Sucesso nas redes sociais e na publicidade, Aline Campos investe no cinema

Aline Campos aposta no cinema (Divulgação )

A atriz e modelo Aline Campos (ex-Riscado), com mais de 12 milhões de seguidores numa rede social e sucesso também na publicidade, tem investido forte no cinema, em especial no gênero comédia, segmento que mais atrai público para as salas do país.

Depois da grande aceitação de “Os Farofeiros 1”, que arrecadou impressionantes R$ 36.8 milhões em bilheteria, sendo considerado um dos mais assistidos dos últimos tempos, Aline, em 2023, esteve em cartaz com dois longas - “Um Dia Cinco Estrelas” e “O Porteiro”.

Agora, ela retorna com “Os Farofeiros 2”, já em cartaz, que promete um sucesso ainda maior.

E não para por aí: em maio, Aline marcará presença em outro lançamento, “Férias Trocadas”, com direção de Bruno Barreto.

“Estou muito feliz com o resultado do filme... ‘Os Farofeiros 2’ consegue ser mais engraçado que o primeiro, segundo os feedbacks que venho recebendo! Depois de tantos anos esperando a continuação dessa farofa, a vontade de todos pra fazer acontecer era tão grande que o resultado foi melhor do que o esperado”, declara Aline, intérprete de Ellen, uma personagem que desafia estereótipos.

“O sucesso do primeiro já foi algo que se tornou divisor de águas na minha carreira. Um filme que acessa todas as idades, gêneros, classes. Tenho certeza que o segundo vai trazer para todos que fizeram parte muitos frutos positivos”, prossegue.

Além de seu comprometimento com o cinema, Aline, esse ano, estreia como apresentadora de um reality show do E! Entertainment, o “Segue o Baile”, que promete movimentar o mundo da dança e das redes sociais, no segundo semestre deste ano.