Warner aceita desafio de atrair público com novelas brasileiras Uma das suas estreias já será neste ano e a outra no próximo

Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz, protagonistas de “Beleza Fatal” Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz, protagonistas de “Beleza Fatal” (divulgação)

Superados os problemas de um começo embaraçoso, agora falta muito pouco para a Max, nova plataforma da Warner Bros. Discovery, concluir os trabalhos das primeiras novelas brasileiras.

“Beleza Fatal”, escrita por Raphael Montes – o mesmo de “Bom Dia, Verônica”, tem seu lançamento prometido para o segundo semestre deste ano. Já “Dona Beja”, do Daniel Berlinsky e António Barreira, só em 2025.

Vale lembrar que a Warner sempre teve a preocupação de se cercar de profissionais talentosos, muitos deles que saíram da Globo, e de produtoras renomadas, casos da Coração da Selva e Floresta/Sony, para desenvolver esses trabalhos, que reúnem nomes bastante conhecidos.

A expectativa é das mais positivas, porém, caberá ao público, como sempre, arbitrar e apresentar seu parecer sobre o que está sendo feito. A avaliação dos dois textos, vale ressaltar, foi das mais favoráveis.

Portanto, superadas as etapas da pandemia da Covid, troca de executivos, fusão de empresas e o processo de implantação da Max, trabalha-se, agora, no desenvolvimento de campanhas e definição de datas.

Assim como outros trabalhos, entre eles “Pai Herói” por exemplo, já estão sob análise e até em desenvolvimento.

As "Bejas" Grazi Massafera e Maitê Proença As "Bejas" Grazi Massafera e Maitê Proença (Instagram)

A propósito

Grazi Massafera, “Dona Beja” no remake da Max, e Maitê Proença, estrela do original “Dona Beija”, da TV Manchete, almoçaram juntas pela primeira vez e colocaram os assuntos em dia. Grazi não poupou elogios à colega: “ela é iluminada, tem um humor delicioso e contagiante”.

“Duas artistas sérias, que se entendem, respeitam, e torcem uma pela outra”, devolveu Maitê, que foi chamada para o remake, mas a conversa não avançou.

Premiação

Será em novembro, em data e local que ainda serão anunciados, a cerimônia de entrega de prêmios do Grammy Latino 2024, agora de volta para os Estados Unidos.

A edição do ano passada foi realizada em Sevilha, na Espanha.

Oficial

A exemplo de 2023, a Globo não irá exibir a cerimônia do “Oscar”. A próxima edição, no dia 10, porém, continuará recebendo atenção dos veículos da Warner – TNT e Max.

O grande problema é que o evento acontece num domingo, dia em que o “Fantástico” e, principalmente, o “BBB”, devido ao apelo comercial, aparecem como prioridades.

Rafa Kalimann, vilã em "Família é Tudo" Rafa Kalimann, vilã em "Família é Tudo" (Instagram)

Como será?

Há uma grande expectativa em torno do desempenho de Rafa Kalimann em “Família é tudo”, estreia da Globo e dela nas novelas, como Jéssica, a ruinzinha da história - ela faz qualquer coisa por amor e tem uma paixão absurda por Luca (Jayme Matarazzo).

Dois preparadores, Thiago Felix e Marcelo Aguiar, contribuíram na construção da personagem.

Ducha fria

A direção da Band, naturalmente, estava toda animada, apostando alto na transmissão da Série B deste ano.

Porém, diante dos últimos acontecimentos e até ao fato do Santos se acertar com a Globo, o clima já é completamente outro.

Mundo da bola – 1

Presidentes de clubes da Série B ouvidos pela coluna, admitem que, desde o ano passado até agora, nunca foi apresentado a eles o contrato entre CBF e Brax. Duvida-se até da existência de tal documento.

E que em 2023, já existiram dificuldades para pagamentos, que obrigaram a entidade a colocar entre 120 e 130 milhões de reais e assim cobrir os compromissos com os clubes. A Brax, segundo se informa, só teria entrado com algo em torno de R$ 80 mi.

Mundo da bola – 2

O fato da CBF ser levada agora, novamente, a tirar dinheiro do caixa para fazer frente a todos os pagamentos irá enfraquecer ainda mais a posição do seu presidente, Ednaldo Rodrigues.

Há, inclusive, o entendimento que, tais fatos, poderão determinar a sua queda.

Menos cinema

O “É Tudo Nosso”, programa do Benjamin Back que estreia dia 15 de março, vai substituir a sessão de filmes “Tela de Sucessos” nas sextas-feiras.

E o “Sabadou”, com Virginia Fonseca, a partir do dia 6 de abril, entrará no lugar de outra sessão de cinema – “Sabadocine”. Também faixa nobre, às 22h15. Em se tratando do SBT, que sempre apostou forte nos filmes, não deixa de ser algo curioso e diferente.

Outro caminho

Enquanto isso, na Globo, a tradicional “Sessão da Tarde” está completando 50 anos de exibição.

E com direito uma programação especial de filmes em toda essa semana, destacando sucessos da Disney e produções nacionais.

Interessante isso

A propósito da “Sessão da Tarde”, o lado curioso da história é que, ao longo dos tempos, o seu fim já foi anunciado zilhões de vezes.

Parece que só esqueceram de combinar com a Globo.

Próxima das seis

A Globo, tudo indica, resolveu os problemas relativos ao uso da marca “No Rancho Fundo”, para sua próxima novela das seis, escrita por Mario Teixeira, até porque já é assim anunciada.

Há quem afirme, inclusive, que será uma continuação, pura e simples, de “Mar do Sertão”. José Loreto e Luísa Arraes estão no elenco.

A história 1

“A Rainha da Pérsia”, mais um dos novos investimentos da Seriella-Record para esta temporada, segue com suas gravações no Marrocos.

A série tem como proposta transportar o telespectador para os tempos mais antigos da Bíblia, onde a vida de uma jovem judia, Hadassah/Ester (Nathalia Florentino), se entrelaça com o futuro de uma nação inteira.

Camila Rodrigues é Améstris em "A Rainha da Pérsia" Camila Rodrigues é Améstris em "A Rainha da Pérsia" (Instagram)

A história 2

Enquanto isso, no palácio do Rei Xerxes (Carlo Porto), uma série de eventos tumultuosos culmina com a deposição de sua impiedosa esposa, Améstris (Camila Rodrigues), levando-o a buscar uma nova rainha entre as mais belas virgens do reino.

Quando cartas de convocação são distribuídas por toda a cidade, Ester é levada contra sua própria vontade ao harém do rei, onde enfrentará não apenas a inveja e o desprezo de alguns, mas também encontrará apoio surpreendente por parte de outros, principalmente do eunuco Hegai (Vinicius Redd).

Bate – Rebate

• Em São Paulo, o locutor Paulinho Patto deixou a Nativa FM, após 11 anos. Era sua segunda passagem na casa...

• ... Em dezembro, a locutora Tatiana Hovoruski já havia se desligado da mesma rádio.

• Em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o canal Megapix terá uma programação de filmes protagonizados por grandes atrizes...

• ... A partir das 17h, exibição de: ‘Predadores Assassinos’, ‘A Profissional’, ‘Anna - O Perigo Tem Nome’ e ‘Invasão’.

• Tainá Muller está de malas prontas para iniciar as gravações da série “Faro”, da portuguesa RTP.

• Walter Zagari, hoje no comercial da Band, foi chamado para gravar o documentário de Silvio Santos.

• A Jovem Pan anunciou Elaine Keller como sua nova Diretora Institucional...

• ... Entre as suas principais incumbências, deixar sempre bem alinhavadas as coisas em Brasília.

• No geral, meio como gíria, limar é sinônimo de eliminar...

• ... Mas no jornalismo, como fez a GloboNews ao anunciar o desejo de Maduro em eliminar seus opositores, parece inadequado.

• Na TV Cultura, amanhã, o “Café Filosófico” abre temporada de programas inéditos.

• Outro encerramento triste de coluna, com a morte do professor e jornalista Cláudio Tognoli, ocorrida na manhã deste último domingo...

• ... Segundo o Consultor Jurídico, ele estava internado após complicações de um transplante cardíaco.