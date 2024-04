SBT já tem planejamento definido para programa de Virginia Fonseca

Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca vai comandar programa nas noites de sábado do SBT Virginia Fonseca vai comandar programa nas noites de sábado do SBT (Instagram)

O SBT está apenas esperando a construção dos cenários, já em tempo de concepção, para disparar de vez os trabalhos do “Sabadou”, programa da Virginia Fonseca, uma das principais apostas do novo comando da casa, leia-se Daniela Beyruti, com estreia marcada para 6 de abril.

A atração, informa o jovem diretor João Mesquita, o mesmo do “The Noite”, será provavelmente gravada às quintas-feiras, e não irá comprometer os trabalhos de estúdio do “late show” de Danilo Gentili, marcados para segunda e terça. Quartas e sextas serão reservadas para a pré-produção.

O fato de o “The Noite” já ser um produto consolidado na grade do SBT possibilitou Mesquita a assumir o desafio de tocar também o programa da Virginia. Aliás, seu grande incentivador foi o próprio Danilo Gentili.

“Não iria tomar essa decisão sozinho. O Danilo me encorajou, me incentivou. A gente já criou um planejamento para manter a rotina dos dois programas”, declara o diretor à coluna.

“Serão equipes somadas para fazer os dois programas. Algumas pessoas estarão híbridas, outras não. Porém, cada um terá sua própria produção de palco”, explica.

Virginia Fonseca fez um “piloto-ensaio”, para o SBT entender como ela reagiria no palco.

E por aí a emissora entendeu que ela estava mais preparada do que se imaginava.

No ar, Virginia vai dividir o palco com sua mãe, Margareth Serrão, e com o amigo e influencer Lucas Guedes, responsável pelo humor.

“A gente tá bem empolgado”, conclui Mesquita.

Vai ser com emoção

O SBT terá este mês de março para trabalhar nos preparativos de sua próxima novela, ainda sem título definido, para disparar gravações em abril, como se pretende.

Sei não... Prazos muito apertados que podem comprometer a qualidade.

Josi Larger integra elenco de nova série da plataforma Max Josi Larger integra elenco de nova série da plataforma Max (Divulgação)

Streaming

“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, série já inteiramente gravada para a plataforma Max, mas ainda sem data de estreia, não vai falar apenas sobre a epidemia de AIDS no Brasil.

O preconceito também será bastante abordado na trama, movimentando a personagem da atriz Josi Larger.

Caminho natural

Até porque “Família é tudo”, estreia da Globo na segunda-feira, vai falar sobre Jogos Olímpicos na trama, por meio do skate, nomes importantes desse esporte poderão aparecer em participação especial.

Difícil vai ser pegar a jovem Rayssa Leal, devido à sua agenda.

Esquece isso

E como já destacado neste espaço, “Família é tudo”, apesar de produzida para o horário das sete, não será uma trama de humor.

Vai mais pelo drama, porém, sem carregar na tinta. Daniel Ortiz é o autor.

Na verdade...

Já há algum tempo, a Globo abandonou o lado comédia na faixa das 19h.

“Vai na Fé”, por exemplo, focou mais nos problemas da protagonista Sol (Sheron Menezzes) e na parte musical, por meio de Lui Lorenzo (José Loreto).

Diego Alemão concede entrevista para o Domingo Espetacular Diego Alemão concede entrevista para o Domingo Espetacular (Divulgação)

Entrevista

O ex-BBB Diego Alemão concedeu uma entrevista exclusiva para a edição de hoje do “Domingo Espetacular” na Record, realizada pela repórter e apresentadora Paloma Poeta.

Uma conversa muito franca sobre tudo que vem acontecendo com ele.

Concluído

Elisà Romero, Bastet, e Ana Julia Cestaro, Néftis, integrantes do núcleo egípcio, se despediram das gravações de “Reis”.

A próxima temporada da série estreia no dia 22 de abril.

Paranormal

A série “Até Onde Ela Vai”, estrelada por Louise Clos e com estreia marcada para 11 de março no UniverVideo, terá um total de 10 episódios.

Segundo o roteiro, a história começa ainda na infância de Bárbara, quando após viver os primeiros dez anos de vida em um lar feliz e harmonioso, ela passa a ter experiências paranormais.

Está pronto

A primeira temporada do reality de pegação “Ilha da Tentação”, comandado por Otaviano Costa e Flávia Alessandra, finalizou seu último episódio no Brasil, depois dos trabalhos no México, e agora encara o processo de pós-produção.

O Prime Video ainda não definiu a data de estreia, mas será neste 2024.

A atriz e diretora Maria Flor e João Oliveira A atriz e diretora Maria Flor e João Oliveira (Divulgação )

Estreia

O Canal Brasil estreia nesta segunda-feira, às 20h30, a série “No Ano Que Vem”, dirigida por Maria Flor. João Oliveira integra o elenco vivendo Lucas, um artista plástico que se envolve com

Ana, personagem de Julia Lemmertz, e apresenta para ela o mundo do relacionamento virtual.

Jeniffer Dias, Eduardo Moscovis, Georgiana Góes e Erom Cordeiro também estão no projeto.

A outra

Meio que na cola da “Verônica” da Netflix, a série policial “Verônika” (com K), produzida pela Globoplay e estrelada por Roberta Rodrigues, continua na fila de lançamentos.

Não há qualquer previsão ainda para exibição, uma vez que o streaming da Globo tem outras prioridades para tirar da frente.

Adaptação

Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, continua trabalhando normalmente nos capítulos de “Renascer”.

Seu objetivo, a seguir, será o de desenvolver uma história inédita para a Globo.

Begê Muniz: muitos trabalhos no cinema e na TV Begê Muniz: muitos trabalhos no cinema e na TV (Divulgação )

Guerreiros do Sol

Natural de Manaus, Begê Muniz será uma das atrações da novela “Guerreiros do Sol”, já gravada e com estreia marcada para 2025 no Globoplay. O ator, aliás, é um nome em ascensão no cenário cinematográfico brasileiro.

Sua trajetória inclui trabalhos como “A Floresta de Jonathas”, dirigido por Sérgio Andrade, “Amazon Adventure”, de Mike Lee, e ”Luz nos Trópicos”, da diretora Paula Gaitán, entre muitos outros filmes, incluindo também projetos como diretor.

Bate-Rebate

• Grande Sertão”, novo filme de Guel Arraes, chega aos cinemas em 30 de maio...

• ... O elenco reúne nomes como: Caio Blat, Luísa Arraes, Luís Miranda, Rodrigo Lombardi, Mariana Nunes, Eduardo Sterblitch e Luellen de Castro...

• ... Caio Blat, vale lembrar, também estará na novela “Beleza Fatal”, da plataforma Max, como ator e diretor.

• O espetáculo “O Vazio da Mala” estreia dia 21 de março no Centro Cultural Fiesp, em São Paulo, sob direção de Kiko Marques...

• ... Elenco: Dinah Feldman, Fábio Herford, Emílio de Mello e Noemi Marinho...

• ... Ficção: o drama fala sobre a relação entre pai e filho. Realidade: o pano de fundo é uma família, cuja avó, avô e filho são sobreviventes do Holocausto.

• Mais de 1,5 milhão de pessoas conferiram “Nosso Lar 2” nos cinemas...

• ... O longa se tornou a produção brasileira com melhor desempenho no primeiro fim de semana em cartaz desde 2019 ao vender mais de 550 mil ingressos...

• ... Foi também o primeiro filme nacional a liderar as bilheterias no Brasil em um fim de semana desde 2020...

• ... Mais um interessante trabalho do diretor Wagner de Assis. Porque fazer cinema no Brasil não é fácil!

• Paloma Bernardi, Bella Campos e Sandra Corveloni filmaram participação em “Por Um Fio”...

• ... O longa mostra as experiências de Drauzio Varella (interpretado por Romulo Estrela) como oncologista e narra a morte do irmão Fernando (Bruno Gagliasso), por câncer.

• Estreante na Globo, Caio Giovani viverá Wilson Fernandes em “Família é tudo”, estreia desta segunda-feira...

• ... Wilson é produtor e um grande “divã ambulante” que transita entre as amizades com Tom (Renato Góes) e Luca (Jaime Matarazzo).

• Vitor diCastro, da equipe “BBB”, vive uma inteligência artificial no videoclipe “Descascar Caranguejo”, de Gabriel Manita e Julie Duarte...

• ... O trabalho chega este mês às plataformas digitais, e Natasha Jascalevich completa o trio de diretores.

• E, para encerrar, um registro muito triste: o falecimento de João Valls, figura das mais respeitadas dos bastidores da nossa TV...

• ... Estava na TV Cultura, como coordenador no departamento de esportes, mas teve que se afastar há um ano por causa de uma leucemia.