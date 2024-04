Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

SBT intensifica testes para montagem do elenco de nova novela Neste primeiro momento a ordem é fechar o elenco adulto o mais rapidamente possível

Alto contraste

A+

A-

Bastidor de “A Infância de Romeu e Julieta”, atual novela do SBT Bastidor de “A Infância de Romeu e Julieta”, atual novela do SBT (divulgação)

Em curso, no SBT, os testes com atores para a novela que substituirá “A Infância de Romeu e Julieta”.

Uma etapa só com adultos, inclusive num ritmo mais intenso que o habitual, porque Globo, Record e plataformas de streaming também estão em processo de formação de elencos dos seus próximos trabalhos, entre séries e novelas.

Hoje, com as mudanças que o contrato por obra promoveu, toda essa correria também se integrou ao novo normal. É assim que agora funciona.

Só para se ter uma ideia, muitos daqueles que fizeram ou ainda estão fazendo testes em uma TV, também se colocam à disposição de outras. É um sambalelê daqueles e a segurança, para ambos os lados, só existe depois de tudo conversado e assinado.

Após encerrar as gravações de “Romeu e Julieta”, os estúdios de novelas e a cidade cenográfica do SBT, durante um mês, serão fechados para reformas.

Vários títulos/marcas já foram registrados para o projeto, mas nenhum anunciado, até aqui, oficialmente pela casa. “Anna e Os Pequenos Gigantes” entrou agora para a lista, porque, segundo se informa, a protagonista da história terá o nome de Anna. Com dois “enes”.

Almoço de trabalho

Amanhã, quinta, com os diretores Walter Zagari e Rodolfo Schneider, Johnny Saad vai receber em um almoço Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Assunto principal será estabelecer um programa de acompanhamento ao Peixe em seus jogos na Série B do Campeonato Brasileiro.

Dani Moreno integra elenco de “A Rainha da Pérsia” Dani Moreno integra elenco de “A Rainha da Pérsia” (Seriella)

Chuva no deserto

As primeiras gravações de “A Rainha da Pérsia” no Marrocos foram bastante comemoradas pela equipe. Tudo saindo como o planejado.

Até mesmo uma inesperada “chuvinha no deserto”, que motivou alteração no roteiro, foi bem recebida por todos.

Finalizado

A atriz, modelo e apresentadora Rita Pereira, uma estrela em Portugal, concluiu participação como Sia Boa nas gravações de “Dona Beja”, novela da HBO Max.

O trabalho dela causou a melhor das impressões na equipe.

Sertanejo

A tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, sempre com atenção da TV e participação de muitos artistas, vai acontecer entre 15 e 25 de agosto.

César Menotti e Fabiano, Jorge e Mateus, Ana Castela e norte-americano Cody Johnson serão algumas das atrações.

Demora

“Dona Beja”, protagonizada por Grazi Massafera, só irá estrear em 2025.

As gravações caminham para o encerramento. Segundo se informa, ponto final no comecinho de março.

Primeira da fila

A primeira novela da HBO Max a ser lançada, conforme o planejamento estabelecido, será “Beleza Fatal”, também nas últimas semanas de gravações.

Esta, sim, com o propósito de colocar no ar ainda no segundo semestre deste ano.

Isadora Ribeiro é um nome para "Beleza Fatal" Isadora Ribeiro é um nome para "Beleza Fatal" (divulgação)

Mudança

Como já é de conhecimento, Claudia Alencar, por questões de saúde, precisou deixar o elenco da novela “Beleza Fatal”, da HBO Max.

Segundo apurado, Isadora Ribeiro está negociando para o seu lugar. A última novela dela, sempre lembrada pelas aberturas do “Fantástico” e “Tieta”, foi “Amor e Revolução”, do SBT, em 2011.

Importante isso

O SBT, que tem os antigos e vem agora com os novos programas, poderia muito bem, como excelente ocasião, dar um banho de loja na sua imagem.

Não esquecer a funcionalidade, mas procurar usar de uma maior leveza.

Coisa antiga

Desde o seu início, sempre foi uma característica do SBT montar cenários monstruosos e carregar na tinta, especialmente as mais berrantes.

E o interessante é que lá tem um pessoal bom na sua cenografia, mas parece que há, por princípio, uma resistência ao novo. Em avançar no tempo.

Glorias

Nos bastidores da Warner estão se intensificando os comentários sobre a chegada de Gloria Pires às suas novelas. Ela estaria cotada para fazer Ana Preta, papel que foi de outra Gloria, a Menezes, no original de “Pai Herói”.

O remake está sendo trabalhado por Renata Dias Gomes.

Streaming

Dalton Vigh chega com dois projetos no Prime Video. “As Aventuras de Poliana – O Filme”, que estreia no dia 21, é o primeiro.

O outro, a terceira e última temporada de “Dom”, estrelada por Gabriel Leone, com lançamento também prometido para este ano, mas ainda sem data.

Bianca Bin está com novo trabalho nas redes sociais Bianca Bin está com novo trabalho nas redes sociais (Instagram)

Exemplo do bem

Muito importante esse trabalho desenvolvido pela atriz Bianca Bin nas suas redes sociais, incentivando o público a correr atrás de boa forma.

Investir em saúde, qualidade de vida. Só que por alguma razão, isso tem desagradado alguns. Vai entender...

Bate – Rebate

• O diretor Jorge Farjalla vai conduzir os trabalhos do musical “Clara Nunes – A tal guerreira”...

• ... A cantora Vanessa da Mata estará à frente da produção.

• A Rede TV! voltará a disponibilizar seus estúdios, os dois maiores, para locações.

• Gusttavo Lima é o novo sócio do Atlético Clube de Paranavaí. E parece que agora entra de vez no ramo do futebol.

• Segundo a Ancine, a bilheteria dos filmes brasileiros neste início de 2024 “é maior que todo o ano de 2023”...

• ... De fato, bons produtos foram colocados à disposição...

• ... O filme da Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, “Minha Irmã e Eu”, é um exemplo.

• “Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo”, com Priscila Fantin e Bruno Lopes, continuará em cartaz no Teatro Renaissance até 27 de abril.

• Pessoal da “Praça” volta das férias na semana que vem...

• ... E o programa inédito só será exibido no dia 29.