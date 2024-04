Santos fecha acordo com a Globo para transmissão de jogos na Série B Acerto prevê exibição de todas as partidas que o clube tiver o mando de campo

Santos em campo pelo Paulistão 2024 Santos em campo pelo Paulistão 2024 (Reprodução/Instagram)

A Globo anunciou um acordo com o Santos para transmissão de jogos na Série B do campeonato brasileiro

Todas as partidas do clube como mandante durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 terão transmissão exclusiva e multiplataforma da Globo.

O acordo foi fechado nesta sexta-feira e prevê a exibição de todas as partidas que o clube tiver o mando de campo no Premiere, além de exibição de jogos também no Sportv e na TV Globo.

“Essa parceria entre Santos e Globo é mais uma demonstração de mútua confiança e credibilidade. Trata-se de uma das maiores empresas de comunicação do mundo, se unindo a um clube de dimensão histórica. Com certeza as transmissões valorizarão o nosso torcedor”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos FC.

"É uma satisfação celebrar mais um acordo com o Santos, que reforça a nossa longa parceria. Principalmente neste ano muito importante para o clube", afirma Pedro Garcia, diretor de Direitos da Globo.

A Série B do Brasileirão começa no dia 20 de abril.

Imbróglio

Este anúncio da Globo surge no exato momento de um imbróglio envolvendo a Série B.

Conforme revelado pela coluna, fontes muito seguras do mercado revelam que a Brax, empresa de marketing esportivo, já avisou à CBF e alguns clubes que não vai conseguir honrar o contrato da Série B, dos seus direitos de transmissão, assinado para o período de 2023-2026.

A Band, diante disso, corre sério risco de perder as transmissões da Série B, que neste ano terá justamente o Santos, agora fechado com a Globo, como uma das suas atrações.

O seu acordo sempre foi diretamente com a Brax.

A tendência é que outros clubes sigam o mesmo caminho do Santos...