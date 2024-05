Times de futebol oferecem aos jornalistas o pior dos tratamentos Repórteres são obrigados a ficar do lado de fora dos CTs, expostos a todos os perigos

Lilliany Nascimento Repórter foi assaltada na frente do CT do Palmeiras (Instagram)

Há não tanto tempo assim, quando não trancavam os seus treinamentos, os principais clubes tinham um reservado para os jornalistas, com água, café e até bolachas ou biscoitos. Um tratamento como se deve. Ou, no mínimo, como recomenda a boa educação.

Só que agora, porque escondem as suas preparações e, às vezes escondem tanto que elas nem aparecem nos jogos, a imprensa é obrigada a ficar do lado de fora dos CTs.

Isso todos os dias, faça chuva, sol, com direito a picadas de mosquitos e expostos a todos os perigos. A pandemia, que já foi faz tempo, serviu de desculpa para encarcerar nossos craques.

Pois bem, na quinta-feira passada, em mais um capítulo da série, levaram o celular da Lilliany Nascimento, da ESPN, grávida, enquanto ela aguardava a abertura dos portões em frente à Academia do Palmeiras. No mês passado, a “premiada” foi Carol Nequirito, da Rede TV!, assim como já aconteceu com o Giovanni Chacon, da Jovem Pan, além de outros.

Aliás, correr riscos é uma rotina do lado de fora de Palmeiras e São Paulo, vizinhos de muro na Barra Funda, “visitados” sempre por um mesmo pessoal, muitas vezes a bordo de suas bicicletas.

O perigo ali é a céu aberto e ninguém toma providências, nem os clubes e nem ninguém. Antes de tudo, uma completa falta de cuidado com o ser humano.

Aliás, será que também não é a hora das TVs, rádios, jornais, sites e companhia bela se posicionarem a respeito?

Ou se oferece um mínimo de condições de trabalho ou não terá o trabalho.

E não se trata nem de más condições. Além de condições, falta também consideração.

Outra coisa

Copa do Brasil em curso e o que se vê nas transmissões dos jogos, são muitos estádios sem um mínimo de condições, esburacados e com precários sistemas de iluminação.

Na TV, mesmo com as câmeras oferecendo um ganho, é quase uma completa escuridão. E este não é um mal que aflige só pequenas equipes, de longínquas regiões. A luz do estádio do poderoso Bragantino também se inclui entre as piores.

Não é por nada

As premiações da Copa do Brasil se não forem as maiores, estão próximas disso. Por outra, a televisão paga, e não é pouco, para transmitir a competição.

E quem vê pela TV, porque assina esses serviços para assistir à maioria dos jogos, tem que receber o melhor dos serviços.

No Rancho Fundo Sabá Bodó (Wlder Rodrigues) e Ariosto (Eduardo Moscovis). (Manoella Mello)

Aliança

Em “No Rancho Fundo”, novela das seis da Globo, Ariosto (Eduardo Moscovis) e Sabá Bodó (Welder Rodrigues) estabelecem uma união para tentar tirar as terras dos Leonel (Andréa Beltrão/Alexandre Nero).

Uma estratégia para pavimentar o caminho de Sabá para se tornar governador. No ar, a partir do dia 8.

Na contramão

Quem fica de olho e acompanha os movimentos no mercado, com certeza já observou que o encolhimento de algumas empresas está passando longe da Amazon.

Em vez de pisar no freio como a maioria, o que se vê é a disposição de acelerar ainda mais.

Traduzindo

A Amazon tem no modelo do comércio eletrônico, no varejo online e entrega de produtos diretamente na casa dos clientes, um dos seus negócios mais importantes.

Streaming de música e vídeo, entre outros, entram no meio disso.

O segredo

A diferença da Amazon em relação às demais são os outros negócios que ela tem atrelados. É por aí que mora o segredo.

A Netflix, de leve e por meio de algumas promoções, também já começa aderir ao mesmo modelo.

Mercado

A Paramount estabeleceu um novo modelo de comando global, a cargo de três executivos seniors da empresa, George Cheeks – presidente e CEO da CBS; Chris McCarthy – presidente e CEO da Showtime/MTV/Paramount Media/ e Brian Robins – presidente e CEO da Paramount Pictures e Nickelodeon.

Checks também é diretor de conteúdo de notícias e esportes da Paramount+.

Tom Cavancante Gravações de "Acerte ou Caia" estão prestes a começar (Divulgação)

Em estudos

Aqui já se falou que “Acerte ou Caia”, na volta do Tom Cavalcante à Record, será exibido aos domingos, com estreia em agosto.

Só o horário é que ainda resta ser definido. Mas os convites aos participantes já está em um processo bem avançado.

Modo descanso

Milton Leite não tem aparecido nas escalas de transmissões ou programas do SporTV e Premiere nos últimos tempos.

Está de férias, em Portugal. Volta na próxima semana, com uma Olimpíada pela frente.

Projeto

Entre as próximas iniciativas da HBO Max, depois de “Beleza Fatal” e “Dona Beja”, já existe a aprovação para uma série policial, com direito a muitas temporadas.

A informação é que vários autores serão chamados a colaborar. Raphael Montes, por exemplo, será um deles.

Mercado

Bruno de Carvalho Teixeira, Celso David dos Santos Júnior e Lívia Montemor são as novas contratações do SBT para o departamento comercial.

Todos chegam com a missão de impulsionar as estratégias e consolidar presença no mercado digital.

Gabriel Leone Série da Netflix ainda não tem data de lançamento (Alan Roskyn/Netflix)

Na fila

A série da Netflix sobre Ayrton Senna, em seis episódios, com Gabriel Leone como protagonista, segue sem data de exibição. Meio que inexplicável isso.

O elenco ainda tem Camila Márdila, Marco Ricca, Alice Wegmann, Pâmela Tomé, Christian Malheiros e Hugo Bonemer, entre outros.

Tenso

A situação política no Corinthians, uma vez mais convulsionada, não tem permitido aos seus dirigentes se posicionar sobre transmissão do Brasileirão, a partir do ano que vem.

Tudo caminha para um novo acerto com a Libra, mas há também quem não concorde com isso.

Bate – Rebate

· No SBT, o “É Tudo Nosso”, nesta sexta, tem a segunda batalha das quartas de final do quadro “É Tudo Rima”.

· O ator Carlo Briani, já há algum tempo morando e trabalhando na Itália, está gravando por conta própria um programa sobre “as belezas escondidas” daquele país, os circuitos turísticos fora da grande massa...

· ... Já existem conversas para colocar o material no ar, também no Brasil.

· Estão abertas até 31 de julho as inscrições para a 3ª edição do festival competitivo de música, “Canto por Ti, Corinthians”...

· ... O concurso, que celebra a história e a paixão pelo clube, recebe canções em todos os gêneros. Inéditas, claro.

· Marisa Orth encerrou a temporada do espetáculo “Bárbara!”, no Teatro Bravos, em São Paulo, com mais de 14 mil espectadores em 24 apresentações.

· Nesta quinta, pela UEFA Europa League, a TV Cultura transmite Roma e Bayer Leverkusen, a partir das 15h45, direto do estádio Olímpico...

· ... Narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro.

· O diretor Guga Sander encerrou as filmagens de “Asa Branca, a voz da arena”, sobre um dos mais conhecidos locutores de rodeio do país...

... No elenco, Felipe Simas, Fabio Lago, Lara Tremouroux, Camila Brandão, Ravel Andrade, Rafael Cocal e Angélica Bueno.