SBT quer fazer uma televisão mais competitiva, mas bem baratinha. Será que dá?

Alto contraste

A+

A-

Benjamin Back vai estrear o “É Tudo Nosso”, no SBT Benjamin Back vai estrear o “É Tudo Nosso”, no SBT (Divulgação)

Toda e qualquer empresa tem o direito de tocar seus negócios da maneira que bem entender. Na televisão não é diferente e o SBT, envolvido na montagem de uma nova grade, também deve conduzir o seu trabalho da forma que melhor lhe atender. Indiscutível isso.

No entanto, como os meios utilizados fogem um pouco aos normalmente praticados, natural também as dúvidas e questionamentos. Por exemplo: a formação de algumas produções se deu com o esvaziamento de outras, quase cortadas pela metade, para não causar maior impacto na folha de pagamento. Um tira aqui e põe ali. Tudo bem, é uma tentativa.

Porém, para todo e qualquer programa, existem peças que são indispensáveis, fundamentais. O programa do Tirullipa, um dos casos que chama mais atenção, tinha em seu começo cinco roteiristas. Agora, nenhum. Quem vai criar? E quem vai escrever? O “É Tudo Nosso”, do Benjamin Back, também não tem roteirista por falta de verba.

De todos, até agora, o único com uma equipe bem montada, em todos os seus setores, é o da Virginia Fonseca, porque o diretor João Mesquita, o mesmo do “The Noite”, sabe como tudo funciona e não aceita correr riscos ou entrar em qualquer roubada.

Saber trabalhar com pouco é uma arte, mas sem dispensar o imprescindível.

Bem pensado

O SBT tem bons e amplos estúdios, capazes de atender com sobras toda a sua demanda.

Porém, essa ideia de reunir vários produtos num só, o de nº 4, que deve ser do Leon Abravanel, tem tudo para funcionar muito bem.

Traduzindo

A partir das estreias do novo “Primeiro Impacto”, “Chega Mais”, “Tá na Hora” e do remodelado “SBT Brasil”, todos terão seus cenários colocados no 4, com espaços definidos e delimitados.

Luz pronta para cada um e equipamentos que irão servir a todos. Apenas as equipes irão se revezar. Numa dessas, capaz de sobrar até um espaço para o “Fofocalizando”, que hoje está na Redação.

Louise Clos nos bastidores da série Louise Clos nos bastidores da série (Instagram)

Definições

Estrelada por Louise Clos e com suas gravações ainda em andamento, “Até Onde Ela Vai” estreia dia 11 de março no Univer Video. Série baseada em uma história real.

“Reis – A Decadência”, décima temporada, por sua vez, chega em 22 de abril na Record.

Duplicata

O SBT está produzindo um documentário sobre Jô Soares. A Globo, via Globoplay, também.

Nada mais natural. O Jô teve histórias bem importantes nas duas TVs. E na Record também.

Debate em SP

A TV Cultura vai realizar um debate com os candidatos à prefeitura de São Paulo, dia 15 de setembro, no Memorial da América Latina.

A respeito, a diretora de jornalismo, Marília Assef, já se reuniu com representantes de Guilherme Boulos (PSOL), Kim Kataguiri (União Brasil), Maria Helena (Novo), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Além disso...

Também ficou acordado que os candidatos, individualmente, serão entrevistados no “Roda Viva”, da Vera Magalhães.

Mas aí, um pouco antes, já a partir de 12 de agosto.

O incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixou dez vítimas fatais e três feridos. O incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixou dez vítimas fatais e três feridos. (Lance)

Tragédia do Ninho

Marcada para 14 de março a estreia de “O Ninho: Futebol & Tragédia” na Netflix, com toda a história do trágico incêndio que vitimou dez jovens no centro de treinamento do Flamengo, no Rio.

A série, em 3 episódios, acompanha também a trajetória profissional de alguns sobreviventes dessa triste página do nosso futebol.

Ideia é essa

A estreia do Renato Ambrósio, do “Viva Sorte”, na Band, ainda não tem data definida. Está em estudos.

Mas a mudança do “Apito Final”, do Neto, para a faixa das 18h dos domingos será no dia 14 de abril, quando também terá início o campeonato brasileiro.

Descongelar

Foi só se espalhar a notícia que a monetização voltou, para começar uma peregrinação em todos os departamentos da Jovem Pan.

É que desde novembro de 2022 os salários foram congelados.

Dança

O Disney+ deu início às filmagens da série “Passinho: O Ritmo dos Sonhos”, produzida pela Boutique Filmes e dirigida por Jéssica Queiroz e Marton Olympio.

O elenco reúne Duda Pimenta, Tatiana Tiburcio, André Ramiro, Giulie Oliveira, Fumassa Alves e Digão Ribeiro, entre outros.

Vicente Alvite e Julia Helen no Marrocos Vicente Alvite e Julia Helen no Marrocos (divulgação)

Lazer

Os atores Vicente Alvite e Julia Helen, durante intervalo de gravações da série “A Rainha da Pérsia”, visitaram o “Palácio Bahia”, em Marrakech, no Marrocos.

Erguido no fim do século XIX, demorou mais de uma década para ser construído, visando ser o palácio mais impressionante do mundo.

Bate – Rebate

• BandNews acaba de estrear um novo narrador esportivo. Guarda o nome: Anderson Gonçalves...

• ... Veio de Santos. E promete.

• Confirmando o que aqui se antecipou, Eduardo Castro vai comandar o “Domingo Esportivo”, da rádio Bandeirantes, das 9h às 12h...

• ... Na sequência, o “Concentração”, com Alexandre Praetzel e João Paulo Cappellanes, até o início da jornada esportiva.

• Fábio Assunção vai abrir a temporada 2024 do “Persona” na TV Cultura, dia 17 de março, às 21h.

• O jornalista e humorista Magno Navarro não renovou contrato com a Band para este ano...

• ... Portanto, ele já não participa mais dos programas “Melhor da Noite” e “Apito Final”.

• Depois do “Encontro”, Popó Freitas passou parte da segunda-feira na Rede TV!, gravando o programa “Mega Senha”, contra Fernanda Lacerda, a Mendigata...

• ... Fernanda, no mesmo evento de lutas, perdeu para Emiliene Juarez, esposa de Popó.