Também no esporte da TV falta orientação e uma melhor retaguarda A emoção não pode ser confundida com berros e gritarias, muitas vezes em tempo integral

Luciana Mariano é contratada da ESPN

Ontem mesmo, por aqui se falou o quanto de bagagem os jornalistas mais experientes poderiam passar ao pessoal mais jovem, em início de carreira, nas redações, reportagens, bancadas e em inúmeras outras situações.

E entre essas tantas, por exemplo, também no campo esportivo.

A Globo, em suas fileiras, teve até pouco tempo o saudoso Marco Mora, que pegava no pé sem dó, era ranzinza muitas vezes, mas que foi extremamente importante na carreira de muita gente boa. E que sempre se colocava à frente na defesa dos interesses de todos.

Hoje, percebe-se, falta um pouco de Marco Mora por aí. E isto para o bem de uma galera, que muitas vezes procura fazer o melhor, mas que erra no tom e insiste em cometer exageros desnecessários. Esquecem que a viagem da bola deve ditar o ritmo. E não a gritaria ou falsa emoção em tempo integral. Berro e emoção, é preciso repetir, não são e nem nunca serão sinônimos

Isto, tanto em se tratando de homens como mulheres, que têm muitas vezes dificuldades de controlar os seus excessos, com descompassos que acabam por comprometer todo o trabalho. É por aí que alguém, com devido conhecimento e autoridade, deve entrar e falar diretamente no ouvido deles e delas.

Aí, um gaiato qualquer poderá dizer, “já está pegando no pé da mulherada!”. Negativo. Importante, para todos os fins e efeitos, citar Luciana Mariano, o trabalho que ela apresenta na ESPN, sendo alguém que teve ninguém menos que Luciano do Valle como professor, aquele que a maioria considera, tecnicamente e até hoje, o mais perfeito de todos. E do gol mais bonito.

Cuidados essenciais

E quando se reclama em uma retaguarda eficiente para a narração esportiva, se fala em buscar todo apoio possível, inclusive de profissionais especializados, como fonoaudiólogos.

Hoje, verifica-se, entre homens e mulheres no futebol, especialmente, está faltando um pouco desse cuidado. O saber trabalhar bem com a voz durante uma transmissão.

Virgínia Fonseca vai apresentar o "Sabadou" no SBT Virgínia Fonseca vai apresentar o "Sabadou" no SBT (Reprodução/Instagram)

Contra o tempo

Direção do SBT está fazendo de tudo para obedecer à ordem de entrada dos seus novos programas, sem recorrer a adiamentos.

Por exemplo, uma parte dos cenários está sendo construída fora. O “Sabadou”, da Virgínia Fonseca, é um deles.

De qualquer forma

Há todo um esforço para que o calendário de estreias do SBT será obedecido.

O único “agá” é que o novo “SBT Brasil”, jornal, vai começar uma semana antes do “Tá na Hora!”, programa das tardes. Um período que ele não poderá contar com esta alavanca.

Caminho

Na Band, já há quem admita que um dos objetivos a ser alcançado, é colocar novela – pelo menos uma - na sua grade de programação diária. E quanto antes possível.

Estuda-se, preferencialmente, trabalhar com parcerias.

Série A2 - 1

Neste sábado, a Record inicia as transmissões do Campeonato Paulista da Série A2, uma competição que reúne times bastante conhecidos do futebol brasileiro.

Hoje serão dois jogos.

Delcimar Leite transmite XV de Piracicaba e Portuguesa Santista Delcimar Leite transmite XV de Piracicaba e Portuguesa Santista (divulgação)

Série A2 – 2

A Record, para as praças de Campinas, Santos e São José dos Campos, vai transmitir XV de Piracicaba e Portuguesa Santista, com narração de Decimar Leite e comentários de Beto Quinalha e Zenon.

No mesmo horário, às 17h, com apresentação de Jean Sgarbi, narração de Evaldo Prado e comentários de Fabiano Farah, Ferroviária e Linense para Ribeirão Preto, Franca, Bauru e Sorocaba.

Ficou naquilo

A pergunta, que já é de algum tempo e pode ser repetida, é o que será do Canal 21?

A impressão que se tem é que, após se pensar e desistir de ser uma nova TV esportiva, não existem mais planos nenhum para ele. Está no ar, simplesmente assim, sem nada de mais atrativo ou qualquer plano pela frente.

Reconhecimento

Existiram críticas, algumas muito justas e outras exageradas, mas cabe reconhecer a melhora observada nas transmissões do Campeonato Paulista nessas suas últimas rodadas.

O trabalho é feito pela Livemode.

Em produção

O documentário do Silvio Santos está com seus trabalhos em curso no SBT.

Todos os que, direta ou indiretamente, participaram e continuam participando da vida do nosso herói estão gravando depoimentos. Entre os imprescindíveis, Liminha e Roque.

Andrea Beltrão vem aí no cinema e na TV Andrea Beltrão vem aí no cinema e na TV (Manuella Mello)

Vias diferentes

Andrea Beltrão é alguém que transita por todos os caminhos possíveis, com trabalhos, quase o tempo todo, no teatro, cinema e televisão.

Agora, no elenco de “No Rancho Fundo”, próxima das 18h na Globo, já no início dos seus trabalhos, ela também vai estrear “Antígona 442 a.C.” no Curta!, dia 27 de março. A personagem-título da tragédia de Sófocles.

A propósito

Em “No Rancho Fundo”, que terá Alexandre Nero e Andrea Beltrão como marido e mulher, a Globo teve o cuidado de selecionar vários atores e atrizes fora do circuito Rio-São Paulo.

A trama passa longe dos grandes centros.

Bate – Rebate

• A partir desta próxima segunda-feira, o SporTV passa a transmitir a 10ª edição do Brasil Open, hoje considerado o maior torneio de tênis da América do Sul...

• ... Como grandes atrações, o espanhol Carlos Alcaraz e o suíço Stan Wawrinka.

• O Multishow vai transmitir o desfile das escolas campeãs do Rio, neste sábado, a partir das 21h30.

• Christina Lemos, em férias no “Jornal da Record”, passou por uma pequena correção ortopédica. Já está se recuperando em casa.

• A luta Popó contra Bambam, na Vibra São Paulo, dia 24, terá transmissão da Globo e do Combate.

• “Família é Tudo”, próxima das 19h na Globo, teve cenas gravadas em Campos do Jordão.

• Em entrevista ao Wanderley Nogueira na Jovem Pan, Eduardo Barella, presidente do Consórcio Allegra Pacaembu, revelou dados bem interessantes...

• ... Entre eles, que já existem 80 datas reservadas para shows...

• ... E ressaltou que a memória e a história do complexo sempre foram prioridade para o empreendimento.

• A Banda Yahoo está celebrando 35 anos com nova turnê...

• ... Neste sábado, o show é na Blue Note, em São Paulo, com duas horas dos grandes sucessos.