Streaming puxa o freio da sua produção. TV aberta deslancha no mundo Nosso mercado começa a seguir a mesma tendência do que acontece lá fora

Além da série Justiça 2, no Globoplay, Juliana Xavier viverá Maaca em "Reis – A Decadência" (ULISSES NETTO/Seriella)

O mercado do audiovisual, de modo especial a produção do streaming, vem sofrendo grandes transformações não apenas aqui, mas em outros importantes setores do mundo.

No Brasil, por exemplo, só as atividades esportivas da Paramount+ continuam em curso, porque no mais parou praticamente tudo, assim como já existem rumores que a Amazon, em pouco tempo, também deve diminuir drasticamente as suas produções.

Tudo muito igual ao que vem acontecendo em outros lugares, com fusões e retratação de investimentos. Apenas Estados Unidos e Espanha, pelo menos por enquanto, aparecem como exceções.

Parece que a bolha estourou, por isso o cenário atual é todo diferente daquele que existiu antes e mesmo durante os anos da pandemia. E o que também acaba justificando as tantas refilmagens e continuidade de séries, porque seus custos são um pouco menores.

Não por acaso também, o refortalecimento da TV aberta que já se observa em muitos países, muito em função do seu cardápio variado de atrações e a possibilidade de poder atingir um número infinitamente maior de pessoas.

Lá fora

Quando se fala no refortalecimento da TV aberta em alguns dos mais importantes países do mundo, Estados Unidos entre eles, é importante destacar que isto não acontece só na sua audiência.

Talvez por consequência, ela passou a ser buscada com uma intensidade ainda maior pelos principais anunciantes.

Uma realidade

O Brasil é imenso e assunto nunca falta, por isso, a não ser que se trate de algo muito excepcional, os programas de TV têm todas as condições de poder variar suas pautas.

Da mesma forma que não faltam bons entrevistados. Em ambos os casos, dá um pouco mais de trabalho porque precisa procurar. Mas é do jogo.

"Chega Mais", da Michelle Barros, também foi na casa do Cesar Filho

Vai daí que

Mesmo em TVs diferentes, os programas de variedades, entre os vários que hoje existem, não se pode aceitar o Ctrl C e Ctrl V. Inconcebível, entre concorrentes e ainda mais da mesma emissora.

Não faz nem duas semanas que a Eliana entrevistou o Cesar Filho e a Elaine, esposa, na casa deles. E não é que o “Chega Mais”, quinta-feira agora, foi lá de novo. Não é assim que funciona.

Duas coisas

Tem gente, dentro da televisão, fazendo televisão, que não assiste televisão. Prova, provada é o que acaba de ser descrito acima.

Ou vai pela lei do menor esforço. Difícil saber o que é pior.

Série C

O Zapping Sports fechou acordo para transmitir os jogos da Série C, do Brasileirão, a partir do próximo dia 20.

Serão 65 partidas, sendo 38 delas exclusivas.

JK

Uma das principais produções da TV Cultura no último ano, a minissérie “JK, O Reinventor do Brasil” terá uma reapresentação em maratona de dois episódios consecutivos. Isto acontecerá nos dias 20 e 27, a partir das 22h30.

Por outra

Além da TV, a série que retrata a vida do ex-presidente Juscelino Kubitschek será exibida para convidados em Goiânia, no dia 18, e no dia 22, em Brasília, na reinauguração do Cine Brasília.

A Cultura lançará, ainda, uma fotobiografia sobre JK, assinada pelo diretor-geral da minissérie, Fábio Chateaubriand.

José Roberto Maluf, presidente da TV Cultura

Aniversário

A TV Cultura vai chegar aos 55 anos, no dia 15 de junho próximo.

Em um depoimento na TV interna, o presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf fez uma série de esclarecimentos.

Entre eles

Em resposta às recentes palavras do governador Tarcísio de Freitas, de que seriam cortadas receitas da FPA, Maluf informou que a TV Cultura não é uma TV estatal, mas uma TV pública.

E que a TV não pertence ao Governo do Estado, que por lei, obrigação legal, precisa pagar a conta de 800 funcionários e a Cultura tem muito mais que isso. Falou ainda que, como TV pública, ela possui um Conselho Curador e a sua direção executiva, que têm como uma só meta a independência, imparcialidade e credibilidade no seu jornalismo.

Roberto Cabrini está envolvido com o documentário de Senna

Ainda lá

Roberto Cabrini, depois da Itália, agora está na Inglaterra, trabalhando na produção de um documentário especial sobre os 30 anos da morte de Ayrton Senna.

Depois do lançamento no Playplus, uma matéria especial no “Domingo Espetacular” do dia 28 e a exibição completa, na mesma noite, no “Câmera Record”.

Elenco

Adriana Esteves está confirmada no elenco de “Mania de você”, novela de João Emanuel Carneiro, substituta de “Renascer” na fila das 21h.

As gravações começam em meados de maio, com externas em Portugal e estúdios no Rio.

Gerações

Ana Castela, destaque da trilha de “Terra e Paixão”, gravou um novo projeto com sertanejos de várias gerações.

Em “Herança Boiadeira”, título do álbum, registrado no rancho da cantora, em Londrina, as participações de Paula Fernandes, Gino e Geno, Eduardo Costa, Gian e Giovani, Matogrosso e Mathias, Perla Paraguaia, Jayne, Trio Parada Dura, Rionegro e Solimões e Léo e Raphael.

Maurício Mabfrini e Nicole Balhs no "Bar do Gogó"

Gogó

O “Bar do Gogó”, do Maurício Manfrini, em sua segunda temporada no Multishow, tem direção do Silvio Guindane e Evaldo Lemos. E no seu elenco fixo, Rosane Gofman, Paulo Mathias e Rômulo Bellotti.

Entre tanta gente boa que já foi, como Xuxa, Viviane Araújo e Angélica, Nicole Bahls foi a convidada de uma das últimas gravações.

Bate – Rebate

• A atriz-mirim Oli Bela, intérprete de Tafate na série “Reis”, também será uma das atrações da remontagem de “A Noviça Rebelde”, como Brigitta, irmã de Liesl(Larissa Manoela)...

• ... Protagonizado por Malu Rodrigues, o musical estreia dia 19 no Rio de Janeiro – Teatro Riachuelo.

• A estreia do “Na Geral”, programa de humor esportivo com Lélio Teixeira e Beto Hora, fez crescer os números da rádio 365...

• ... Da estreia em 27 de fevereiro, até aqui, observou um salto de 1334 mil para 1,2 milhão de impressões. Programa com Moacyr Franco foi antológico.

• Walther Negrão, de olho no mercado, tem mantido negociações com a TV portuguesa...

• ... Ele, o Negrão, até estava quieto no canto dele – um canto com nem sei quantos alqueires, mas aí o telefone tocou...

• ... Uma ligação de Lisboa e a mosquinha azul de novo em cena.

• Canal Brasil marca presença no Festival de Cannes com a coprodução “Motel Destino”, dirigida por Karim Aïnouz...

• ... É um thriller erótico e foi inteiramente filmado no Ceará...

• ... Iago Xavier e Nataly Rocha são os protagonistas. Fábio Assunção faz um papel secundário.