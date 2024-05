Uma quinta-feira triste, para nunca mais ser esquecida Jornalismo esportivo perde três grandes referências com as mortes Silvio Luiz, Antero Greco e Apolinho

Silvio Luiz, Antero Greco e Apolinho Três gigantes do jornalismo esportivo (Montagem)

Esta coluna é publicada desde setembro de 2003, todos os dias, domingo a domingo, sem nunca, durante este tempo, ter falhado pelo menos uma única vez.

Não é o caso de fazer a conta e se chegar a um número exato de quantas foram até agora, porque nem cabeça existe agora para isso. A certeza é que nenhuma chegou nem perto de ser difícil e tão dolorosa como esta de hoje, para desenvolver ideias e encontrar palavras.

Silvio Luiz foi, o tempo todo, um amigo muito próximo, aquele com quem se falava pelo menos uma vez por dia, às vezes até para não dizer nada ou simplesmente só trocar um “tudo bem?”. Aquele que já teve o apelido de Iogurte, pequeno e azedo, mas que, de verdade, sempre se apresentava como um cara família, amigo dos amigos, um doce e alguém que sabia muito bem guardar e professar a sua fé.

Não haveria espaço suficiente aqui para falar as tantas e boas da nossa amizade, que começou num fusquinha, de carona com ele, para assistir a um jogo do Taubaté com o São Paulo, no Vale do Paraíba. Um profissional com enorme versatilidade, que sozinho sabia colocar e segurar uma televisão no ar. Amava o que fazia e foi assim até às vésperas de completar 90 anos.

Só quero ver agora quem, todas as terças-feiras, vai dar uma nota, após cada “Programa de Todos os Programas”, como religiosamente acontecia.

E, parece que foi tudo combinado para a mesma quinta-feira. Antero Greco e o Apolinho também nos deixaram, os três em questão de poucas horas. Uma pancada no coração do jornalismo esportivo.

Antero, dono de um texto brilhante, que incentivado por Fausto Silva, os dois no Estadão, decidiu se aventurar no rádio e depois na televisão.

Ficam nas lembranças, especialmente, as históricas edições do SportsCenter, que ele e o Amigão nos ofereciam nos finais de noite da ESPN. Um jornalismo sério, mas extremamente divertido, que não raramente terminava em gargalhadas.

Faltou a nossa última pizza.

Assim como o Apolinho, que mesmo trabalhando no Rio, era um nome nacional. Flamenguista doente e que chegou a treinador do seu time de coração, mas que sempre soube separar as coisas. Nunca abriu mão do equilíbrio e imparcialidade no desempenho das suas funções.

Os três, coincidentemente, de uma irreverência que só uns poucos sabem usar e usar muito bem.

E, perdas que já vinham sendo preparadas em nosso coração, mas que acabam como um impacto ou uma pancada mesmo das mais dolorosas no momento final.

Fica a certeza que nenhum deles, três gênios da comunicação esportiva, jamais será esquecido.

E agora?

O dever nos chama, claro, mas a tarefa de chegar ao fim dessas mal traçadas linhas não será das mais fáceis.

Vamo que vamo.

Hadassa Mazarão estreia como atriz na série Reis - A Divisão (Divulgação)

Lançamento

A atriz e cantora Hadassa Mazarão, após ser finalista do programa “Canta Comigo” em 2021, foi escalada para interpretar uma das esposas do Rei Roboão (Henrique Camargo) em “Reis – A Divisão”, papel que marca sua transição do teatro musical para a televisão.

“‘Reis’ é uma produção linda e me sinto honrada em fazer parte... Ansiosa pela estreia desta temporada”, diz Hadassa. A produção entra no ar na próxima terça-feira.

Confirmado

A autora de novelas Izabel de Oliveira acertou mesmo seu retorno à Globo. Informação confirmada pela Comunicação da emissora à coluna.

Izabel, conhecida por trabalhos como “Cheias de Charme” e “Verão 90″, já está desenvolvendo um novo projeto para o canal.

Diretriz

O retorno de Izabel de Oliveira também vai ao encontro de uma diretriz da Globo, dentro dessa nova “era” do contrato por obra: não fechar as portas para ninguém.

Se o projeto oferecido atende as necessidades e traz inovações, ele será aproveitado. Que isso possa servir de incentivo a outros tantos, demitidos nos últimos anos.

Agatha Moreira e Gabz, estrelas da próxima novela das 21h da Globo (Manoella Mello)

Nada é de bobeira

A Globo iniciou ontem o trabalho de promoção da nova produção das 21h, “Mania de Você”, que estreia em setembro, já mostrando um encontro das protagonistas, Agatha Moreira e Gabz.

Novela, antes de tudo, é entretenimento, mas que também precisa oferecer possibilidades comerciais. E é por aí que vai entrar a “paixão pela gastronomia” das personagens principais.

Decisão

A Netflix, para não alimentar expectativas, já deixou bem claro que “Pedaço de mim”, produção estrelada por Juliana Paes e Vladimir Brichta, “terá temporada única”.

A história aborda a superfecundação heteroparental (gêmeos e filhos de pais diferentes) e transforma o caminho da protagonista.

Pane no streaming

O que se previa, em se tratando do streaming, é o recolhimento de todas as plataformas. O número de produções está quase zerado e ainda não é possível avaliar a dimensão desta crise.

Nem a sua duração.

Tendência

O que se vê em todo mundo, também já se mostra, com muitas delas querendo operar como uma emissora de televisão.

A Netflix, entre as maiores, é a que mais tem buscado este caminho, inclusive agora com pretensões de também entrar no campo esportivo.

O detalhe

O problema, em se tratando de transmissões esportivas no streaming, é que uma boa quantidade de pessoas assina os serviços só durante o período da competição. Depois para de pagar.

Não existe fidelidade.

Equipe do Domingão com Huck - Lívia Andrade, Luciano e Dea Lucia (JOAO COTTA/Globo/João Cotta)

Domingão

Diante do cancelamento das duas próximas rodadas do Brasileirão, a Globo ficará sem futebol no domingo.

A programação definiu que serão dois filmes, em sessão corrida, na faixa da tarde e o “Domingão com Huck” com duração maior. Aliás, a gravação do programa, em parte única, aconteceu ontem, quinta-feira.

Bate - Rebate

· “Som Brasil”, do Pedro Bial com Fábio Junior, irá ao ar na próxima quarta-feira.

· A temporada de “Justiça 2″, sucesso do Globoplay, chegará ao fim com 28 episódios...

· ... E já é, com toda lógica, a série mais acessada do Globoplay.

· O clipe de Dança Comigo já tinha ontem quase 40 mil visualizações no YouTube...

· ... A música faz parte da trilha sonora de “A Rainha da Pérsia”, série da Record que vem aí.

· O “Operação de Risco”, da Rede TV!, terá neste sábado a estreia do quadro ‘Câmera Policial’...

· ... Anuncia que a sua proposta será mostrar, com exclusividade, ações registradas pelas câmeras corporais da polícia...

· ... E que isso proporcionará ao telespectador acompanhar o desfecho de todas as operações, contadas pelo próprio policial que participou das ocorrências.

· É das mais saudáveis e louváveis as iniciativas da TV em trabalhar com novos valores nas novelas. Muita gente boa está surgindo por aí...

· ... Porém, é sempre importante usar uma certa parcimônia. Os nomes mais conhecidos têm peso na audiência. É preciso saber dosar.

· “Palavra de Mulher”, com músicas de Chico Buarque e estrelado por Lucinha Lins, Tânia Alves e Virgínia Rosa, terá única apresentação, dia 25, no Teatro J. Safra, em São Paulo.

