Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

SBT tem suas principais apostas na nova programação As maiores atenções estão voltadas para os produtos do jornalismo

Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato, apresentadores do “Chega Mais” Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato, apresentadores do “Chega Mais” (Rogério Pallata )

Há uma expectativa natural em torno da nova programação do SBT, daquilo que será apresentado a partir das suas primeiras estreias na segunda-feira, e do que, depois de tudo no ar, irá propiciar como resultados.

O que precisa ser considerado, inicialmente, é o desejo que agora existe de fazer e o que também nos leva ou propõe usar de certa cautela, ou de critérios não tão rigorosos em uma análise inicial. Nada de precipitações.

O mais importante, nos parece, é a proposta de se trabalhar muito mais, ao longo do dia, com a prestação de serviço e jornalismo ao vivo, como componentes que invariavelmente servem para engajar tipos diferentes de público.

É por aí, entre “Primeiro Impacto”, “Chega Mais”, “Tá na Hora” e “SBT Brasil”, que devem estar as maiores apostas e as principais atenções.

Quanto aos demais, Tiru, Virgínia, os vários podcasts e outros na mesma linha, esses já entram na prateleira da perfumaria.

Aspecto importante

É preciso considerar que o SBT ficou muito anos parado, no “box”, vendo a vida passar e apenas agora, sob nova orientação, decidiu se colocar novamente em condições de disputa.

O que passa a exigir certa cautela, porque, entre erros e acertos; nem tudo acontecerá da noite para o dia.

Pedreira

De todos os prometidos lançamentos e programados a partir de segunda-feira, sem dúvida o maior desafio será o do “SBT Brasil”.

Os seus resultados atuais são muito ruins. Na maioria dos dias, em quarto lugar no horário, atrás de Globo, Record e Band, pela ordem.

Tiago Leifert , volta ainda incerta Tiago Leifert , volta ainda incerta (divulgação)

Só social

Nem poderia ser diferente... A viagem do Tiago Leifert ao Rio de Janeiro, no meio da semana passada, para um almoço com o Boninho e Tadeu Schmidt, claro, fez logo surgir especulações.

Mas nada além de um social. Encontro de amigos.

É claro que...

A qualquer momento da história, o retorno do Tiago Leifert à televisão irá acontecer, porque a sua saída se deu por motivos de ordem particular e absolutamente justificados.

A dúvida é se será na Globo ou fora da Globo.

Expediente

Pessoal dos escritórios da Max, principalmente o seu jurídico, está se desdobrando para acertar os novos contratos com o elenco de “Dona Beja”.

Como as gravações irão se estender, na melhor das hipóteses, até o final de abril, muitos atores já estão com seus compromissos vencidos ou prestes a vencer.

Caso especial

Um desses casos em questão na Max é o de Grazi Massafera, porque também com ela foi necessário fazer um novo acerto.

E em função de outros compromissos anteriormente assumidos, ela passará a gravar só dois dias por semana.

Por sua vez

Por acaso ontem, via Léo Dias, veio a notícia que Bianca Bin não seguirá nas gravações de “Dona Beja”

Consultada, a Max informou que, “conforme o previsto, Bianca cumpriu todas as diárias combinadas” e que as gravações de sua personagem foram finalizadas.

Nota musical

Enrico, filho de Márcia Lima e do Chitãozinho, vai apresentar no Villa Country, em São Paulo, terça-feira, o show de lançamento da sua carreira.

E muito no embalo de “Chocolate Belga”, que já bateu mais de um milhão de visualizações no YouTube.

Parceria

A produtora Casablanca também marcou presença no Marrocos durante as gravações de “A Rainha da Pérsia”.

A empresa é parceira da Record nos trabalhos referentes a computação gráfica e efeitos especiais, incluindo virtual: realidade aumentada (Unreal), já realizados para a série “Reis”.

Ingrid Conte é um dos destaques de "Reis" Ingrid Conte é um dos destaques de "Reis" (Priscila Nicheli)

Detalhes

Ingrid Conte, como atriz e narradora, Henrique Camargo e Guilherme Dellorto estão no projeto “Reis” desde o início.

A série, aliás, caminha para dois anos de exibição. Estreou em 22 de março de 2022.

Doidera

O serviço de dublagem de filmes e séries no streaming

é sempre digno do melhor reconhecimento. O padrão de qualidade atingido, entre escolhas de vozes e sincronicidade, sempre supera a expectativa.

Porém, o mesmo não se pode dizer das legendas, suas traduções e colocações. Muitas vezes, entre o que é dito e escrito, nada bate com nada. Em “Deadwind”, na Netflix, por exemplo.

Festa do cinema

A transmissão do Oscar, com exclusividade, é o grande destaque da Max e TNT, neste domingo.

Ana Furtado, na apresentação, terá a jornalista Aline Diniz, e a atriz Andréia Horta nos comentários, com os trabalhos de tradução simultânea de Robert Greathouse e Regina McCarthy.

Zezé Di Camargo apresenta seu novo cabelo Zezé Di Camargo apresenta seu novo cabelo (Reprodução/Instagram)

Trato capilar

Amanhã, como uma das atrações especiais, o “Domingo Espetacular” terá Zezé Di Camargo contando tudo sobre o seu implante capilar. Nos detalhes mesmo. Fio por fio.

Reportagem da Fernanda Sanchez.

Bate – Rebate

• No SBT, a não contratação de Otaviano Costa para nenhum dos novos programas ainda causa estranheza...

• ... O que se sabe é que pegou em alguma coisa. Ou em alguém.

• Maurício Noriega, comentarista esportivo, está conseguindo se dividir muito bem entre seu trabalho na rádio Transamérica e na CNN Brasil...

• ... E também encontrando tempo para seu blog diário, com notícias e análises do futebol.

• No esporte da Globo, a Olimpíada de Paris já está em curso...

• ... Providências de ordem burocrática, entre documentação e reservas, já começam a ser tomadas.

• “Que seja doce” está completando dez anos de exibição no GNT...

• ... E, na segunda-feira, tem a estreia da sua nova temporada, com exibição de segunda a sexta, às 20h15. Serão mais 40 episódios.

• Danni Suzuki foi confirmada em “Capoeira”, nova série do Star+. Direção de Tomás Portella.

• João Velho, filho da Cissa Guimarães e com vários trabalhos no currículo, interpreta Ben-Geber na décima temporada de “Reis”.