Andrea Bocelli vai cantar com o filho em turnê pelo Brasil Matteo tem 27 anos e chamou a atenção ao se apresentar no Oscar ao lado do pai

A vinda de Andrea Bocelli ao Brasil está cada vez mais próxima! E os shows do tenor no país acabaram de ganhar uma novidade: o filho do artista, Matteo Bocelli, de 27 anos, vai cantar com o pai nas apresentações.

Os dois fizeram um dueto na cerimônia do Oscar 2024, em homenagem aos artistas que faleceram no ano passado, e a performance de Matteo chamou a atenção.

No Brasil, os shows de Bocelli ainda terão a abertura feita por Sandy.

“Sandy, o Matteo está solteiro”, avisou Keila Jimenez.