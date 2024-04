Aos 45 do segundo tempo: Bebeto paga dívida de R$ 500 mil e impede leilão de apartamento

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como noticiado anteriormente pelo Diário das Celebridades, o ex-jogador Bebeto teria um apartamento no Rio de Janeiro leiloado por uma dívida de mais de R$ 500 mil em impostos e taxas de condomínio que não foram pagas.

Mas, “aos 45 minutos do segundo tempo”, no dia do leilão do imóvel, o ex-atleta e a esposa quitaram parte dos débitos e conseguiram impedir a venda.

Porém, outras dívidas, que datam de 2017, podem voltar a atrapalhar a vida do casal, já que ainda há um processo correndo na Justiça.

"Ele conseguiu evitar esse leilão, mas existem outros problemas", informou Keila Jimenez.