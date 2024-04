Uma segunda-feira recheada de estreias na Record Além da volta de “Reis”, com “A Decadência”, tem também a estreia de “A Grande Conquista”

Rachel Sheherazade "A Grande Conquista" tem Rachel Sheherazade como apresentadora da sua segunda temporada (EDU MORAES/Antonio Chahestian)

Duas importantes estreias movimentam a programação da Record na noite desta segunda-feira. Às 21h, tem a volta da série “Reis”, com “A Decadência”, protagonizada por Guilherme Dellorto.

Dirigida por Rudi Lagemann, esta 10ª temporada apresenta como tema central o apogeu e a decadência de Salomão, numa era de muito luxo e ostentação.

“As pessoas vão sentir amor por Salomão, mas também muita raiva e decepção pelas suas atitudes”, contou Dellorto à coluna. As chamadas exibidas já revelam a riqueza da sua produção.

Logo depois de “Gênesis”, às 22h30, sob o comando de Rachel Sheherazade, em seu primeiro voo no Entretenimento, começa a segunda temporada de “A Grande Conquista”.

“É o meu recomeço, sou uma fênix renascendo para a televisão”, diz a Rachel.

Entre outras novidades, o diretor Rodrigo Carelli introduziu no programa um elemento da inteligência artificial, o Fred, que vai interagir diretamente com os participantes e coordenar algumas atividades.

Serão 100 participantes na primeira fase da competição, chamada Vila, e somente 20 seguirão para a Mansão, atrás de um prêmio milionário.

Sharam Diniz Sharam Diniz é Makeda, a Rainha de Sabá, em “Reis” (Instagram)

Empolgada

“Tem sido incrível, melhor do que todas as expectativas que eu tinha colocado” - declaração da atriz e top model angolana Sharam Diniz, intérprete de Makeda, a Rainha de Sabá, na série “Reis”.

Está bem empolgada com seu primeiro trabalho na televisão do Brasil.

A lição

Sobre a transmissão da Série B e toda a confusão estabelecida, o que se deseja é que, pelo menos, isto não venha a se repetir.

Deixar o assunto se arrastar até o dia do início da competição, na melhor das hipóteses, demonstra inabilidade e desconsideração.

Falta de jeito

No Brasil, de modo especial, a negociação de direitos esportivos nunca teve a transparência que se deseja, daí episódios tão tristes como foi este de agora com a Série B.

E como tudo indica, também será com a Série A, a partir do ano que vem.

Nuvem de fumaça

A formação de uma liga sempre foi o sonho de muitos, entendendo que, por meio dela, nunca mais serão repetidos os erros do passado. Tudo se resolveria mais facilmente e se chegaria a uma tão sonhada unidade.

Pois é, aqui com a nossa mania de grandeza, em vez de uma, já foram criadas duas ligas diferentes, Libra e Liga Forte, dividindo os clubes nelas envolvidos.

O que nos espera

A Libra já fechou com a Globo e a Liga com ninguém, o que só garante, até aqui, a transmissão de algo próximo à metade da competição.

Não bastasse isso, ainda tem o Corinthians, fora das duas, fazendo o seu jogo, para fechar só em condições muito melhores do que as apresentadas pela Libra, inicialmente. Diante de tudo, o que nos espera?

Tony Ramos e Eliane Giardini Tony Ramos e Eliane Giardini na segunda temporada de "Encantado´s" (Manoella Mello)

Nova temporada

Com Tony Ramos e Eliane Giardini, a Globo estreia nesta terça-feira, depois de “Renascer”, a segunda temporada da série “Encantado’s”.

Giardini surge como a vilã, Dalva. O elenco também reúne: Evelyn Castro, Luís Miranda, Vilma Melo, entre outros.

Tudo certo

O remodelado “Morning Show”, da TV Jovem Pan, teve seu piloto aprovado e irá ao ar a partir da próxima segunda-feira. Alguns outros serão feitos ao longo da semana, apenas para um melhor ajustamento de tudo.

Além do apresentador André Marinho, terá cenário, identidade visual e quadros novos.

Talento

Integrante do grupo teatral Melhores do Mundo, Welder Rodrigues está em sua segunda novela na Globo, reprisando o Sabá Bodó de “Mar do Sertão” em “No Rancho Fundo”.

Antes, fez carreira no humor da casa. Trata-se de alguém muito do ramo.

Streaming

Marcello Melo Junior, atualmente como José Bento em “Renascer”, também é o protagonista da série policial “Arcanjo Renegado”.

A terceira temporada estreia no segundo semestre no Globoplay.

Voltando pra casa

Marco Aurélio Souza, ex-esporte da Globo, além de um projeto novo no YouTube, vai fazer também participações na rádio Gaúcha e estrear uma coluna no jornal Zero Hora.

Gaúcho, Marco está pegando agora, via RBS, o caminho de volta. Trata-se de alguém muito respeitado no meio.

Reportagem

Para o “Melhor da Noite”, da Band, nesta segunda, Letícia Datena, filha do José Luiz, vai apresentar uma matéria especial sobre os bastidores da Stock Car, com boa parte dela gravada em Interlagos, neste último domingo.

E, que tem como personagem principal uma menina apaixonada por automobilismo.

Carlos Alberto de Nóbrega Carlos Alberto de Nóbrega, o dono da "Praça" (Divulgação/SBT)

Vai que vai

A “Praça” continua com uma audiência bem equilibrada e entre as principais do SBT. O problema é que todas as atenções foram destinadas aos novos programas.

E quase nada para os antigos, que há muito tempo continuam com os mesmos cenários, elencos, etc. Investimentos zero.

Venenosas

Após um período de férias, a jornalista Fabíola Reipert retoma hoje seu trabalho no “Balanço Geral”.

Durante a ausência dela, Keila Jimenez tabelou com Reinaldo Gottino e Renato Lombardi.

Bate – Rebate

• Carol Barcellos será um dos principais nomes da Globo para os Jogos Olímpicos em Paris...

• ... Inclusive com uma preparação muito especial para este trabalho.

• A autora Patrícia Moretzsohn, de tantos trabalhos na Globo, inicia em 8 de maio o curso Estrutura da Narrativa: Contos de Fada.

• Disponível na Claro, o canal TBC Trip estreia dia 24 uma nova temporada do programa de viagens “Próxima parada”, com Carolla Parmejano e Valéria Silva.

• Nelson Freitas, alguém muito acima da curva, é o convidado desta terça do “Programa de Todos os Programas”.

• SBT, como aqui se falou no sábado, está em busca, inclusive testando várias jornalistas para a apresentação do tempo no “SBT Brasil”.

• Não tem nada fechado, mas Alane, ex-participante do BBB, tem interesse em seguir carreira de atriz e fazer uma novela na Globo...

• ... Um recado que a alta direção da casa já recebeu.

• A propósito, na noite desta segunda, volta ao ar o “Conversa com Bial” na Globo, com a presença de ex-BBBs e do Tadeu Schmidt.