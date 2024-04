Amor sem fronteiras! Sabrina Sato viaja a Paris para apoiar Nicolas Prattes em corrida Apresentadora embarcou para a França com a filha Zoe e prestigiou o recorde pessoal do namorado no esporte

Keila Jimenez| 08/04/2024 - 13h38 (Atualizado em 09/04/2024 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share