ... Será a primeira vez que ela os encontrará após a transição de gênero.

· Max lançou ontem o trailer do documentário do Romário. Estreia será no dia 23.

· Por sua vez, o Globoplay anuncia para terça-feira da próxima semana, dia 21, a nova temporada de “Cilada”, com 10 episódios...

· ... Série de comédia, criada e protagonizada por Bruno Mazzeo.

· Zeca Pagodinho será uma das primeiras atrações do novo programa de Regina Casé na Globo.

· Murilo Benício dificilmente erra na composição de um personagem...

· ... E em “Justiça 2″, desde o primeiro momento o seu bandido chama atenção, em boas cenas com Alice Wegmann.

· Marquinhos, jogador da seleção brasileira e do PSG, gravou entrevista na França para o “Qualé, Moré?”, da Rede TV!, que será exibida em três partes, a partir de hoje, às 11h50.

· A Band transmite nesta quarta-feira, às 21h20, Ponte Preta x Santos, pela Série B...

Narração de Ivan Bruno e comentários de Neto e Rafa Oliveira.

· ... A partida só não entrará na Bahia, Piauí, Sergipe, Ceará, Amazonas e Maranhã, praças que receberão Ceará X Amazonas.

