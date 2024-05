Série Reis estreia 11ª temporada e destaca ambição de protagonistas

Alto contraste

Henrique Camargo vive Roboão em Reis - A Divisão (ULISSES NETTO/Seriella)

A Record, na próxima terça-feira, dia 21, promove a estreia de “Reis – A Divisão”, décima primeira temporada da série, dirigida por Rudi Lagemann, o Foguinho, e protagonizada por Henrique Camargo e Heitor Martinez, intérpretes de Roboão, e Vitor Novello e Marcelo Valle, dividindo o personagem Jeroboão.

Nas palavras do diretor, “a temporada 11 terá muitos conflitos. O reino dividido. Então o que domina a história é a discórdia, a desarmonia. São dois reis, com suas respectivas ambições, que precisam lidar com relações pessoais e familiares muito problemáticas e têm em comum o pavor de perder o poder!”.

“Há muitas tramas paralelas de destaque, trazendo novos personagens e talentosos atores para representá-los. Nada será como antes na Temporada 11″, avalia Lagemann.

Desta vez, uma trama focada no reinado de Roboão e na divisão de reino com Jeroboão. A rivalidade entre eles provocará o Cisma Hebraico, que consistiu na divisão política e religiosa das 12 tribos e no fim da monarquia que unia os hebreus.

O filho de Salomão (Guilherme Dellorto), após a morte deste, fica com o reino de Judá (reino do Sul), nos territórios das tribos de Judá e Benjamim, em torno de Jerusalém. Jeroboão, por sua vez, funda o reino de Israel (reino do Norte), composto por dez tribos.

A nova temporada de “Reis” contará com alguns personagens da décima e muitas novidades no elenco, como os casos de Brendha Haddad, Hadassa Mazarão, Felipe Camelo, Bianka Fernandes, Juliana Knust, Gabriel Vivan, Mharessa Fernanda, Giselle de Prattes, Ricky Tavares, Ana Rita Cerqueira, João Velho, Melanie Rozenmuter, Natascha Stransky, Claudia Mauro, entre outros.

Por sua vez, a 12ª temporada, “A Emboscada”, sobre o reinado de Abias - filho e sucessor de Roboão, está em curso, enquanto a 13ª, sendo escrita e com previsão de lançamento em 2025.

Roda Viva no RS

A TV Cultura apresenta nesta segunda-feira, dia 20, a partir das dez da noite, uma edição especial do programa “Roda Viva” diretamente de Porto Alegre, no Theatro São Pedro, para sabatinar o governador Eduardo Leite sobre a tragédia no Rio Grande do Sul.

Comando de Vera Magalhães e bancada formada por Fábio Schaffner (Zero Hora), Laís Duarte (Cultura), Jaqueline Sordi (jornalista e bióloga), Kelly Matos (Rádio Gaúcha), Samantha Klein (CBN) e André Machado (Ulbra TV).

Esta edição será realizada com o apoio da afiliada da Cultura na região metropolitana de Porto Alegre, a Ulbra TV.

Futebol

Com início dia 14 de junho, a TV Globo vai exibir cinco jogos da Eurocopa: o duelo de abertura entre Alemanha e Escócia pela fase de grupos, uma partida das oitavas de final, outra das quartas, uma das semifinais, além da decisão, que acontece no dia 14 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

O Sportv mostrará 26 jogos, dentro da cobertura multiplataforma que também inclui o Globoplay. No Brasil, a operação vai envolver cerca de 150 profissionais.

Camilla Damião, atriz de Terra e Paixão, está no elenco do filme A Pedra do Sino (Globo/João Miguel Júnior)

Finalização

“A Pedra do Sino”, longa-metragem escrito pelo roteirista Renato Modesto, o mesmo de “A Terra Prometida”, entrou em fase de pós-produção.

Com temática espiritualista e estreia prevista para 2025, a coprodução da Persona Filmes e Scriptonita conta a história de amor de um casal inter-racial nos tempos do Brasil Império.

Talentos de Minas

O elenco de “A Pedra do Sino” é formado basicamente por talentos de Minas Gerais.

Participam do roteiro: Bárbara Luz, Bruno Suzano, Alexandre Ciole, Jai Baptista, Jefferson da Fonseca, Inês Peixoto, Tizumba, Sérgio Pererê, Camilla Damião, entre outros. São 37 atores no total, entre elenco principal e secundário, além de mais de 60 figurantes, habitantes do Serro e Cataguases. Direção de Elza Cataldo.

Grazi Massafera fará cinema com Isis Valverde (Divulgação)

Curiosidade

Já estão acontecendo as filmagens do longa “Corrida dos Bichos”, uma superprodução da Amazon Prime Video, com várias estrelas do nosso audiovisual. Grazi Massafera e Isis Valverde integram o elenco. O detalhe é que Isis seria, incialmente, a estrela do remake de “Dona Beja”. Como a negociação não vingou, Grazi acabou herdando a personagem.

Outro nível

A propósito: pessoas próximas a Grazi Massafera garantem que não existe qualquer problema entre ela e Isis Valverde. Que a atriz não perde tempo com esses boatos.

Apostam inclusive que Grazi e Isis posarão juntas para divulgar o filme “Corrida dos Bichos” assim que forem requisitadas.

Tem estrela

Ainda em relação a “Corrida dos Bichos”, quem também aparece no elenco é o garoto João Guilherme, filho do cantor Leonardo.

Chama atenção o fato de o ator estar sempre presente em grandes projetos.

Elenco de 4 K - Comédia entre amigos, produção que estreia em junho no Rio (Divulgação)

Teatro

Depois de filmarem juntos o longa “Cansei de Ser Nerd”, que será lançada nos cinemas no fim do ano, os atores Thais Belchior, Fernando Caruso, Bia Guedes e Pedro Benevides investem no teatro.

Eles estreiam o show “4K- Comédia entre amigos”, dia 1º de junho, na Casa da Comédia, no Rio de Janeiro.

Escalado

Wolney Oliveira, ator e dublador, com currículo dos mais recheados em cinema, teatro e TV, vai integrar o elenco da série “Neemias” na Record.

O personagem, Zabai, será um dos aliados do protagonista, interpretado por Mario Bregieira.

Oliveira, recentemente, passou por “Até Onde Ela Vai”, “Elas Por Elas”, “Dona Beja” e “Arcanjo Renegado – terceira temporada”.

Estrada

Os irmãos sertanejos Guilherme e Santiago estão comemorando 30 anos de carreira.

Para marcar esse momento, eles vão gravar um audiovisual comemorativo, dia 22, quando a dupla se apresenta no Espaço Unimed, na capital paulista, em show dirigido e produzido por Samuel Deolli.

Carina Sacchelli vem com novo projeto no cinema (Carlos Sales)

Sem parar

Carina Sacchelli, uma das protagonistas do longa “Morando com o crush”, que estreia dia 23 nos cinemas, agora se prepara para dar vida à escritora Helena Jobim, irmã mais nova de Tom Jobim, no filme “Helena”.

A produção, que mistura ficção e documentário, tem direção de Ernane Alves e contará com poesias declamadas por artistas como Sandy, Deborah Secco e Bruno Gagliasso.

Operação

O elenco de “Renascer” começa a ser inflado para dar um ritmo diferente à trama.

As mudanças são necessárias porque a novela parou no tempo. Nada acontece.

Demora

A Warner Bros. Discovery jogou uma ducha gelada nos fãs da série “The Last Of Us” que torciam por sua volta ao ar ainda este ano. Segundo a gigante do Entretenimento, o retorno acontecerá apenas em 2025, no canal HBO e na Max, mas sem definir um período.

Além de Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria, o elenco terá algumas novidades e também participações.

Chrystian é entrevistado por Carolina Ferraz (Divulgação)

Transplante

O “Domingo Espetacular”, em sua edição de hoje na Record, traz uma entrevista de Carolina Ferraz com o cantor sertanejo Chrystian.

Ele desabafa sobre a espera para fazer um transplante de rim e a pressão para retomar a dupla com o irmão Ralf.

Bate-Rebate

· Pernambucano, Geyson Luiz está festejando 20 anos de carreira e é o protagonista da série “Lama dos dias”, que estreia segunda temporada dia 24 no Canal Brasil...

· ... A obra resgata o início do movimento manguebeat e remonta a cena cultural de Recife dos anos 1990. Geyson também pode ser visto em “Cangaço novo”, no Prime Video.

· Já está definido que o novo programa da Regina Casé, para as noites de domingo, será gravado nos Estúdios Globo.

· A Rio2C, maior encontro de criatividade da América Latina, será realizada de 4 a 9 de junho na Cidade das Artes...

· ... Durante seis dias, mais de 1000 palestrantes de diferentes setores da indústria do Entretenimento debaterão em 18 palcos...

· ... Luciano Huck será uma das atrações do evento, falando ao painel “Comunicação e Impacto Social no Século XXI”.

· Indira Nascimento também integra o time de estrelas do remake de “Dona Beja”.

· “Meu Sangue Ferve por Você” chega aos cinemas no próximo dia 30...

· ... E pelo material já colocado para promoção do filme, Giovana Cordeiro, como Magali West, promete chamar atenção.

· Terminaram as filmagens de “Vítimas do Dia”, terceiro longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo...

· ... Com roteiro de Dino Cantelli e direção artística de Bruno Safadi, trata-se de um drama realista carregado em brasilidade e tensão...

· ... Mostra uma noite decisiva na vida do casal Daiane (Jéssica Ellen) e Elder (Amaury Lorenzo), que espera o primeiro filho, Davi...

· ... Na reta final da gravidez, Daiane tem um desejo e pede ao marido que compre uma fruta. Para atendê-la, Elder vai até o supermercado, onde fica preso após ser atingido por uma bala perdida...

· ... Daiane entra em trabalho de parto e tem início uma corrida contra o tempo: de um lado, o pequeno Davi pede para nascer; do outro, Elder faz de tudo para sobreviver...

· ... A atriz Aretha Sadick também integra o elenco de “Vítimas do Dia”, depois de gravar a série “Reencarne”, do Globoplay.

· O Teatro Fashion Mall, no Rio, até 16 de junho, recebe apresentações do espetáculo “Maio Antes Que Você Me Esqueça”, com Ilvio Amaral e Maurício Canguçu...

· ... Uma história que mistura humor e emoção ao lidar com as complexidades do Alzheimer.

· Refletindo entre razão e sentimentos a flor da pele, o músico Tuono lança a canção “O Dia Que a Luz Apagou”, em parceria com Lacruz...

· ... O trabalho marca uma nova fase na carreira de Tuono e traz de volta as origens do artista com músicas que refletem sobre ansiedade e depressão.

· No “Hora do Faro” deste domingo, Baronesa, primeira eliminada da Mansão, participa do quadro “A Conquista do Poder”...

· ... E ainda: Rodrigo Faro invade a sede do reality “A Grande Conquista” para promover uma atividade aos “conquisteiros” que promete esquentar os ânimos em Itapecerica da Serra.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.