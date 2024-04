TV paga estreia série documental sobre triatleta Thiago Vinhal

Alto contraste

Thiago Vinhal e o diretor Rico Faissol em gravação do documentário Thiago Vinhal e o diretor Rico Faissol em gravação do documentário (Rômulo Cruz)

O Canal OFF estreia no próximo dia 15, a partir das 21h, a série em cinco episódios “Respeita Meu Sonho”, que acompanha a trajetória pessoal e profissional de Thiago Vinhal, o primeiro triatleta negro a competir na categoria profissional do mundial Ironman em 39 anos de evento.

“Foco no progresso e não no sucesso. Foi isso que meu pai me ensinou quando eu era pequeno. É o que levo comigo em todos os dias de treino e quando estou encarando desde os momentos mais fáceis até os mais difíceis de uma competição”, comenta Thiago.

Dirigida por Rico Faissol, o objetivo da produção não é falar sobre o esporte, e sim sobre a vida.

“É sobre perseguir e viver o sonho, sobre coragem e a vontade de progredir sempre. Thiago é o triatleta brasileiro com a melhor colocação até hoje no mundial, ficando em 13° lugar geral, e o primeiro negro nos 39 anos a competir no maior desafio de Iron Man do planeta, o mundial de Kona, no Havaí. Mesmo figurando entre os melhores triatletas do mundo, Thiago ainda não foi campeão de um Ironman. Esta é a meta que ele persegue hoje”, conta o diretor.

O doc, que entra no catálogo do Globoplay dia 16, mostra toda a preparação e entrega do atleta, além de realizar dramatizações da infância dele. À medida que avança na disputa, Thiago se recorda de tudo o que passou para chegar até ali e viver seu sonho todos os dias.