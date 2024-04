Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Briga da TV no final de tarde promete fortes emoções "Tá na Hora" chega com a responsabilidade de superar importantes desafios

Luiz Bacci apresenta o "Cidade Alerta" na Record Luiz Bacci apresenta o "Cidade Alerta" na Record (Reprodução/Instagram)

Só o tempo para anunciar o resultado de toda essa briga no final de tarde.

O SBT promoveu, segunda-feira, o lançamento do “Tá na Hora”, com Christina Rocha e Marcão do Povo, também anunciado como uma das principais apostas da sua nova programação.

Mas como está ainda em processo de decolagem, recomenda o bom juízo deixar correr um certo tempo para se ter uma ideia mais próxima das suas reais possibilidades. Por enquanto, é só um começo, ainda sujeito a reparos que são sempre inevitáveis em pleno voo.

Porém, o que em apenas esses dois dias nos foi oferecido conhecer é que, guardadas as diferenças na decoração e forma de se apresentar, é mais um jornal — que nada tem de “revista eletrônica” e que veio se juntar, em semelhança e gênero, aos já conhecidos “Cidade Alerta” e “Brasil Urgente”.

É pancadaria pesada, em uma faixa de horário com índices de audiência estabelecidos e distribuídos. Tentar se inserir por aí e reunir forças suficientes para promover uma boa entrega ao “SBT Brasil” são as principais missões que o “Tá na Hora” tem pela frente. Fácil não será.

Desfalcado, José Luiz Datena tem pedreira pela frente Desfalcado, José Luiz Datena tem pedreira pela frente (TV Band/Reprodução - 30.6.2022)

Primo pobre - 1

No campo das possibilidades, consideradas as condições atuais, o “Brasil Urgente” é o que pode ter mais a perder, em sua disputa de sempre com o “Cidade Alerta” e a chegada do “Tá na Hora”.

Não por outras razões, mas é aquele, entre os três, com menores condições de entrar numa disputa aberta.

Primo pobre – 2

O problema do “Brasil Urgente” é que o poderio da sua produção foi enfraquecido no decorrer dos últimos tempos.

Além de uma equipe de reportagem bem diminuída, tem recursos muito menores que Record e SBT. Até o helicóptero, que sempre foi uma das suas principais ferramentas, não é mais utilizado.

Dupla titular

Depois das férias, usadas também para uma pequena correção ortopédica, Christina Lemos retomou sua posição na bancada do “Jornal da Record” na segunda-feira.

Está novamente formando a dupla titular com Celso Freitas.

Lado bom

O jornalismo está cada dia com maior espaço na programação da TV aberta. Prova, provada, da sua boa aceitação por parte do telespectador.

O mercado, diante disso, nunca esteve tão propício para os jovens valores da reportagem.

Mas falta isso

O que se observa facilmente agora, diante dessa maior abertura no jornalismo da TV, é que muitos desses profissionais ainda não estão prontos ou não foram devidamente preparados para a função.

Saber falar corretamente e se fazer entender são condições essenciais. A fonoaudiologia pode ajudar bastante.

Tóxico

A partir desta sexta-feira e durante três episódios, Mouhamed Harfouch aparece como Felipe na série “Matches”, em exibição na Max e Warner.

Que se envolve com Lara (Fernanda de Freitas) e faz a linha príncipe encantado. Só que depois revela sua outra face, abusivo e machista.

Johnny Saad, Lisiane Russo - diretora geral da Band RS, Governador Eduardo Leite, Ricardo Saad e Renata Fan na inauguração de segunda-feira Johnny Saad, Lisiane Russo - diretora geral da Band RS, Governador Eduardo Leite, Ricardo Saad e Renata Fan na inauguração de segunda-feira (Instagram)

Nova sede

A Band, em Porto Alegre, operava em uma casa própria, mas já muito antiga. Nesta última segunda-feira, foi inaugurada a sua nova sede, que ocupa dois andares de um edifício todo envidraçado e moderno no Campus da PUC. Local cuidadosamente escolhido pelo Ricardo Saad.

Lá passaram a funcionar todos os seus departamentos.

Cuidando de tudo

Na Rede TV!, aos poucos e após a saída de Roberto Martins da sua direção de produção, percebe-se que Andrea Dallevo vai se colocando à frente de tudo.

Hoje, quase um mês, só o departamento de jornalismo segue sem a sua interferência. Está com a TV nas mãos.

Salão do automóvel

O tradicional Salão do Automóvel, que nasceu no Ibirapuera e depois continuou no Anhembi, interrompido pela pandemia e altos custos a partir de 2020, parece que tem chances de voltar neste ano.

Independentemente disso, a Band, no estacionamento dela, agora tem o salãozinho particular, que não fica a dever a nenhum outro. É de chamar atenção os tantos e tão variados ricos modelos.

Esqueceu?

Sempre existem os exageros, mas é preciso tomar cuidado. O SBT, no lançamento do programa dele, anunciou Tirulipa como “palhaço mais famoso do Brasil” e na coletiva o próprio artista, tomando a palavra, disse que ser esta “a primeira vez que a televisão brasileira traz o circo para a TV”.

Ou peca pelo esquecimento, ou só faz valer sua memória recente. E que significaram e fizeram Arrelia, Pimentinha, Fuzarca, Torresmo, Piolim, Atchim, Espirro, Patati, Patatá e o próprio Bozo, no mesmo SBT?

Maria Cândida está com toda uma vida fora da TV Maria Cândida está com toda uma vida fora da TV (divulgação)

Poderosas

Maria Cândida, conhecida por vários trabalhos na TV, entre jornalismo e entretenimento na Globo, SBT e Record, está voltada agora para o seu lado empreendedor, realizando palestras e encontros com mulheres acima dos 50 anos. Se deu muito bem com isso. Agenda disputada.

Giovanna Antonelli também passou a realizar um trabalho parecido.

Bate – Rebate

• Com Regina Casé, “Dona Lurdes - O Filme” chega aos cinemas no próximo dia 28...

• ...É derivado da novela “Amor de Mãe”.

• Dentro das comemorações dos seus 50 anos, a “Sessão da Tarde” mostra, quinta-feira, “Minha Vida em Marte”...

• ... Com Mônica Martelli e Paulo Gustavo.

• Teve uma troca estratégica de local na festa de 4º aniversário da CNN Brasil...

• ... Em vez da casa do empresário Jose Seripieri Filho, foi na do seu presidente executivo João Camargo. Mas só para autoridades e empresários.

• Há muito tempo na fila das séries do Globoplay, “O Jogo Que Mudou a História” será disponibilizada em junho...

• ... Fala sobre a ascensão das facções criminosas do Rio nas décadas de 1970 e 1980...

• ... E como uma partida de futebol influenciou para a eclosão de uma guerra que durou 25 anos.

• Christina Rocha e Marcão do Povo estarão no banco da “Praça” nesta quinta-feira. Tudo no esquema para divulgar o novo jornal dos finais de tarde.

• Julia Lemmertz, como mãe da personagem da Karine Teles fará uma participação especial nos capítulos finais de “Elas por Elas”, da Globo. Gravando.