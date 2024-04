Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Temporadas de 'Reis' avançam na dramaturgia da Record Décima temporada da série estreia no dia 22 de abril

Guilherme Dellorto vive Salomão em Reis Guilherme Dellorto vive Salomão em Reis (Seriella )

A parceria Record-Seriella está às voltas com as gravações de “Reis – A Decadência”, uma página que mostra a queda do rei Salomão, interpretado por Guilherme Dellorto.

Cenários grandiosos e novos personagens, vividos por nomes conhecidos e estreantes, farão parte desta próxima temporada, marcada pelas decisões erradas do protagonista.

Em um total de 21 capítulos, a estreia de “A Decadência” está marcada para 22 de abril e seus trabalhos, entre estúdio e externas, devem seguir, a princípio, até o fim de março.

Porém, já é possível informar que as gravações de “A Divisão”, 11ª da série, focada no reinado de Roboão (Henrique Camargo) e na divisão de reino com Jeroboão (Vitor Novello), também estão com seus trabalhos em curso, mas ainda num ritmo mais tranquilo.

Quanto à 12ª, se nada mudar, o subtítulo será “A Emboscada”, sobre o reinado de Abias - filho e sucessor de Roboão.

O Santos vai disputar a série B do campeonato brasileiro O Santos vai disputar a série B do campeonato brasileiro (Instagram)

Tamanho da bronca

Sobre toda a confusão em jogo, os direitos de transmissão da Série B, com a Brax jogando a toalha, sabe-se que o contrato da empresa com a CBF, até 2026, é de quase R$ 900 milhões.

Difícil saber como isso será administrado agora.

Serve a lição

Para a CBF, ainda sobre esta questão de direitos, é necessário tirar lições desse tamanho desastre.

Uma boa saída, a que pode ser a melhor de todas, é nunca concentrar tudo numa agência só.

Na espera

Em todo esse imbróglio Brax-CBF-Série B-Band, o Santos está acompanhando o desenrolar dos acontecimentos com especial atenção.

Ainda não tem nada fechado com a sua direção para transmissão dos jogos na TV aberta. Só com o SporTV-Premiere, por enquanto.

No aquecimento

Henrique Guilherme, respeitado jornalista esportivo que até bem poucos dias ainda prestava serviços na Transamérica FM, está pronto para novos desafios, agora no campo digital.

Vem aí o “Canal do Henrique”, com entrevistas e histórias das mais divertidas, colecionadas ao longo de todos esses anos.

Triste observar

A propósito do esporte da Transamérica, é triste observar que, da sua equipe original, só restam Eder Luiz e Thomaz Rafael. Assim como se demonstra a ostensiva maneira de pensar e agir da sua nova direção.

Os demais, com RGs antigos, foram excluídos do circuito. Só mais recentemente, Márcio Bernardes, Henrique Guilherme, Oswaldo Maciel e Paulo Roberto Martins, que acabou falecendo.

Nota política

Mas que também tem um tudo a ver com televisão: Tabata Amaral. Candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisas realizadas pelo próprio partido, subiu de 4% para 16% em um mês.

Ou imediatamente após o nome de José Luiz Datena ser anunciado como seu vice.

Francisca Queiroz, a guerreira Artemísia de “A Rainha da Pérsia”, em intervalo de gravações no Marrocos Francisca Queiroz, a guerreira Artemísia de “A Rainha da Pérsia”, em intervalo de gravações no Marrocos (reprodução)

No clima

Francisca Queiroz, a guerreira Artemísia de “A Rainha da Pérsia”, é uma das mais exigidas nas externas, ainda em curso, no Marrocos.

E em quase todas as cenas, ela irá sempre aparecer acompanhada de dois cachorros gigantes.

Mercado em aberto

O desmanche quase que completo do banco de elenco da Globo, pelo menos até aqui, não comprometeu o processo de escalação dos seus trabalhos, entre novelas e séries.

Aliás, vários daqueles que saíram têm aceitado muito bem os chamados para contratos por obra.

Por exemplo

Carolina Dieckmann, que recentemente deixou a Globo após mais de 30 anos de serviços prestados, já tem seu nome comentado para dois próximos trabalhos.

Segundo se informa, um deles, com toda certeza para uma nova novela.

Intervalo 1

Henrique Collor, nome dos mais respeitados do mercado, com passagens por Rede TV!, Amazon e Band, deixou a CNN Brasil.

E já é o mais novo reforço do departamento comercial da Record, equipe do Alarico Neves, assumindo a Direção Comercial do Núcleo 2.

Intervalo 2

Cris Moreira, por sua vez e como se antecipou aqui, começa nesta sexta-feira seu trabalho na direção da área comercial da CNN Brasil. O nome do cargo é VP de Relações Estratégicas.

O mesmo Cris de tantos anos de Band.

A vida é assim

A coluna acabou sabendo que Fausto Silva estava tranquilamente em sua casa, domingo, assistindo ao jogo entre Guarani e São Paulo, quando o telefone tocou e ele foi chamado ao hospital para a cirurgia que aconteceu na segunda-feira.

E não é que teve gente, entre tudo que foi dito, falando em uma festa no dia da internação. Tá difícil.

Tênis

A ESPN se prepara para exibir, já no começo de março, duas competições tradicionais do tênis: os Masters 1000 de Indian Wells e Miami.

As competições estão entre as mais importantes do calendário da modalidade e reúnem os melhores jogadores do mundo, incluindo Bia Haddad.

Eli Ferreira é a "professorinha" Lu, de Renascer Eli Ferreira é a "professorinha" Lu, de Renascer (Globo/ Léo Rosário)

Professorinha

A Globo exibe nesta quinta-feira, em “Renascer”, as primeiras cenas de Eli Ferreira como a professora Lu – papel que marcou a carreira de Leila Lopes (1959-2009).

Obstinada e devota na missão de educar, ela chega ao vilarejo para dar aulas para as crianças na escola da fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Personagens

No “Hoje em Dia” desta sexta-feira na Record, no quadro “Personagens do Brasil”, a exibição de uma história muito especial que Renata Alves foi reviver em Aracaju.

Há 7 anos, ela conheceu o Seu Déda, que levava o forró para as ruas a bordo de um fusca. Seu Déda, infelizmente, não está mais entre nós, mas seu filho continua tocando o projeto.

Bate – Rebate

· Benjamin Back liga e avisa: diferentemente do que a coluna informou, a equipe do novo programa dele no SBT terá dois roteiristas...

· ... A primeira gravação do “É Tudo Nosso” está marcada para o dia 7 de março...

· ... A mesma data da coletiva de lançamento dos novos programas.

· Também muito devido ao comportamento de alguns e algumas, as gravações de “Dona Beja”, da Max, tiveram seus trancos e solavancos...

· ... Agora, parece, tudo caminha de forma em parâmetros mais normais. Que bom!

· Estava prevista para ontem uma gravação do Kleber Bambam para “A Praça é Nossa”.

· Joaquim Lopes, ator e apresentador, se despediu da Globo, após 14 anos de casa.

· Sérgio Maurício, além da Fórmula 1 no sábado, faz o clássico do Campeonato Carioca, Fluminense X Botafogo, no domingo, na Band.