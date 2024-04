Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

'Vai Que Cola' pretende homenagear ex-integrantes do elenco No ar desde 2013, série de comédia é um dos conteúdos mais longevos da TV paga

Fiorella Mattheis poderá voltar ao “Vai Que Cola” em participação especial Fiorella Mattheis poderá voltar ao “Vai Que Cola” em participação especial (Instagram)

Os trabalhos da 12ª temporada do “Vai Que Cola”, série de humor do Multishow e Globo, já estão em curso, com os seus autores debruçados nos próximos 40 episódios e o diretor Silvio Guindane planejando disparar as gravações em junho.

Como se observa, toda aquela discórdia entre atores e roteiristas no ano passado, com denúncias e o risco de até colocarem advogado no meio, ao que parece, foi devidamente arquivada.

Vida que segue.

Para esta próxima temporada, ainda sem data de estreia, existe um desejo da equipe em homenagear antigos integrantes do seu elenco.

Esses nomes, entre eles Fiorella Mattheis e Emiliano D’Avila, surgiriam em participação especial.

Produzido por A Fábrica, hoje, uma empresa da Banijay, o “Vai Que Cola” é um dos conteúdos mais longevos da TV paga, que sempre movimenta dezenas de atores, inclusive convidados e que tem Marcus Majella, Catarina Abdalla, Katiuscia Canoro, Cacau Protásio, Samantha Schmutz e Pedroca Monteiro no seu elenco fixo.

Augusto Melo, presidente do Corinthians Augusto Melo, presidente do Corinthians (Arquivo pessoal)

Falta isso

Sobre o acordo Globo – Corinthians para o Campeonato Brasileiro, a partir de 2025, além do anúncio oficial, resta também definir como será essa costura.

Mas está por detalhes, pequenos detalhes.

Tempo de jogo

A transação Globo – Corinthians segue sendo tratada sob absoluto sigilo, mas a informação nos bastidores é que 10 de abril foi estabelecida como data limite para a definição de tudo.

E que, até lá, não será surpresa a participação de um intermediário, que pode ser até a Brax, para sacramentar a negociação e evitar possíveis transtornos com a Libra ou com os clubes fechados com ela.

Agora um detalhe

Depois que as TVs começaram a comprar direitos de transmissão, que em se tratando de Brasil já faz muito tempo, os clubes passaram a receber verdadeiras fortunas. Isto além do que faturam em patrocínios, bilheterias e outras promoções.

Só que a maioria continua pendurada em dívidas, o que é absolutamente inexplicável.

Jogo da seleção

Brasil venceu a Inglaterra em Wembley. Antes do jogo, no rádio, TV e redes sociais, teve quem criticasse “uma seleção sem craques, inexpressiva, muito inferior ao adversário. Sujeita a uma goleada”.

Nos 90 minutos, emoção descompensada e, no fim, elogios exagerados e exacerbados, dando pinta que agora, sim, rumo ao hexa. Do inferno ao céu numa velocidade...

Culpa nenhuma

Importante esclarecer que é nenhuma a responsabilidade do diretor Claudio Giordani nas demissões na Band, especialmente no jornalismo.

Embora colocadas em prática agora, foram decisões estabelecidas antes da sua chegada à direção. Giordani está há poucos meses no cargo.

Dramaturgia

Começaram no México as gravações de “Collision”, produção da plataforma Max, parte integrante do plano de investimento em novelas desencadeado pela Warner Bros. Discovery.

As brasileiras “Beleza Fatal” e “Dona Beja” fazem parte do mesmo pacote.

Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz estão em "Beleza Fatal" Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz estão em "Beleza Fatal" (divulgação)

Caminho

Vários outros projetos de novelas estão em avaliação na Max para serem tocados na América Latina.

Por aqui, inclusive, o movimento não para, só que a velocidade é bem diferente da observada nas TVs abertas. Precisa encarar etapas, e isso inclui o olhar dos americanos.

Perfeitamente possível

Está rolando um papo que o Grupo RBS tem em seu arquivo novelas produzidas pela Globo, que a Globo perdeu no tempo, muito por causa dos incêndios.

Algo que é perfeitamente possível, não só em se tratando de RBS como outras afiliadas, que recebiam as fitas, as latas, dias antes da exibição. Iam pelo avião, não tinha geração.

Reality musical

A Globo está com as suas estreias, entre programas regulares e esporte, fechadas até 24 de junho, data de início da Copa América 2024.

Pelo andar da carruagem, o anúncio de lançamento do “Estrela da casa”, novo reality musical, deverá constar no próximo comunicado. Trata-se de um formato próprio.

Dengue

Na noite desta segunda-feira, durante o jornal “Prime Time”, com apresentação de Márcio Gomes, a CNN Brasil vai lançar a campanha de prevenção e informação “Juntos Contra a Dengue”.

Roberto Kalil, uma espécie de embaixador, vai ouvir Nísia Trindade, ministra da Saúde.

Dramaturgia diária

Lorena Comparato, um nome sempre relacionado às séries, entre elas, “Impuros” e “Rensga Hits!”, não descarta um retorno às novelas.

Isso poderá acontecer ainda nesta temporada.

Ana Hickmann, Salcy Lima e Rachel Sheherazade na inauguração da nova sede da Record em Belém Ana Hickmann, Salcy Lima e Rachel Sheherazade na inauguração da nova sede da Record em Belém (divulgação)

Inauguração em Belém

Na quinta-feira passada, em uma cerimônia conduzida por Ana Hickmann e Marcus Pimenta, apresentador do “Balanço Geral Pará”, a Record inaugurou sua nova sede em Belém, no bairro do Guamá.

Além do governador Helder Barbalho, o evento também contou com as presenças de Salcy Lima, Rachel Sheherazade e diretores da Record.

Bate - Rebate

• O projeto “Neemias”, derivado de “A Rainha da Pérsia”, poderá integrar a programação especial de fim de ano da Record.

• Vitória Strada, após “Fuzuê”, continua viajando com o espetáculo “Abismo de Rosas”, uma comédia policial...

• ... A produção chega ao Teatro Jorge Amado, na Bahia, dias 19, 20 e 21 de abril.

• “O Dono do Lar”, série protagonizada por Maurício Manfrini, estreia sétima temporada no Multishow, dia 22 de abril.

• Felipe Camelo fará sua estreia como ator na TV aberta na 11ª temporada de “Reis”, como Baalnatan, um aliado de Jeroboão (Vitor Novello).

• O desempenho do jovem ator Juan Paiva, como João Pedro Inocêncio em “Renascer”, da Globo, é um dos que mais chama atenção.

• A Globo já tem como certa e confirmada “Vale Tudo”, para produção e exibição em 2025, nas comemorações dos seus 60 anos...

• ... Mas as iniciativas, além da dramaturgia, irão se estender para o esporte, jornalismo e entretenimento...

• ... Todos os setores, enfim, serão chamados a participar.

• “A Caverna Encantada”, nova novela do SBT, quanto aos seus cenários, está bem adiantada. E enquanto não começam as gravações continuam os workshops.