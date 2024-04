SBT vai disparar gravações de A Caverna Encantada

Alto contraste

O SBT, agora em abril, vai disparar as gravações de “A Caverna Encantada”, substituta de “A Infância de Romeu e Julieta”. Isabela Souza, conhecida por participações em séries da Disney, já deu um trato no visual para viver um dos principais papéis, o de uma professora.

Miguel Coelho e Mel Summers também estão no time de protagonistas.

Segundo profissionais da equipe, o pontapé inicial acontecerá no próximo mês, mas de maneira discreta.

Falta a cidade cenográfica – ainda em construção!

Elaborada pela equipe de Iris Abravanel, a trama conta a história de Anna, filha de Paulo, um médico missionário.

Os dois vivem juntos no norte de Minas Gerais. Só que ele recebe um chamado para uma missão perigosa e a menina não poderá acompanhá-lo.

Assim, a personagem de Mel será levada para um colégio interno no interior de São Paulo, o Rosa dos Ventos, onde passará a conviver com crianças bem diferentes, e acreditando que um dia seu pai irá retornar da misteriosa missão.

Em meio a isso, embarca numa jornada inesperada, na qual descobrirá muito mais a respeito dos enigmas do colégio, sua família e sobre ela mesma.

Também estão no elenco: Andrey Lopes, Thay Bergamim, Giu Nassa, Pamella Machado, Clarice Niskier, Phil Miler, Arthur Kohl, Ariane Souza, Henrique Sganzerla, Rosi Campos, Magali Biff, Theo Werneck e Luiza Tomé.

Campeonato Paulista

A Record exibe neste domingo, a partir das 17h45, a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista com exclusividade na TV aberta – duelo entre Santos e Palmeiras, ao vivo para todo o país, menos para o Rio de Janeiro. Na televisão, narração de Lucas Pereira e comentários de Walter Casagrande e Sálvio Spinola.

Porém, o público, incluindo os cariocas, poderá acompanhar uma narração diferente e com muito humor nas plataformas digitais PlayPlus e R7.com.

No digital, trabalhos de Sílvio Luiz, Bola e Carioca.

Tabelinha

As gravações da décima temporada de “Reis” – A Decadência – serão concluídas somente em abril.

Isso porque os seus trabalhos estão correndo simultaneamente aos da 11ª – A Divisão, para uma melhor produtividade em relação a cenários.

Beleza Fatal

A produtora Coração da Selva deu início ao trabalho de montagem dos capítulos da novela “Beleza Fatal”. E os primeiros resultados têm impressionado a direção da plataforma Max.

A estreia continua prevista para o segundo semestre.

Novelão

Fúlvio Stefanini, que esteve recentemente no “Programa de Todos os Programas”, também integra o elenco de “Alma Gêmea”, um dos melhores trabalhos de Walcyr Carrasco, com exibição no “Vale a Pena Ver de Novo” a partir do dia 6 de maio.

O elenco dessa novela, aliás, é muito forte. Além do Fúlvio, Priscila Fantim, Eduardo Moscovis, Flávia Alessandra, Ana Lucia Torre, Drica Moraes, Ângelo Antônio, Elizabeth Savala, Emilio Orciollo Netto, entre outros.

Efeitos

A produtora Casablanca, possivelmente a melhor do país em efeitos e pós-produção, também terá um papel importante nos trabalhos de “A Rainha da Pérsia”.

Só que no caso desta série, em uma linguagem mais realista.

Merecido

A Globo programou para o dia 10 de maio uma edição do especial “Tributo” dedicado a Zezé Motta.

Zezé que coleciona dezenas de trabalhos no cinema, teatro e televisão.

Falta ele

Larissa Manoela e Maísa Silva gravaram o documentário sobre Silvio Santos para a plataforma +SBT.

Daquele trio de “Carrossel”, portanto, só falta o Jean Paulo Campos – sempre lembrado pela jornada como Cirilo. O ator tem emplacado uma sequência de trabalhos na Globo.

Canta teen

Se nada mudar, as gravações da próxima temporada do “Canta Comigo Teen”, com Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, serão disparadas em 19 de abril. Lembrando que a versão com adultos já está em andamento e estreia em breve.

Total de 12 episódios.

Assusta

A coluna tem chamado atenção para a velocidade, cada vez maior, em que filmes do cinema chegam ao streaming. Tanto os daqui quanto os de fora. Isso é preocupante. Liga o sinal para as nossas salas! Mas, também é preciso entender o outro lado.

O streaming aparece como uma alternativa de recuperar parte do investimento.

Amy

Interpretada pela atriz inglesa Marisa Abela, a cinebiografia de Amy Winehouse estreia dia 12 de abril no Reino Unido e no resto do mundo a partir de 17 de maio.

Dirigido por Sam Taylor-Johnson, o filme “Back to black” será contado a partir da perspectiva da estrela com um olhar sem remorso sobre a mulher por trás do fenômeno e do relacionamento que inspirou um dos álbuns mais lendários de todos os tempos ("Back To Black", de 2006).

Investigação

“Perícia Lab”, uma coprodução da Sony e Mood Hunter, apresentada por André Ramiro, terá um novo episódio nesta segunda-feira, às 22h55, pelo AXN.

Os peritos Ricardo Salada e Telma Rocha reabrem um caso intrigante, repleto de pontas soltas e que chocou o Brasil, sobre a morte de um menino de 3 anos no interior de São Paulo.

Luz própria

Importante destacar o trabalho da Patrícia Abravanel à frente do “Programa Silvio Santos”. Imprimiu um estilo todo próprio e nunca procura imitar o pai.

Vez ou outra, é verdade, faz questão de homenageá-lo em cena – no que está muito certa.

Roteiro

Laíze Câmara, atriz e editora, acaba de criar a produtora O Bem Ecoa. E, por meio dela, vai lançar um curso de roteiro 100% gratuito em São Paulo, em parceria com o Proac(órgão de fomento) e Secretaria de Cultura.

A experiente roteirista Ingrid Zavarezzi também participa do projeto.

Bate-Rebate

• O “Esporte Espetacular”, exibido aos domingos na Globo, tem apresentado crescimento de audiência, tanto no Rio quanto em São Paulo...

• ... E seu pessoal credita o bom momento à proximidade de mais um Brasileirão e dos Jogos Olímpicos...

• ... O programa é comandado por Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez.

• O espetáculo “O Profeta” estará em cartaz no Rio de Janeiro, de 5 a 7 de abril, no Teatro Clara Nunes...

• ... A montagem repete a parceria entre a filósofa Lúcia Helena Galvão e o encenador Luiz Antônio Rocha, iniciada com a bem-sucedida peça “Helena Blavatsky, a Voz do Silêncio”.

• ... O músico e ator Sami Bordokan, em sua estreia no teatro, interpreta o Profeta.

• Elisà Romero, após concluir jornada nas gravações de “Reis”, esticou para a Europa.

• Thiaguinho lança em abril o projeto “Sorte”, que ele chama de “uma experiência multiplataforma”...

• ... O álbum é o primeiro de músicas inéditas do artista após o sucesso dos projetos “Tardezinha” (que gerou uma longa turnê nacional), “Meu Nome é Thiago André” e "Infinito" — todos pautados em regravações.

• Em sessão para convidados, Tiago Luchi e Genézio de Barros apresentam, nesta segunda-feira, o espetáculo “Irineu”, no Teatro Marte Hall, em São Paulo...

• ... A ação se passa em um hospital...

• ... A estreia para o público será no dia 6.

• É impressionante a força dos realities de confinamento...

• ... O jovem Davi Brito, em cartaz no BBB, já alcançou a marca de 8,1 milhões de seguidores.

• Ana Clara Lima, ex-BBB, considerada um fenômeno, já rompeu a marca de 10 milhões de seguidores.