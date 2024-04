SBT classifica novo programa das tardes como ‘revista eletrônica’

Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Marcão e Christina Rocha vão comandar revista eletrônica nas tardes do SBT (Rogerio Pallatta )

Enquanto muitos esperavam que o SBT anunciasse seu novo investimento das tardes, o “Tá na Hora”, como programa policial, por causa da concorrência com “Cidade Alerta” e “Brasil Urgente”, eis que a emissora de Silvio Santos o classifica como uma revista eletrônica popular.

“O telespectador poderá, eventualmente, conferir entrevistas com personalidades dos mais diversos segmentos, em um espaço dedicado a isso no cenário”, destaca a emissora.

Com apresentação de Christina Rocha e Marcão do Povo, a estreia acontece nesta segunda-feira, com exibição das 17h30 às 18h30 (nacional) e até 19h45(local).

“Estou muito feliz. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, e dizer que o Tá na Hora vai ser um programa totalmente diferente. Será um divisor de água na vida das pessoas. Vamos trazer, tanto a informação, como essa prestação de serviços. Com o jeito Marcão de apresentar, aquele que não tem medo e fala o que pensa. Que às vezes se excede um pouquinho, mas não tem problema. Estou realmente disposto a entregar o melhor de mim e fazer esse programa ser o número 1 nas tardes do SBT”, assegura Marcão do Povo.

“Vai ser muito interessante porque vamos pegar um horário danado, com monstros, mas tenho certeza de que o Tá na Hora vai pegar. Vai ser para a dona de casa, o dono de casa, o pai, o filho, a irmã... Vai ter factual, curiosidades, coisas interessantes e nossos repórteres do Brasil inteiro, que são maravilhosos. Claro que dá aquele friozinho na barriga, obviamente, porque é muita responsabilidade estar ao vivo fazendo jornalismo sério, do jeito que o SBT está se propondo”, declara Christina Rocha.