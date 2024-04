Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Renato Machado estreia documentário na TV paga Programa comandado por ex-Globo será exibido no canal Sabor & Arte

Renato Machado, que trabalhou durante décadas no jornalismo da Globo nas mais diferentes funções, acertou com o Sabor & Arte, da Newco, programadora de canais pagos do Grupo Bandeirantes.

No dia 14 de março, às 20h30, ele estreia o documentário “Uma Semana na Provence com Renato Machado”.

O programa é um relato pessoal sobre uma das regiões mais emblemáticas da França e nasceu do desejo do jornalista de mostrar a ‘sua’ Provence.

No trajeto, ele percorre adegas, vinhedos, campos de oliveiras, promove bate-papos, prova os sabores das feiras locais e destaca como os produtos orgânicos são uma prática há muito assimilada e respeitada na região.

É da Provence, desenhada por campos floridos, que saem grandes perfumes franceses, conhecidos internacionalmente.

Renato possui um especial interesse pelo universo da música e escolheu algumas peças do compositor Claude Debussy para ajudá-lo a vestir o seu relato pessoal.

O jornalista ingressou na Globo em 1982 e deixou o canal em 2021.

Datas

Em 18 de março, como aquecimento para a próxima temporada, a Record exibe o Especial Reis, focado nas decisões do protagonista Salomão (Guilherme Dellorto).

No dia 4 de abril, os assinantes da plataforma UniverVideo já poderão acompanhar “Reis – A Decadência”.

E em 22 de abril, a produção estreia na Record.

Missão Israel

O documentário “Missão Israel – Por Trás das Câmeras”, sobre os bastidores da cobertura da guerra no Oriente Médio, um original PlayPlus, será apresentado neste domingo no “Câmera Record”.

Um trabalho com a assinatura do jornalista Roberto Cabrini.

Turcas

A plataforma Max pretende investir (ainda mais) forte na exibição de novelas turcas, que conquistaram um grande público no Brasil.

Isso ficou bem claro, durante recente anúncio dessa empresa da Warner Bros. Discovery.

Memórias

Aguinaldo Silva planeja para julho o lançamento de um livro de memórias, pela Todavia Editora.

Chama-se "Meu passado me perdoa".

Vida que segue

Fora da Globo após 23 anos, Thiago Fragoso vai de teatro. Ele fará o espetáculo musical “Kinky Boots”, como um dos protagonistas, Charlie Price.

Com direção de Rodrigo Alfer, a estreia está marcada para o dia 29 de maio em São Paulo, no Teatro Liberdade.

Giullia Buscacio chega em breve à novela Renascer Giullia Buscacio chega em breve à novela Renascer (Globo/Angélica Goudinho)

Conflito

Giullia Buscacio começou a gravar como Sandra, filha de Egídio (Vladimir Brichta) e de Dona Patroa (Camila Morgado), em “Renascer”.

Descrita como inteligente e independente, ela volta para a fazenda da família depois de ter trancado o curso de Direito em Salvador. Vai se apaixonar por João Pedro (Juan Paiva), filho do inimigo de seu pai, José Inocêncio(Marcos Palmeira).

Talento

A propósito de “Renascer”, vale destacar o trabalho dessa jovem atriz, Samantha Jones, como Zinha.

Ela que já havia feito um bonito trabalho em “Todas as Flores”, novela do Globoplay.

Perigo na área

A todos que têm feito testes no SBT, a informação é que as gravações da nova novela terão início em abril.

Acontece que essas mesmas pessoas - atrizes e atores - também estão procurando se encaixar em outros lugares, entre TV, streaming e até cinema. A ordem, para evitar surpresas desagradáveis, é acelerar os trabalhos e as respostas.

Pioneirismo

A Rede TV!, como se sabe, é pioneira em abraçar novos formatos esportivos.

Foi assim com o MMA (UFC) no Brasil, cujo sucesso provocou uma reação da Globo e que hoje, sem o mesmo brilho, aparece na programação da Band.

Futebol americano

A expectativa na Rede TV! é que a NFL siga pelo mesmo caminho. Desde 2022, a emissora é a parceira oficial da liga na TV aberta do país. O canal acredita na força da grife e na sua capacidade de conquistar ainda mais o público brasileiro.

Tanto que, na temporada de 2023/24, a Rede TV! alcançou mais de 14 milhões de espectadores.

Largados

A nova temporada de “Largados e Pelados Brasil” estreia dia 29 na Max, nova plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery. Quatro episódios estarão disponíveis já no lançamento, e depois um por semana, acompanhando a trajetória de dez participantes.

A produção também estreia no canal Discovery, no dia 3 de março, às 20h30.

A atriz Mariah Viamonte A atriz Mariah Viamonte (Celso Filho)

Dupla comemoração

Mariah Viamonte completa 10 anos de carreira e com motivos de sobra para comemorar.

Além do trabalho em “Elas Por Elas”, na qual interpreta a influenciadora Julia, ela também pode ser vista em “Nosso Lar 2”, que superou a marca de 1 milhão de espectadores.

Bate-Rebate

• Vera Teixeira, atriz brasileira com carreira em Hollywood, estreia seu primeiro trabalho audiovisual no Brasil...

• ... Depois de atuar e produzir filmes premiados lá fora, como “A Beginner's Guide to Snuff” e “How to Rob”, ela marca presença no thriller policial “Abismos”, fazendo a protagonista...

• ... Também no elenco: Aline Campos, Gabrielle Lopes, Rafael Queiroz, Luísa Tiso e Jackson Costa, sob direção de Miguel Rodrigues...

• ... A pré-estreia em São Paulo, Espaço Itaú do shopping Frei Caneca, está marcada para o próximo dia 28.

• O Teatro Prio, no Rio, terá uma programação especial em março dedicada ao mês das mulheres...

• ... Haverá apresentações comandadas por Fernanda Montenegro, Elisa Lucinda e Giovanna Fagundes, entre outras.

• Após lançar novo hit “Me Completa” no carnaval, que já atingiu 100 mil views, a atriz e cantora Jey gravou a música-tema do filme “Licença Para Enlouquecer”...

• ... É a história de 3 amigas – Sara, Lia e Léia - que decidem dividir uma quitinete no período da pandemia...

• ... Mônica Carvalho, Danielle Winits e Michele Muniz lideram o elenco, e Jey também faz uma participação como atriz.

• Humberto Martins também está no elenco do filme “O Auto da Compadecida 2”, com estreia em dezembro, vivendo um coronel.

• Além de Reynaldo Gianecchini, Diego Martins, Veronica Valenttino e Wallie Ruy também estão no elenco do musical “Priscilla – A Rainha do Deserto”...

• ... O espetáculo tem estreia marcada para o dia 7 de junho no Teatro Bradesco, em São Paulo.

• Em abril, o ativista e educador Satish Kumar vem ao Brasil para assistir ao primeiro corte do documentário “Amor Radical”, filme de Júlio Hey sobre sua trajetória...

• ... O longa é um projeto original Aquarius, plataforma de streaming brasileira dedicada exclusivamente a conteúdo audiovisual sobre temas como saúde, bem-estar, meio ambiente, arte, ciência, tecnologia, psicologia e sociedade...

• "Amor Radical", realizado por Júlio Hey, diretor e sócio da produtora Café Royal, será lançado no segundo semestre.