TVs estão desengessando formatos de fora para torná-los mais atrativos

Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda na Record (Divulgação Record)

Não é de agora que os formatos internacionais, mesmo os considerados imexíveis, passaram a sofrer adaptações no Brasil para tornar seus conteúdos mais atrativos. E também para poderem “conversar” melhor com o nosso público.

Na televisão, o uso do Ctrl C e Ctrl V ao pé da letra, como já alertado neste espaço, é sempre uma grande roubada, mesmo porque, nem tudo - que vem de fora - tem o nosso jeito.

Antes de mais nada, trata-se da simples questão de sobreviver bem, com classe, categoria e buscar melhores números de audiência.

“A Fazenda” e o “BBB”, por exemplo, são especialistas nisso, introduzindo surpresas a cada nova edição, que o público sempre acaba recebendo positivamente.

E é assim que tem que ser.

Domingo, por exemplo, uma das novidades do “Canta Comigo”, na Record, foi o “Duelo de Jurados”, uma novidade em relação às temporadas passadas.

Assim como já se fala que o “MasterChef”, da Band, também promete surpresas, no caso, mais que convenientes pela sua longevidade e necessidade de tentar buscar o telespectador de volta.

É claro que, por se tratar de conteúdos licenciados, tudo deve ser conversado e convenientemente ajustado, entendendo-se que o principal objetivo é sempre potencializar os resultados.

Zorra total

A Série B do campeonato brasileiro começa sexta-feira. Pergunta: quem vai transmitir? Ninguém sabe.

Tem toda uma confusão estabelecida, porque a Globo alega que comprou jogos exclusivos para o SporTV.

Se tiver Goat transmitindo, entende que deve pagar menos pelo pacote.

Uma zorra total.

Jornalismo

A CNN, aqui no Brasil, foi a primeira a informar sobre o ataque do Irã a Israel no último sábado.

Esse trabalho coube ao jornalista Pedro Teixeira.

Tem procedência.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Instagram@leilapereira)

Dona do dinheiro

A empresária Leila Pereira, presidente do Palmeiras, será a entrevistada do “Roda Viva” na próxima segunda-feira.

Primeira mulher a chefiar a delegação da seleção brasileira de futebol masculino, a entrevistada estará ao vivo no programa conduzido por Vera Magalhães, a partir das 22h, na TV Cultura.

Bancada mista

Recentemente, a presidente do Palmeiras concedeu uma entrevista só para mulheres, na ocasião para revelar a renovação de contrato do treinador Abel Ferreira.

No “Roda Viva”, serão dois homens e três mulheres.

Boletim

São as melhores possíveis as notícias sobre o estado de saúde do Silvio Luiz.

Depois de um período na UTI, para necessários exames, já está no quarto, reclamando muito, porque acha que já pode ir para casa. Para os médicos, isso também é um excelente sinal.

Mais um

O “Altas Horas”, do Serginho Groisman, continua se impondo com programas da mais alta qualidade.

O próximo, gravado ontem, é o Pagode 90, com Salgadinho, Raça Negra, Belo, Eliana de Lima e outros.

Gabz, atriz e cantora, em grande momento na carreira

Degustação

Com “Da Ponte Pra Lá”, protagonizada por Gabz e João Guilherme, pela primeira vez, a Max irá disponibilizar o primeiro episódio de uma série na íntegra no seu canal do YouTube, entre os dias 18 e 21. Traduzindo, de amanhã até domingo, de graça. Exibição também na Claro, plataforma Claro tv+, e na Vivo, Vivo Play App.

Já a série completa, só na sua plataforma, incluindo os dois últimos episódios, que serão liberados quinta-feira.

Nova estrela da 9

E, também com Gabz, Gabrielly Nunes, atriz e cantora, a Globo segue firme no propósito de proporcionar protagonismo a atores negros em sua teledramaturgia.

Será dela o principal papel de “Mania de você”, substituta de “Renascer”, e também de “Biônicos”, superprodução da Netflix dirigida por Afonso Poyart.

Em discussão

O SBT, a quem interessar possa, informa que ainda não há uma decisão sobre quem substituirá Eliana, aos domingos, a partir de junho.

Nos seus interiores, no entanto, já há quem jure, de pés juntos, que é muito forte a possibilidade de Celso Portiolli e Patrícia Abravanel assumirem esta missão, com uma nova divisão de horários.

Primeiro da segunda

Sabrina Sato e Marcelo Adnet gravam nesta quarta-feira o primeiro episódio da segunda temporada de “Sobre Nós Dois”, do GNT e Globoplay.

Os dois, mais os seus convidados, conversam sobre ciúmes, rotina e revelam intimidades.

Futebol

Principal narrador de tênis e futebol americano na ESPN, Fernando Nardini foi escalado para Real Madrid e Barcelona, El Clásico, domingo, às 16h, na ESPN e Star.

Participações de Gustavo Hofman e André Linares, em Madri, no estádio Santiago Bernabéu.

Guilherme Dellorto, protagonista da série Reis - A Decadência (ULISSES NETTO/Seriella)

Especial

“Salomão: Do auge à queda” é o especial que a Record exibirá neste domingo, a partir das 23h.

Um esquenta para a estreia da décima temporada da série “Reis”, “A Decadência”, na próxima segunda-feira.

Gravando

Alex Brasil fará Meucã, um soldado, na série “A Rainha da Pérsia”, uma das novas produções da Record.

Em “Reis – O Pecado”, sétima temporada da série, Alex viveu Hanum, o rei de Amom.

Bate – Rebate

· O primeiro capítulo de “No Rancho Fundo”, nova novela das seis na Globo, deu pinta que vai tudo girar em torno da Andréa Beltrão...

· ... Ela, como grande protagonista da trama, seguida de perto por Alexandre Nero.

· Lorena Comparato esteve em Londrina para gravações de “Rensga Hits!”, série musical do Globoplay.

· O “BBB 24″ chegou ao fim e, pode-se afirmar, foi a edição mais estressante para programas da Globo, em relação a entrevistas com eliminados e familiares...

· ... Houve até episódio de celular desligado.

· Primeiro campeão olímpico da história do surfe, Ítalo Ferreira, será comentarista da Globo nos Jogos de Paris...

· ... Faltam 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos.

· Amanhã, o ator Thiago Tambuque estreia no streaming dos Estados Unidos e Brasil, via Prime Video, Apple TV e Google Play, com o longa norte-americano “Skyfly”...

· ... O filme acompanha uma disputa entre um grupo de paraquedistas.

· Carlos Alberto de Nóbrega comanda, normalmente, as gravações da “Praça” nesta quarta, no SBT.

· Estrelado por Mel Lisboa, o espetáculo “Rita Lee, uma Autobiografia Musical” chega dia 26 ao Teatro Porto, em São Paulo...

· ... Detalhe: com casa lotada e ingressos esgotados...

· ... O elenco também reúne Bruno Fraga, Fabiano Augusto, Carol Portes, Débora Reis, Flavia Strongolli, Yael Pecarovich, Antônio Vanfill, Gustavo Rezê e Roquildes Junior.